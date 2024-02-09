Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах РФ, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в материале.