Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся - 09.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240209/1053186943.html
Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся - 09.02.2024 Украина.ру
Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону
2024-02-09T07:42
2024-02-09T07:42
владимир путин
переговоры
отношения
россия
украина
народ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg
"Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это… Рано или поздно все равно мы договоримся. &lt;...&gt; И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - подчеркнул Путин.Российский лидер указал, что Украина должна отменить свой декрет, запрещающий вести переговоры.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_20:194:2492:2048_1920x0_80_0_0_30ff3ff242bf61dddd8fcd02799261af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, переговоры, отношения, россия, украина, народ
Владимир Путин, переговоры, отношения, Россия, Украина, народ

Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся

07:42 09.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону
"Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это… Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - подчеркнул Путин.
Российский лидер указал, что Украина должна отменить свой декрет, запрещающий вести переговоры.
"Могут они к этому вернуться или нет? Это вопрос: хотят они или нет? А после этого ещё господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - сказал он.
 
Владимир ПутинпереговорыотношенияРоссияУкраинанарод
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ: пользователи X восхитились интервью Карлсона
10:17Украина может получить первую часть помощи от Евросоюза уже в марте - Вархели
10:12СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
10:01Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко
09:40Самое популярное интервью, "генерал-катафалк" во главе ВСУ. Главное на Украине на утро 9 февраля
09:00Путин рассказал, почему Украины не было, нет и не будет - Медведев
08:46Алиев вновь в Степанакерте. Зачем ему понадобились новые выборы?
08:39Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ
08:33Андрусовский мир: когда "временная передышка" - победа
08:30"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ
08:15Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках
08:07Главное за ночь 9 февраля
07:59Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
07:58Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным
07:42Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
07:27Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине
07:13Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ
06:20"Генерал 200" — московский командир в руках украинских неонацистов Зеленского
05:46Нелепо и печально: Путин назвал виновных в срыве стамбульских договорённостей
05:36Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов
Лента новостейМолния