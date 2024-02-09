https://ukraina.ru/20240209/1053186943.html

Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся

Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся - 09.02.2024 Украина.ру

Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся

Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону

2024-02-09T07:42

2024-02-09T07:42

2024-02-09T07:42

владимир путин

переговоры

отношения

россия

украина

народ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg

"Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это… Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - подчеркнул Путин.Российский лидер указал, что Украина должна отменить свой декрет, запрещающий вести переговоры.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, переговоры, отношения, россия, украина, народ