Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ
15:57 11.02.2024 (обновлено: 15:58 11.02.2024)
© Министерство обороны Украины / Перейти в фотобанккомандующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
© Министерство обороны Украины
Бывший командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что узнал об увольнении из СМИ. Об этом он написал 11 февраля в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля подписал указ об увольнении Наева с должности командующего объединенными силами.
"Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года", - написал Наев.
Наев также поблагодарил генералов, офицеров, сержантов и солдат "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку".
На должность командующего объединенными силами Зеленский назначил Юрия Содоля.
Зеленский ранее отправил в отставку Валерия Залужного, а на пост главнокомандующего ВСУ назначил Александра Сырского.
Также сегодня Зеленский издал указы о назначении новых командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего сухопутными восками, командующего объединенными силами ВСУ и командира теробороны.