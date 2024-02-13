https://ukraina.ru/20240213/1053256584.html

"Завтра начнут убивать украинцев". В Киеве истерят в связи с новой блокадой польско-украинской границы

"Завтра начнут убивать украинцев". В Киеве истерят в связи с новой блокадой польско-украинской границы - 13.02.2024 Украина.ру

"Завтра начнут убивать украинцев". В Киеве истерят в связи с новой блокадой польско-украинской границы

В понедельник, 12 февраля, польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной, требуя прекращения ввоза украинской сельхозпродукции. К блокаде готовы присоединиться и польские дальнобойщики.

2024-02-13T05:03

2024-02-13T05:03

2024-02-13T05:28

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польша

украина

зарубежье

зерно

протесты

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Пауза в блокаде польско-украинской границы не продлилась и месяца. Напомню, 16 января по соглашению с правительством страны польские перевозчики, которые с начала ноября 2023 года блокировали три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной, приостановили свой протест до 1 марта.Однако после того, как 31 января Еврокомиссия официально предложила ещё на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта (в том числе аграрного) в Евросоюз, новые протесты на 9 февраля анонсировали уже польские фермеры.Их недовольство, как и в других странах ЕС, направлено в первую очередь против планов Брюсселя, продвигающего так называемое "Зелёное соглашение". Его положения, по мнению фермеров, слишком ограничивают сельхозпроизводителей и их невозможно реализовать. В частности, Евросоюз стремится добиться "климатической нейтральности" в 2050 году, и в ходе этого использование искусственных удобрений в странах ЕС должно быть сокращено на 20%, а инсектицидов – на 50%.В контексте "Зеленого соглашения" протестующие фермеры обвиняют Брюссель в неурегулированности вопроса импорта продуктов питания на рынки ЕС из стран, которые сами не соблюдают подобные требования. Ведь в торговых соглашениях, подписанных с третьими странами, ЕС не требует, чтобы их аграрная продукция отвечала новым условиям экологичности. При этом в Польше больше всего отмечается аспект "неравноправной конкуренции" с продукцией из Украины.В пятницу, 9 февраля, польские фермеры частично заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной – "Медыка – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Движение легковых автомобилей, автобусов, грузовых транспортных средств до 3,5 т проходило без ограничений. Автомобили весом более 3,5 т протестующие обещали пропускать по одному в час в каждом направлении движения, но фактически пропускали больше.По словам организаторов протеста из независимого профсоюза фермеров "Солидарность", блокировка дорог возле пунктов пропуска на границе с Украиной продлится в течение месяца, до 10 марта. При этом с 12 февраля фермеры пообещали заблокировать ещё два КПП – "Долгобычув – Угрынов" и "Зосин – Устилуг" – что и было в результате сделано.Первые два дня протеста проходили относительно спокойно, дальше перепалок с украинскими водителями дело не заходило. Однако в воскресенье, 11 февраля, протестующие остановили в пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" три украинских грузовика и высыпали из них зерно, которое те везли на экспорт. Замки прицепов грузовиков поляки разрезали болгаркой, сообщили в полиции."В Польшу после оформления въехали три грузовика, которыми управляли граждане Украины. Участники протеста не пустили транспорт дальше, а в один момент открыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", – сообщила комиссар полиции в Хелме Эва Чиж.Комиссар добавила, что во время происшествия не произошло ни одной опасной ситуации или драки. При этом польский портал farmer.pl сообщил, что фермеры отобрали пробы высыпанного зерна и якобы должны предоставить их на проверку на содержание запрещенных веществ."Фермеры рассыпали зерно из грузовиков в Дорогуске, грузовики возвращаются в Украину", – написал на платформе X* Рафал Меклер, один из организаторов забастовки перевозчиков, который также поддерживает протесты фермеров. Меклер также опубликовал фото рассыпанного по дороге украинского зерна. Примечательно, что позже фермеры украсили кучи зерна флагами Евросоюза и чучелами евробюрократов.Произошедшее вызвало 12 февраля резкую реакцию Киева. В частности, посол Украины в Польше Василий Зварыч потребовал от польских властей привлечь виновных к ответственности."Такие методы протестующих не должны толерироваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем", – заявил украинский посол.Его поддержала и украинский посол в США Оксана Маркарова, которую Вашингтон продвигает в премьер-министры Украины. "И я про зерно напишу. В любой конфликтной ситуации с друзьями и партнерами самое сложное, но одновременно и самое важное – продолжать фокусироваться на том, что объединяет, и настойчиво, но все же конструктивно разрешать споры. Таким образом, чтобы стать ближе, сильнее и уменьшить влияние провокаторов, которые самостоятельно или под чьим-либо влиянием постоянно выбирают триггерные темы для внесения раздора. Это касается зерна, оружия, исторических событий и многое другое… Это не значит, что не нужно твердо, а иногда и жестко отстаивать собственные интересы и ценности. Надо. Но очень важно избегать обобщения и искушения выплеснуть на партнеров то, что нужно выплескивать на врага. Какой у нас один – Россия", – написала она в запрещенной в России социальной сети Facebook*.