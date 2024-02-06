https://ukraina.ru/20240206/1053113952.html

"Боксерское" восстание. Почему Зеленский отбирает деньги у Кличко, а Кличко это не нравится

"Боксерское" восстание. Почему Зеленский отбирает деньги у Кличко, а Кличко это не нравится - 06.02.2024 Украина.ру

"Боксерское" восстание. Почему Зеленский отбирает деньги у Кличко, а Кличко это не нравится

Острая нехватка внешнего финансирования военных действий в 2024 году вынуждает правительство Украины изыскивать внутренние ресурсы. Зеленский смотрит в сторону городских бюджетов, но мэрам это не нравится

2024-02-06T13:19

2024-02-06T13:19

2024-02-06T14:14

украина

киев

владимир зеленский

виталий кличко

налоги

мобилизация

валерий залужный

эксклюзив

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Спасут ли клумбы от ракет?Отношения мэра Киева Виталия Кличко с президентом Украины Владимиром Зеленским испортились еще летом прошлого года. Все началось с того, что три человека в Киеве не смогли попасть в закрытое бомбоубежище и погибли из-за падения обломков. Зеленский за такое пообещал отправить Кличко в нокаут. Затем начались масштабные проверки нескольких тысяч бомбоубежищ в столице. 65% оказались непригодными к эксплуатации. Кличко получил выговор, а глав пяти киевских райадминистраций уволили.Тогда же СМИ со ссылкой на источник в Киевсовете заявили, что в офисе президента совещаются по поводу отставки Кличко.В очередной раз прошедший несколько дней назад под зданием Киевской городской администрации митинг с требованием тратить деньги на ВСУ, а не на брусчатку (речь о неприемлемых во время войны, по мнению митингующих, тратах мэрии на благоустройство города) говорит о том, что конфликт президента Зеленского с киевским мэром Кличко далек от завершения.«Деньги на ВСУ», «Клумбы нас не спасут от ракет», «В задницу брусчатку — в стране война», «Почему волонтеры, а не вы?» — примерно такие лозунги на плакатах у митингующих.Активисты возмущаются, что город не помогает армии, что из 8 млрд гривен налога, которые военнослужащие ВСУ заплатили в городской бюджет, на армию выделили меньше 1 млрд, что на остальные деньги делают транспортные развязки, обновляют аквапарки, перекладывают брусчатку и закупают для бомбоубежищ кухонный инвентарь по неимоверно завышенным ценам. Короче говоря, Кличко фактически обвинили в воровстве денег, которые могли бы пойти на ВСУ. Некий отставной генерал Сергей Кривонос даже выступил с прямым обвинением — горадминистрация проедает на помощь армии меньше 1% от своего бюджета в виде «индульгенции», а остальное «распиливает».Действительно, из примерно 73 млрд гривен бюджета Киева только 1 млрд предусмотрели на оборону.«Святое» благоустройствоМожно предположить, что митингуют реально рассерженные горожане, болеющие за проблемы фронта. Наверное, отчасти это так и есть. Но надпись на одном из плакатов «почему Стерненко сделал больше, чем власть?» говорит о том, что рассерженный офис Зеленского тоже имеет отношение к протестам. Тем более когда Зеленскому катастрофически не хватает денег на армию, американцы пока ничего не выделили, а ЕС выделил мало и не на то.Зеленского не устраивает ситуация, когда деньги из госбюджета перекачиваются в городские бюджеты через инструмент «военного НДФЛ». 60% от этого налога идет в т. н. громаду (общину), где зарегистрирована воинская часть конкретного военнослужащего. Учитывая, что военным стали платить относительно большие деньги, города обогатились за счет этого НДФЛ и не сильно хотят расставаться с деньгами. За прошлый год 21 город получил от «военного НДФЛ» более 25,4 млрд гривен, из которых 3,8 млрд истратил на бригады ТрО и 12,8 млрд — на благоустройство.Таким образом, бюджеты крупных городов — один из потенциальных источников денег для войны Зеленского, и они пока не оприходованы. В конце прошлого года опэшные СМИ кинулись считать городские доходы и расходы и выяснили, что из всех областных центров лишь маленький Житомир истратил на армию больше, чем на благоустройство, а столь же маленький Луцк разделил расходы пополам. Зато огромный и находящийся недалеко от линии фронта Харьков на (территориальную оборону) ТрО не выделил ни копейки. Как и Киев, который получил 5,9 млрд «военного НДФЛ», выделил на благоустройство 2,3 млрд, передал в качестве субвенции в госбюджет на военные нужды 1,38 млрд, а на ТрО — ничего.