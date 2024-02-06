https://ukraina.ru/20240206/1053105400.html

Дмитрий Голубовский: Если Россия выиграет войну чипов, то заберет Одессу и оставит от Украины пятачок

Дмитрий Голубовский: Если Россия выиграет войну чипов, то заберет Одессу и оставит от Украины пятачок - 06.02.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Если Россия выиграет войну чипов, то заберет Одессу и оставит от Украины пятачок

Украина очень хороший противник, кусачий, но в меру слабый и реально системного сопротивления оказать не может. Украина — это хорошая боксёрская груша. Пока она функционирует, надо этим пользоваться, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский

2024-02-06T05:04

2024-02-06T05:04

2024-02-06T10:48

интервью

одесса

николаев

всу

украина

россия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037081433_48:17:827:455_1920x0_80_0_0_7611c2a64b4950254d369d4845b2bc0f.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза пообещала нарастить военные поставки военной продукции киевскому режиму, увеличив производство на 40%.— Дмитрий, отвечают ли реальные возможности экономики Евросоюза таким запросам, и какие механизмы Европа может задействовать, чтобы нарастить выпуск боеприпасов и военной техники?— Евробюрократия имеет свои представления, от реальности, как показывает практика, они очень сильно отличаются в сторону завышенных ожиданий.В Европе идет острая дискуссия по поводу того, как потратить эти деньги с точки зрения поставок вооружений. Потратить ли их исключительно на европейскую промышленность, или на то, чтобы кто-то для Европы это сделал. Сторонником первого варианта является Франция. Она блокирует любые решения, связанные с тем, что эти деньги могут быть отданы куда-то за пределы Еврозоны. Если они настоят на своем, то они все провалят, потому что производственных мощностей, чтобы существенно нарастить выпуск оборонной техники, нет.Их создание потребует увеличения спроса на материалы, специалистов, в итоге эта техника станет гораздо дороже, чем к ней привыкли. На выделенные объемы техники можно будет приобрести гораздо меньше, произойдет инфляция вооружений. Когда на какие-то типы техники растет спрос, они резко дорожают.Европейский ВПК после холодной войны пришел в негодность. Европа всегда полагалась на США в деле обеспечения своей безопасности и считала, что ей ничего не угрожает и никогда угрожать не будет. В связи с этим есть вопрос политический и экономический.Политический — это как убедить население Европы в том, что нужно тратить очень большие деньги на вооружение. Для этого придумывают истории о войне с Россией в 2044 году. Смогут ли они в этом убедить избирателей, манипулируя общественным мнением, зависит от многих факторов, потому что поддержка войны на Украине падает, социальные проблемы в Европе растут. Не думаю, что люди между решением своих проблем и гонкой вооружений выберут последнее, если только их сильно не напугать.Одна из причин, по которой Россия ведет войну с Украиной достаточно вегетариански, заключается именно в этом: чтобы не напугать. Потому что военно-технических возможностей России вполне достаточно, чтобы вести войну с Украиной примерно так же, как Израиль ведет войну в Газе. Начать с разрушения транспортной инфраструктуры, парализовав экономику, добить электростанции и спровоцировать гуманитарную катастрофу. Это может привести кого-то в Европе в ужас, но пусть их в ужас приводит Израиль. А мы продолжаем ни шатко ни валко решать свои боевые задачи.И пока мы не выглядим в глазах простого европейца страшной силой, а мы не выглядим, посмотрите соцопросы, Россию обычные люди не считают экзистенциальной угрозой. Решить политически задачу наращивания военных расходов, наращивания армии Европа не сможет.— А что в ее силах?— Реально они смогут отгрузить много денег американцам и другим странам, которые могут производить оружие. Например, Южная Корея. Производить вооружение может Индия, они выходят на международный рынок. Они приехали в Армению с военными заказами. Армения хочет диверсифицировать свои вопросы безопасности, как говорит Пашинян, но для него это плохо закончится. Даже Пакистан умеет хорошо производить оружие по советским технологиям.Скорее всего, финансирование, которое выделяет Европа, разойдется по другим поставщикам. И здесь они могут набрать техники и боеприпасов для Украины, но проблема в том, что это будет сборная солянка. То есть это будет техника, которая никогда не тестировалась в комплексе. На каждый из этих образцов надо отдельно обучать людей.Вся проблема, она касается и нас в этой войне, заключается в дефиците кадров, которые приспособлены для ведения высокотехнологичной современной войны, потому что много на этой войне оказалось неожиданностью. Например, успешное применение дронов. Наш Генштаб это недооценивал, приходилось догонять.То есть деньги Европа может выделить, Германия кредитоспособная страна. Какое-то время они могут тянуть на своем бюджетном дефиците финансирование всех этих поставок. Да, народ будет бухтеть, но поскольку никакой демократии нет, в Брюсселе никакой демократии не существует, поэтому все решения будут спускаться на национальный уровень, где просто возьмут под козырек. Евробюрократия не избирается прямым голосованием, на самом деле это бюрократическая диктатура, похожая на Китай и на СССР. Поэтому эти деньги разойдутся по всему миру и по всему миру будет собираться вооружение. При этом общий рост цен будет серьезным.