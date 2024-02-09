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Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся - 09.02.2024 Украина.ру
Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону
2024-02-09T07:42
2024-02-09T07:42
2024-02-09T07:42
владимир путин
переговоры
отношения
россия
украина
народ
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"Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это… Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - подчеркнул Путин.Российский лидер указал, что Украина должна отменить свой декрет, запрещающий вести переговоры.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, переговоры, отношения, россия, украина, народ
Владимир Путин, переговоры, отношения, Россия, Украина, народ
Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону
"Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это… Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - подчеркнул Путин.
Российский лидер указал, что Украина должна отменить свой декрет, запрещающий вести переговоры.
"Могут они к этому вернуться или нет? Это вопрос: хотят они или нет? А после этого ещё господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - сказал он.