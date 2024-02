https://ukraina.ru/20240213/1053257189.html

Хроника энергетической войны. Швеция вышла из следствия, а Австрия решила диверсифицировать газ

Хроника энергетической войны. Швеция вышла из следствия, а Австрия решила диверсифицировать газ - 13.02.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Швеция вышла из следствия, а Австрия решила диверсифицировать газ

Доля российского газа на австрийском рынке в декабре 2023 года составила рекордные 98%. Местные "Зелёные", которые входят в правящую коалицию, хотят уменьшить этот процент политическими методами.

2024-02-13T05:44

2024-02-13T05:44

2024-02-13T05:47

эксклюзив

швеция

австрия

хроника энергетической войны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

Швеция закрыла расследование взрывов на "Северных потоках"Шведское правительство закрыло расследование по делу о диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток – 1" (СП-1) и "Северный поток – 2" (СП-2) в Балтийском море. При этом власти Дании и Германии своё расследование продолжают.Как сообщила 7 февраля шведская прокуратура, её следователи после установления и подтверждения обстоятельств случившегося пришли к выводам, что больше нет никаких причин продолжать предварительное расследование, потому что инцидент не подпадает под юрисдикцию судебных органов Швеции.По информации ведомства, основной целью предварительного расследования было выяснить, причастны ли к взрывам на газопроводах подданные Швеции, и было ли использовано королевство как площадка для диверсии, что могло бы поставить под угрозу безопасность и интересы страны. Следователи пришли к отрицательным выводам в отношении обоих этих вопросов.Прокуратура отметила, что расследование включало в себя изучение ситуации с морским движением в момент инцидента, обследование места преступления, ряд допросов, а также сотрудничество с другими органами власти Швеции, и с разными странами, особенно с ФРГ и Данией.По словам шведского генпрокурора Матса Юнгквиста, материалы, которые были собраны властями Швеции в ходе следствия, переданы Германии. Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что продолжает расследование подрывов "Северных потоков". Однако немецкие власти по-прежнему не посвящают Москву в детали своей работы по делу о взрывах на балтийских газопроводах.По данным газеты Süddeutsche Zeitung, решение шведских властей может сыграть на руку германской стороне, если Берлин сможет изучить части труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года. Следы взрывчатки на них можно будет сравнить с теми, которые немецкие следователи обнаружили на яхте "Андромеда".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "примечательным" решение Швеции завершить расследования терактов на "Северных потоках" из-за невозможности установить виновных, и передать материалы Берлину. По словам Пескова, Германия – это страна, которая потеряла очень важный актив. "Там были германские фирмы, принимавшие участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, взорванных в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры" – отметил он."Подоплёка подрыва газопроводов СП-1 и СП-2 – пожалуй, надежнее всего охраняемая в Германии гостайна", – писала газета Berliner Zeitung в январе 2024 года. По данным Минюста ФРГ, в последний раз Генпрокуратура страны информировала министерство о ходе расследований 13 декабря 2023 года. Но раскрывать подробности в этой связи в Минюсте пока отказываются.Разбирательство также продолжает Дания, но никакой информации о нём нет. В декабре 2023 года Россия получила от датской стороны отказ в предоставлении правовой помощи в расследовании терактов на "Северных потоках". Комментируя это решение Копенгагена, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что оно не вызвало удивления, а лишь подтвердило курс Дании на сокрытие правды об истинных заказчиках терактов.Напомним, что 26 сентября 2022 года были подорваны обе нитки газопровода "Северный поток – 1", а также одна из ниток (Line A) газопровода "Северный поток – 2" на дне Балтийского моря.Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию. Москва попыталась организовать международное расследование под эгидой ООН, но Совет Безопасности ООН 27 марта 2023 года не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании взрывов на Северных потоках.К тому времени американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье от 8 февраля 2023-го со ссылкой на источники в американской разведке написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.Херш также высказал мнение, что власти Дании и Швеции знали о том, что США практиковали погружения в Балтийском море несколько месяцев перед взрывами на "Северных потоках". По этой причине, считает публицист, эти страны предпочли провалить свои расследования.Другая версия произошедшего была представлена газетой The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По её данным, диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая доставила взрывчатку к трубопроводам на яхте "Андромеда" и действовала без ведома властей США.Австрийские "зелёные" хотят отказа от российского газа, который занимает 98% рынка страныВена должна подготовить выход из договоров на поставку российского газа, которые заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV. Об этом 12 февраля заявила министр энергетики Австрии, представитель партии "Зелёных" Леоноре Гевесслер."