Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ - 11.02.2024 Украина.ру
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Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ
Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ - 11.02.2024 Украина.ру
Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ
Бывший командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что узнал об увольнении из СМИ. Об этом он написал 11 февраля в своём телеграм-канале
2024-02-11T15:57
2024-02-11T15:58
новости
украина
владимир зеленский
всу
сергей наев
валерий залужный
александр сырский
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Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля подписал указ об увольнении Наева с должности командующего объединенными силами.Наев также поблагодарил генералов, офицеров, сержантов и солдат "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку".На должность командующего объединенными силами Зеленский назначил Юрия Содоля.Зеленский ранее отправил в отставку Валерия Залужного, а на пост главнокомандующего ВСУ назначил Александра Сырского.Также сегодня Зеленский издал указы о назначении новых командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего сухопутными восками, командующего объединенными силами ВСУ и командира теробороны.
https://ukraina.ru/20240211/1053229089.html
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новости, украина, владимир зеленский, всу, сергей наев, валерий залужный, александр сырский
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, Сергей Наев, Валерий Залужный, Александр Сырский

Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ

15:57 11.02.2024 (обновлено: 15:58 11.02.2024)
 
© Министерство обороны Украины / Перейти в фотобанккомандующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
командующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
© Министерство обороны Украины
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Бывший командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что узнал об увольнении из СМИ. Об этом он написал 11 февраля в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля подписал указ об увольнении Наева с должности командующего объединенными силами.
"Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года", - написал Наев.
Наев также поблагодарил генералов, офицеров, сержантов и солдат "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку".
На должность командующего объединенными силами Зеленский назначил Юрия Содоля.
Зеленский ранее отправил в отставку Валерия Залужного, а на пост главнокомандующего ВСУ назначил Александра Сырского.
Также сегодня Зеленский издал указы о назначении новых командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего сухопутными восками, командующего объединенными силами ВСУ и командира теробороны.
Зеленский и силовики - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
10:03
Заместители Сырского и другие перестановки. Главное на Украине на утро 11 февраляПрезидент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуры заместителей нового главкома ВСУ Александра Сырского и заместителей нового главы Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВСУСергей НаевВалерий ЗалужныйАлександр Сырский
 
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