— Все-таки есть тенденция на удешевление средств войны. Относительно недорогой дрон может уничтожить танк, который по стоимости превосходит его многократно. Возможно, акцент вооруженного противостояния сместится в воздух?— Это не совсем воздух. К дронам должна быть присоединена пехота, которая умеет с ними взаимодействовать. То есть штурмовые подразделения, которые координируются с теми, кто этими дронами управляет. Должны быть подсоединены хорошие средства управления, и самое главное — эти дроны должны быть устойчивы к радиоэлектронной борьбе, в чем Россия всегда была сильна.Здесь конкуренция не столько между производителями дронов, сколько между производителями РЭБ. Очень хорошо защищенный, оснащенный средствами разведки, дронами пехотинец — это главная боевая единица войн будущего, не танки, не артиллерия. Фантастика станет реальностью. Но все будет упираться в искусственный интеллект, как метод выявления цели.Все, что могут поставить Украине, это техника для старой войны. Все, о чем мы говорили, — это войны будущего, а если Украине кидают много БТР, танков — это все будет уничтожено, как в прошлом году. ВСУ создали приличные запасы техники для наступления, которое по всем канонам старой войны должно было быть успешным. Но все было сожжено.— Недавно начались масштабные учения НАТО Steadfast Defender вблизи рубежей нашей страны. К какой войне готовятся они?— Они готовят общественное мнение. Они пока пытаются понять, что сами из себя представляют. То есть в поле общественного мнения нужно вводить противостояние с Россией. Что это не война, которая ведется где-то далеко: от Польши до Донбасса как от той же Польши до Франции. Это должно стать фоном, на котором можно развивать нарративы увеличения помощи ВПК. Эта активность носит, скорее, политический пиар-характер, при этом не надо недооценивать военную компоненту.Политическая ситуация будет развиваться в зависимости от того, что будет происходить в США. Если к власти там придут республиканцы, акценты во внешней политике США будут сильно смещены на реальные угрозы, которые существуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. И ЕС будет поставлен перед выбором, стоит ли ему, не имея стратегического тыла в лице США. Начинать гонку противостояния с Россией.Хотя Евросоюз и выглядит как что-то больше и богаче России, но если посмотреть на реальное состояние Европы, если вычесть оттуда экономику услуг, посмотреть на политическую ситуацию, долговую нагрузку, то вряд ли в одиночку она сможет представлять какую-то угрозу. ЕС — это не консолидированная сила, это рыхлое образование.Поэтому громадье планов лоббистов ВПК в Европе не реализуются даже наполовину. Но в сценарий ситуации надо закладывать то, что они могут реализоваться на 100%, поэтому России надо готовиться к большой войне. Поэтому очень перспективное направление — это удешевление войны путем повышения ее интеллектуальности. Внедрение сетевых систем управления, когда не один человек управляет дроном, а один дрон управляет роем дронов. В России для решения этой задачи есть очень хорошие мозги: айтишные и конструкторские. Хотелось бы облегчения взаимодействия минобороны с умными людьми и производителями, которые вытянули на себе первый год войны с Украиной по ставкам дронов, они были чуть ли не кустарного производства. Только потом уже пошли системные поставки из Минобороны.И для России становится очень актуальным производство своих чипов. Чипы, которые решают задачи, о которых мы говорим, можно сделать на технологиях десятилетней давности. Мы не достанем новейшие технологии NVIDEA, даже если мы их украдём, некому воспроизвести. Но технологии какого-нибудь Core i3 первой редакции мы произвести сможем. Эту гонку вооружений мы можем выиграть.— Как раз 100 млрд рублей Минпромторг обещает выделить на производство дронов в течение трех лет. Хватит ли этой суммы?— Это хорошие деньги, и за эти деньги можно многое сделать. Самое главное, не надо бояться, что у нас идет милитаризация экономики. Мы продадим оружие тем, кто будет воевать. Мир вступил в эпоху войн. Есть периоды в мировой истории, когда мирные периоды заканчиваются в силу исчерпания глобальной модели. Этих войн будет много. В азиатско-тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке.— Какой результат СВО будет считать приемлемым для России в обозримой перспективе? Выход на какие рубежи?— Ответ на этот вопрос зависит от субъективных политических убеждений человека, которому он задан. На мой взгляд, есть программа-минимум, которую нужно выполнить, и она исходит из геополитической логики. Это контроль над Черноморским побережьем до Дуная. Это азы геополитики. Если мы хотим, чтобы Черное море оставалось русским, то Одесса и Николаев должны быть под контролем российских войск. Это превращает остальную Украину в сухопутный пятачок, который может снабжаться только через Карпаты.