Мы должны подготовить выход из договоров OMV. Долгосрочные контракты, обязывающие забирать большое количество природного газа, стали еще одной причиной, почему доля российского газа в нашей стране такая большая", – сказала она на пресс-конференции.По её словам, в декабре 2023 года была зарегистрирована новая рекордная доля российского газа на австрийском рынке – 98% по сравнению с 76% месяцем ранее, при том, что общий объем импорта немного снизился. "Рынок и его энергетические компании не выполняют на достаточном уровне свои обязательства по снижению зависимости от российского газа, диверсификация газового импорта идет слишком медленно", – заявила Гевесслер.При этом министр сама же подтвердила, что никаких обязательств по "снижению зависимости от российского газа" австрийские компании не имеют, заявив, что "пришло время ввести обязательную диверсификацию" поставок газа. "Мы наблюдаем явный провал рынка – нероссийского природного газа достаточно, но энергетические компании его не покупают. Если рынок не справляется, то государство должно вмешаться", – сказала она, требуя именно нерыночных методов.В июне 2018-го действующий до 2028 года контракт между "Газпром экспортом" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского газа в Австрию был продлен до 2040 года. Глава OMV Альфред Штерн отмечал, что компания в 2023 году получала от Газпрома 100% предусмотренных контрактом для Австрии объёмов газа.При этом контракт на поставку газа с "Газпромом" предусматривает опцию "бери или плати", которую OMV не может проигнорировать без веской причины. По словам Гевесслер, министерство поручило Австрийскому институту экономических исследований (WIFO) к лету 2024 года провести исследование экономических последствий завершения контракта и рисков сохранения зависимости от российского газа.Аналитики отмечают, что правящая коалиция Австрии – Австрийская народная партия (ÖVP) и "Зелёные" – в настоящее время находится в сложном положении и подвергается резкой критике со стороны оппозиции. Она не может утвердить новую стратегию национальной безопасности из-за разногласий по вопросу о допустимости поставок газа из России. При этом представляющая "Зелёных" Леоноре Гевесслер выступает за новую стратегию безопасности, согласно которой Австрия прекратит использовать газ из России с 2028 года.Оппозиционная Австрийская партия свободы (FPÖ), которая лидирует в опросах общественного мнения пред намеченными на осень 2024 года парламентскими выборами в Австрии, резко раскритиковала планы действующего министра энергетики.Депутат федерального парламента Австрии от FPÖ Аксель Кассеггер заявил, что "в своем зелёном идеологическом рвении министр Гевесслер, очевидно, поставила перед собой цель добиться ещё большего роста цен на энергоносители на заключительном этапе своего пребывания в должности, и тем самым полностью поставить под удар нашу экономическую и промышленную базу".По словам оппозиционного политика, у экономической партии, которой так любит называть себя ÖVP, это заявление её младшего партнера по коалиции должно вызвать тревогу. "Если канцлер Карл Нехаммер и компания сохранили остатки здравого смысла в экономической политике, то я ожидаю немедленного решительного отказа от этих планов. Всё остальное означало бы лишь то, что здесь снова, как говорится, зеленый хвост виляет черной собакой (черный – партийный цвет ÖVP – прим.) – за счёт наших предприятий и нашего процветания", – заявил Кассеггер.Он считает, что отказ от контрактов на поставку газа может стать "очередным политическим выстрелом в колено этого злополучного федерального правительства". "Его следствием было бы увеличение цены на газ, рост инфляции, которая и без того намного превышает среднегодовой показатель в еврозоне, и дальнейшее снижение конкурентоспособности австрийских предприятий. Такой шаг лишь навредит австрийской экономике, но никак не повлияет на Россию", – уверен депутат парламента Австрии.В свою очередь, австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что при необходимости готова поставлять своим клиентам в Австрии 100% газа не из России, но для этого следует сначала создать соответствующую нормативную базу."Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран – по трубопроводам или через СПГ-терминалы. Если законодатель хочет поэтапно отказаться от российского газа, сначала необходимо создать соответствующую нормативную базу", – отметили в компании. При этом в OMV подчеркнули, что соблюдают все санкции и законы, и продолжают диверсифицировать источники поставок газа.Действительно, дополнительные газотранспортные мощности компания обеспечила себе на точках поставки Oberkappel из Германии и Arnoldstein из Италии, подписан 5-летний контракт с Equinor на поставку газа через виртуальный хаб THE в Германии в объеме порядка 1,2 млрд кубометров в год. OMV закупает природный газ из источников собственной добычи в Норвегии и Австрии, заключены долгосрочные контракты на мощности по регазификации СПГ на терминале GATE в Роттердаме (Нидерланды).Просто российский газ по долгосрочному контракту обходится OMV дешевле всего, отсюда и его рекордная доля на австрийском рынке.

https://ukraina.ru/20240211/1053220771.html

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

швеция

австрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, швеция, австрия