Городские бюджеты по закону не имеют право переводить деньги непосредственно армии (есть такие ограничения в Бюджетном кодексе). Военные части не находятся в городском управлении, поэтому город не имеет права их финансировать. Единственный вариант — субвенция из местного бюджета в государственный. Впрочем, субвенция тоже своего рода паллиатив. Скажем, ремонтировать военную технику за эти средства можно, а вот закупать вооружения — нет, чтобы муниципалитеты не могли создать себе частные армии. У Кличко, конечно, есть «Муниципальная стража», набранная из боевиков С14, но все-таки это городская банда для решения местных вопросов, а не армия.Можно еще, как было указано выше, обеспечивать тероборону, но кому она всерьез сейчас нужна? К тому же это все равно не решает главную дилемму Зеленского: где взять средства на мобилизацию.В ответ на прошлогодние митинги с требованиями выделять больше денег на армию, Кличко предложил демонстрантам самим отправиться на фронт.«У нас с мобилизацией есть большие проблемы, когда подавляющее большинство ребят в возрасте от 20 до 40 лет приходят и говорят "деньги на ВСУ". Если они морально поддерживают, если сердце болит, почему не одевают военную форму и не защищают страну?» — заявил Кличко на заседании Киевсовета.Тем не менее он увеличил помощь военным на 1,2 млрд гривен в рамках городской целевой программы «Защитник Киева», но по сравнению с городскими доходами это капля в море, и она никого не удовлетворила.Тогда Кличко стал огрызаться в СМИ.Зеленский плох, но сплотимся вокруг президента!Сначала он поддержал тезис Залужного о тупике на фронте и назвал снижение рейтинга Зеленского «расплатой за допущенные ошибки» в виде управленческой неэффективности, которая привела к неподготовленности страны к войне, и лжи о ситуации на фронте. Затем заявил, что демократия на Украине находится под угрозой, потому что есть тенденция превращения Украины в страну, где все зависит «от настроения одного человека». По словам Кличко, с начала войны Зеленский с ним ни разу не встретился и не созвонился, но зато последний независимый институт и последнее «препятствие на пути централизации властных структур в стране», — местное самоуправление. Основной пафос выступления Кличко в том, что курируемое президентом контрнаступление провалилось, тогда как в первые месяцы боевых действий, когда страна оказалась без лидера (еще один укол), именно главы городов успешно взяли на себя как медийную ответственность, так и ответственность за организацию обороны.Тем не менее киевский мэр не стал додавливать до конца и уточнил, что отвечать за свои действия Зеленский будет только после окончания войны, а пока все должны сплотиться вокруг президента.В этом году Кличко опосредованно раскритиковал текущие методы мобилизации, заявив, что пополнять войска надо так, чтобы не разрушить экономику, но снова заметил, что президентские выборы можно проводить только после окончания войны.В следующем интервью мэр Киева пошел в атаку на телемарафон, сказав, что все критики Зеленского оказались под давлением, а страна движется к автократии, и снова указал, что нельзя назначать сверху мэров и глав общин, которых избирают граждане.Меры против мэровСобытия с Залужным дали возможность Кличко критиковать Зеленского, уже не покушаясь на сплочение воюющей нации вокруг президента: «К сожалению, настал момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власть поймет всю серьезность шагов, которые совершает сейчас, и всю полноту своей ответственности».Нужно прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу — этими словами мэр Киева показал, что единство нации рушит не критика Зеленского, а поведение Зеленского.Немудрено, что появились конспирологические теории о том, как Кличко вступил в заговор с Залужным для совершения госпереворота. Заговорщики должны провести в Раде такой вариант закона о мобилизации, чтобы была проведена ротация военных. Тогда прошедшие все ужасы войны мобилизованные вернутся домой и при помощи заговорщиков сбросят Зеленского.Все это, конечно, не имеет отношения к реальности. Борьба идет не за посты (в этом смысле всех все устраивает), а за деньги, которые прилагаются к этим постам. Зеленский хочет получить деньги городов, прежде всего богатого Киева, а Кличко не хочет их отдавать. И если киевский мэр пока борется за свои привилегии исключительно медийно, то президент пытается провести соответствующий законопроект.Премьер Денис Шмыгаль и глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа подали законопроект о том, чтобы полностью забрать у общин «военный НДФЛ» и направить эти деньги в госбюджет на оборону. В первом чтении он уже принят, но во втором пока нет — есть сопротивление, вносятся правки. Принятие этого законопроекта станет своеобразным маркером того, что Зеленский достаточно силен, чтобы оставаться у власти и решать поставленные перед ним на 2024 год военные задачи.

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украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, налоги, мобилизация, валерий залужный, эксклюзив