Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов - 12.02.2024 Украина.ру
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Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов
Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов - 12.02.2024 Украина.ру
Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов
Россия никогда не отказывалась от переговоров, но пока никто не готов вести серьезные переговоры с Россией по Украине, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости
2024-02-12T09:41
2024-02-12T09:41
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запад
конфликт
переговоры
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Полянский напомнил, что Россия неоднократно высказывала готовность к дипломатическому решению украинского решения. При этом Россия "не выпрашивает" начала переговоров.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся.
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Новости, Россия, Украина, Запад, конфликт, переговоры, ООН

Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов

09:41 12.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский
© POOL
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Россия никогда не отказывалась от переговоров, но пока никто не готов вести серьезные переговоры с Россией по Украине, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости
Полянский напомнил, что Россия неоднократно высказывала готовность к дипломатическому решению украинского решения. При этом Россия "не выпрашивает" начала переговоров.
"Но поскольку с нами их никто пока не готов вести на серьезной основе, нам приходится реализовывать цели СВО "на земле" военными методами. Эта формула была подтверждена не раз, и она четко показывает наше отношение к возможным переговорам", - сказал Полянский.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся.
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