https://ukraina.ru/20240209/1053188110.html

Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ

Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ - 09.02.2024 Украина.ру

Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах РФ, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ

2024-02-09T08:39

2024-02-09T08:39

2024-02-09T08:39

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в материале.

https://ukraina.ru/20240208/1053156660.html

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пво, беспилотники, новости, атака, россия, украина