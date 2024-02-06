https://ukraina.ru/20240206/1053113400.html

Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков

Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков - 06.02.2024 Украина.ру

Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру рассказал о том, готов ли Запад убрать Зеленского и на каких условиях, о лукавой игре Великобритании, а также о том, какие проблемы доставляют вражеские дроны российской армии и что с этим делать

2024-02-06T12:17

2024-02-06T12:17

2024-02-06T12:18

видео

алексей кочетков

сша

такер карлсон

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демократическая партия

республиканцы

республиканская партия

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украина

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00:30 – Визит Такера Карлсона в Москву: о послании от Дональда Трампа;02:30 – Может ли Запад убрать Зеленского?03:55 – В каком положении сейчас находится Россия?07:35 – О сотрудничестве Германии с Японией;09:53 – На кого сейчас работает время?12:05 – О боях в Георгиевке;16:35 – О защите от вражеских дронов и войне БПЛА;21:38 – Почему тяжело выйти из позиционного тупика?25:00 – Разбор нарративов украинской пропаганды.

сша

россия

украина

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великобритания

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япония

корея

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2024

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