Такая Украина не представляет интереса для морских держав, США и Британии. Они ее бросят. Тогда с ее соседями, поляками, венграми, словаками, которые хотят куски Украины, всегда можно будет договориться. Если немцы захотят получить свой протекторат — пожалуйста. Они же не случайно Кличко просунули в Киев. У них свои колониальные интересы. Но с точки зрения имперского подхода неважно вы за государя императора, за СССР 2.0 или за спокойную жизнь в России. Эта программа-минимум обязана быть выполнена. Но это очень нелегкая задача. Мы утратили плацдарм в Херсоне, не став его защищать, потому что для этого не было ресурсов.Вообще, вся СВО делилась на три части. Первая — это попытка захватить Киев и поставить там своих людей вместо Зеленского, которые все подпишут: Крым российский, Украина федеративная и демилитаризованная. Но все испортил Борис Джонсон, который сорвал переговоры. Второй этап — это стояние на тех рубежах, которые образовались после отхода из-под Киева и Харькова. И тогда раскочегарился ВПК России, и украинская сторона стала нести большие потери в живой силе.И тогда же летом Джейк Салливан носился со своим мирным планом. Который предусматривал аммиакопровод в Одессу, «зерновую сделку», разморозку актива части российских банков, и чтобы все оставалось по тогдашней линии разграничения. Но план сорвался после коронации короля Карла, что неслучайно, потому что всегда есть позиция Британии, есть позиция США.Я войну на Украине воспринимаю как гибридную войну этих двух стран, у них совершенно разные подходы к урегулированию. США поражение России не нужно. Зачем? Чтобы Китаю досталось все? США заинтересованы в сдерживании. У британцев другие планы, у них денег нет, но амбиции очень большие плюс политический авторитет и разведка, это сила Британии.И третья фаза войны началась с Бахмута и продолжается до сих пор — это уничтожение ВСУ. По моим оценкам, все наиболее мотивированные бойцы из нацбатов будут истреблены к середине этого года. Останутся воевать простые люди, которых наловили на улицах. Много они не навоюют.К ответу на ваш вопрос можно подходить с двух сторон. С точки зрения геоэкономической целесообразности нужно забирать Херсонскую, Одесскую и Николаевскую области, Донецк и Луганск. К ДНР и ЛНР присоединять куски Харьковской области, которые находятся под контролем России, не создавая там отдельную администрацию. И на этом заканчивать. А на остальной территории Украины по договорённости с ее соседями формируется раздел по югославскому сценарию. После того как соседи получат свои куски, на оставшейся территории можно сформировать подконтрольный и нейтральный режим. Это прагматичный подход.Подход, который существует в противовес этому, — это подход господина Дугина, с которым я солидарен. Это полное уничтожение украинской государственности. С этой точки зрения нужно идти туда, куда дадут дойти. Сейчас встает вопрос о создании экспедиционного корпуса НАТО. Англичане подняли этот вопрос, но не они будут в нем участвовать. Этот корпус будет состоять из соседей Украины, и его задачей будет защитить то, что они считают своим. То есть будет интервенция стран Европы до какой-то границы, примерно как делили Германию. Красная армия дошла до Эльбы и там встретилась с войсками союзников, там и прошла граница.Произойдет нечто подобное, пока я не вижу причин, по которым мы можем не развить успех в этом году. В факторе, который мы обсуждали вначале, — военные поставки Киеву, я не вижу препятствия для позитивного для нас развития событий. Зная чудовищную неэффективность Брюсселя и Киева, все это мертвому припарки. Вопрос в политические воле России и улучшении тылового снабжения наших войск. Там есть позитивные подвижки, то есть из безобразного оно стало просто плохим. Оно должно стать хорошим, а затем и великолепным, чтобы никто не думал, что на Россию можно напасть. Желательно в этой войне победить именно так.Тогда у нас будет спокойные 50 лет жизни для развития нашей страны. Все, что происходит, это хороший урок истории, которым надо пользоваться. И очень хороший противник, который кусачий, но в меру слабый, и реально системного сопротивления оказать не может. Украина — это хорошая боксёрская груша. Пока она функционирует, надо этим пользоваться. Развивать оборону и умение воевать. Это может показаться циничным, но я отвечаю за свои слова как человек, который сам был готов пойти на фронт. Я ходил в военкомат, но меня по состоянию здоровья комиссовали.Мы должны обеспечить тех, кто потерял близких, и почетом, и деньгами, это герои. Но нормально, когда мы платим кровью за будущее наших детей. Важно, чтобы эта плата была разумной, а те, кто допускает неразумность, были показательно наказаны. И по отношению к тылу была проделана большая работа, очень многие погоны лишились своих мест.

https://ukraina.ru/20230607/1046980652.html

https://ukraina.ru/20240205/1053099232.html

https://ukraina.ru/20240205/1053098028.html

https://ukraina.ru/20240205/1053046084.html

https://ukraina.ru/20240205/1053096835.html

https://ukraina.ru/20240205/1053097061.html

https://ukraina.ru/20240205/1053098440.html

одесса

николаев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, одесса, николаев, всу, украина, россия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, дроны