Но дальше всех пошёл торговый представитель Украины Тарас Качка. "Единственное, что теперь может спасти – снять все блокады и обеспечить безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы. (...) Если безразличие к насилию над украинскими товарами в Польше сохранится, я не удивлюсь уничтоженным фурам с польским сыром или просто уничтоженным польским товарам на полках украинских супермаркетов", – пригрозил он на своей странице запрещенной в РФ социальной сети Facebook*.Отреагировал на рассыпанное украинское зерно и мэр Львова Андрей Садовый. "Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. (...) Такие действия (поляков. – Ред.) – подлость и позор", – написал он утром в понедельник в своём Телеграм-канале.Правда, уже к вечеру в комментарии польскому телеканалу Polsat Садовый извинился за эти слова, хотя и весьма специфически. "Если я кого-то обидел, прошу прощения. Но я убежден, что российские спецслужбы делают свое дело. Правда, что у нас есть общий враг. Это Путин", – заявил градоначальник Львова.Польские политики инцидент с зерном не комментировали, и всецело выражали поддержку протестующим. "Польша не может игнорировать аргументы своих фермеров, Варшава и Берлин должны найти компромиссные решения по зеленому соглашению ЕС и импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, которые удовлетворят требования аграриев", – заявил 12 февраля в Берлине польский премьер Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.А днём ранее на встрече с фермерами в городке Моронг польский премьер сказал, что не существует какого-либо существенного конфликта мнений или интересов между правительственной командой и протестующими фермерами. "И уж точно не в случае с Украиной, не в случае экспорта украинской сельскохозяйственной продукции без эффективных ограничений – как через польскую, так и через литовскую границу", – отметил он.Дело в том, что украинские фуры с зерном, пользуясь тем, что его транзит через Польшу разрешён, оформляют груз как поставку в Литву, а переехав польско-литовскую границу – срезают пломбы и ввозят зерно обратно в Польшу. Такая же схема используется и при "транзите" в Германию, но в Литву просто ближе ехать.Дональд Туск также заявил, что вопрос ограничения притока аграрной продукции из Украины был поднят им во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве."То, что несколько тысяч человек на Украине хотят заработать много денег, это не наша проблема. Мы хотим помочь Украине как государству в вооруженном противостоянии с Россией. И конечно, здесь ничего не изменится. Но не может быть, чтобы из-за войны и из-за этой эмпатии и открытости по отношению к Украине кто-то стал за счет различных польских профессиональных групп – не только фермеров, транспорт тоже является острой проблемой – использовать войну как способ несправедливой или неадекватной конкуренции с нашими компаниями, с нашими работниками", – добавил он.При этом польские перевозчики 12 февраля на пресс-конференции у КПП "Дорогуск – Ягодин" заявили, что рассматривают вариант возобновления акции протеста на границе с Украиной – в связи с арестом киевскими властями польского грузовика. 20 декабря 2023 года он привёз на Украину гуманитарную помощь, но водитель и автомобиль были задержаны при попытке вернуться в Польшу в прошлую субботу."Польскому перевозчику заявили, что его автомобиль находился более 20 дней на Украине, в связи с чем украинские службы его конфисковали. На данный момент этот автомобиль стоит во Львове на охраняемой стоянке, он арестован. У перевозчика запланировано судебное заседание, вероятно, будет наложен штраф", – заявил Рафал Меклер. Он добавил, что украинские перевозчики в Польше не подвергаются таким строгим ограничениям, и требуют симметрии в отношении обеих сторон.Как подчеркнул участвовавший в пресс-конференции Бартломей Шайнер, один из фермеров, протестующих в Дорогуске с пятницы, "нам нужна поддержка, чтобы остановить неконтролируемый импорт из-за восточной границы, который дестабилизирует наш рынок и разрушает польское сельское хозяйство".И это не пустые слова. Как сообщил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчик, с момента отмены квот и пошлин на украинские товары в ЕС в Польшу въехали 15 тысяч партий фуражного зерна общим объёмом в 330 тысяч тонн. Наименьшая из них – это один грузовик, а самая крупная "представляла собой целый поезд, т. е. несколько десятков вагонов"."Всего на Украину было отправлено 6 миллиардов злотых (около 1,5 миллиарда долларов – прим.), которые должны были остаться в Польше", – заявил Колодзейчик. А на упомянутой встрече Туска с фермерами замминистра обвинил украинских поставщиков в демпинге. "Самая дешевая пшеница с Украины в прошлом году стоила 51 злотый за тонну, в 20 раз меньше, чем порог безубыточности для польского зерна", – сказал чиновник.Фактически Колодзейчик анонсировал ещё одну блокаду для ввоза украинской сельхозпродукции – санитарную. "Сегодня на встрече с различными службами я потребовал, чтобы все партии зерна, идущие транзитом на экспорт, были досмотрены на границе с Украиной. Я буду проталкивать эти правила, потому что это вопрос – быть или не быть Польше, польскому сельскому хозяйству и мне как чиновнику", – заявил он.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240212/1053194024.html

https://ukraina.ru/20231214/1052072377.html

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, зарубежье, зерно, протесты