https://ukraina.ru/20240211/1053233119.html

Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ

Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ - 11.02.2024 Украина.ру

Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ

Бывший командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что узнал об увольнении из СМИ. Об этом он написал 11 февраля в своём телеграм-канале

2024-02-11T15:57

2024-02-11T15:57

2024-02-11T15:58

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Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля подписал указ об увольнении Наева с должности командующего объединенными силами.Наев также поблагодарил генералов, офицеров, сержантов и солдат "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку".На должность командующего объединенными силами Зеленский назначил Юрия Содоля.Зеленский ранее отправил в отставку Валерия Залужного, а на пост главнокомандующего ВСУ назначил Александра Сырского.Также сегодня Зеленский издал указы о назначении новых командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего сухопутными восками, командующего объединенными силами ВСУ и командира теробороны.

https://ukraina.ru/20240211/1053229089.html

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новости, украина, владимир зеленский, всу, сергей наев, валерий залужный, александр сырский