Авдеевка, Сватово и Часов Яр: эксперт Борис Рожин прогнозировал ход боевых действий на ближайший месяц - 05.02.2024 Украина.ру
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Авдеевка, Сватово и Часов Яр: эксперт Борис Рожин прогнозировал ход боевых действий на ближайший месяц
Авдеевка, Сватово и Часов Яр: эксперт Борис Рожин прогнозировал ход боевых действий на ближайший месяц - 05.02.2024 Украина.ру
Авдеевка, Сватово и Часов Яр: эксперт Борис Рожин прогнозировал ход боевых действий на ближайший месяц
Когда российские войска закрепятся в районе "Царской охоты" в Авдеевке, они смогут активно взяться за укрепрайон "Чебурашка" и части ПВО. Также можно ожидать продвижение ВС РФ в районе Сватово и Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
2024-02-05T05:20
2024-02-05T05:20
новости
россия
сво
авдеевка
марьинка
часов яр
днр
купянск
укрепления
горловка
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Сейчас ВС РФ продолжают вести активные бои за Авдеевку. Можно ожидать продвижение армии РФ на Марьинском направлении, в районе Сватово и Купянска, а также интенсивные бои в направлении поселка Часов Яр, сообщил эксперт.Возможно, что на Северском выступе активируется движение на Белогоровку. Пока подразделения не возьмут меловой карьер, там будет трудно говорить о серьезных подвижках. По Крынкам и возле Горловки я серьезных событий не ожидаю, добавил журналист.В частном секторе возле коксохима в Авдеевке продвижение ВС РФ составляет по 100–200 метров. Когда российские войска закрепятся у "Царской охоты", они смогут активно взяться за укрепрайон "Чебурашка" и части ПВО. Мы сможем вынудить противника оттуда уйти, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240131/1053003894.html
россия
авдеевка
марьинка
часов яр
днр
купянск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сво, авдеевка, марьинка, часов яр, днр, купянск, укрепления, горловка, бои, наступление, вс рф, борис рожин
Новости, Россия, СВО, Авдеевка, Марьинка, Часов Яр, ДНР, Купянск, укрепления, Горловка, бои, наступление, ВС РФ, Борис Рожин

Авдеевка, Сватово и Часов Яр: эксперт Борис Рожин прогнозировал ход боевых действий на ближайший месяц

05:20 05.02.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
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© РИА Новости . Антон Вергун
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Когда российские войска закрепятся в районе "Царской охоты" в Авдеевке, они смогут активно взяться за укрепрайон "Чебурашка" и части ПВО. Также можно ожидать продвижение ВС РФ в районе Сватово и Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Сейчас ВС РФ продолжают вести активные бои за Авдеевку. Можно ожидать продвижение армии РФ на Марьинском направлении, в районе Сватово и Купянска, а также интенсивные бои в направлении поселка Часов Яр, сообщил эксперт.
Возможно, что на Северском выступе активируется движение на Белогоровку. Пока подразделения не возьмут меловой карьер, там будет трудно говорить о серьезных подвижках. По Крынкам и возле Горловки я серьезных событий не ожидаю, добавил журналист.
"Да, ВСУ предпринимают контратаки, чтобы сдержать наше наступление у "Царской охоты". Они также контратакуют в районе Степного и Очеретино, что мешает нам продвигаться. Пока есть силы, противник продолжит контратаковать и сдерживать нас", - подчеркнул Рожин.
В частном секторе возле коксохима в Авдеевке продвижение ВС РФ составляет по 100–200 метров. Когда российские войска закрепятся у "Царской охоты", они смогут активно взяться за укрепрайон "Чебурашка" и части ПВО. Мы сможем вынудить противника оттуда уйти, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кот интервью
31 января, 14:28
Юрий Кот: Когда Залужный откусит последний кусок от Зеленского, женщины Одессы выйдут на борьбу с ВСУ Украина – страна с карнавальной политикой, которой нужны люди-символы. Залужный – это символ. Это проамериканский всеядный силовик. А все опросы последних нескольких лет показывали, что украинцы хотели бы видеть сильную руку во главе государства
 
НовостиРоссияСВОАвдеевкаМарьинкаЧасов ЯрДНРКупянскукрепленияГорловкабоинаступлениеВС РФБорис Рожин
 
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