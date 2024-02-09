Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ - 09.02.2024 Украина.ру
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Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ
Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ - 09.02.2024 Украина.ру
Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах РФ, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ
2024-02-09T08:39
2024-02-09T08:39
пво
беспилотники
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в материале.
https://ukraina.ru/20240208/1053156660.html
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пво, беспилотники, новости, атака, россия, украина
ПВО, беспилотники, Новости, атака, Россия, Украина

Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ

08:39 09.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах РФ, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в материале.
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над КрымомРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над крымским полуостровом, сообщили 8 февраля в Минобороны РФ
 
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