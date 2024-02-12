https://ukraina.ru/20240212/1053239736.html

Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов

Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов - 12.02.2024 Украина.ру

Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов

Россия никогда не отказывалась от переговоров, но пока никто не готов вести серьезные переговоры с Россией по Украине, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости

2024-02-12T09:41

2024-02-12T09:41

2024-02-12T09:41

новости

россия

украина

запад

конфликт

переговоры

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052913131_0:60:2911:1697_1920x0_80_0_0_2ec541a227c7a539910f33a7cfe0fc46.jpg

Полянский напомнил, что Россия неоднократно высказывала готовность к дипломатическому решению украинского решения. При этом Россия "не выпрашивает" начала переговоров.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся.

https://ukraina.ru/20240211/1053221854.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, конфликт, переговоры, оон