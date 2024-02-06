Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков - 06.02.2024 Украина.ру
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Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков
Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков - 06.02.2024 Украина.ру
Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру рассказал о том, готов ли Запад убрать Зеленского и на каких условиях, о лукавой игре Великобритании, а также о том, какие проблемы доставляют вражеские дроны российской армии и что с этим делать
2024-02-06T12:17
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алексей кочетков
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00:30 – Визит Такера Карлсона в Москву: о послании от Дональда Трампа;02:30 – Может ли Запад убрать Зеленского?03:55 – В каком положении сейчас находится Россия?07:35 – О сотрудничестве Германии с Японией;09:53 – На кого сейчас работает время?12:05 – О боях в Георгиевке;16:35 – О защите от вражеских дронов и войне БПЛА;21:38 – Почему тяжело выйти из позиционного тупика?25:00 – Разбор нарративов украинской пропаганды.
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видео, алексей кочетков, сша, такер карлсон, дональд трамп, демократическая партия, республиканцы, республиканская партия, россия, украина, британия, великобритания, польша, румыния, япония, корея, сво, спецоперация, авдеевка, всу, марьинка, дроны, бпла, рэб, снаряды, вс рф, пропаганда, видео
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Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков

12:17 06.02.2024 (обновлено: 12:18 06.02.2024)
 
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру рассказал о том, готов ли Запад убрать Зеленского и на каких условиях, о лукавой игре Великобритании, а также о том, какие проблемы доставляют вражеские дроны российской армии и что с этим делать
00:30 – Визит Такера Карлсона в Москву: о послании от Дональда Трампа;
02:30 – Может ли Запад убрать Зеленского?
03:55 – В каком положении сейчас находится Россия?
07:35 – О сотрудничестве Германии с Японией;
09:53 – На кого сейчас работает время?
12:05 – О боях в Георгиевке;
16:35 – О защите от вражеских дронов и войне БПЛА;
21:38 – Почему тяжело выйти из позиционного тупика?
25:00 – Разбор нарративов украинской пропаганды.
 
ВидеоАлексей КочетковСШАТакер КарлсонДональд ТрампДемократическая партияреспубликанцыРеспубликанская партияРоссияУкраинаБританияВеликобританияПольшаРумынияЯпонияКореяСВОСпецоперацияАвдеевкаВСУМарьинкадроныБПЛАРЭБснарядыВС РФпропаганда
 
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