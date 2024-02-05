https://ukraina.ru/20240205/1053063823.html

Авдеевка, Сватово и Часов Яр: эксперт Борис Рожин прогнозировал ход боевых действий на ближайший месяц

Авдеевка, Сватово и Часов Яр: эксперт Борис Рожин прогнозировал ход боевых действий на ближайший месяц - 05.02.2024 Украина.ру

Авдеевка, Сватово и Часов Яр: эксперт Борис Рожин прогнозировал ход боевых действий на ближайший месяц

Когда российские войска закрепятся в районе "Царской охоты" в Авдеевке, они смогут активно взяться за укрепрайон "Чебурашка" и части ПВО. Также можно ожидать продвижение ВС РФ в районе Сватово и Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин

2024-02-05T05:20

2024-02-05T05:20

2024-02-05T05:20

новости

россия

сво

авдеевка

марьинка

часов яр

днр

купянск

укрепления

горловка

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Сейчас ВС РФ продолжают вести активные бои за Авдеевку. Можно ожидать продвижение армии РФ на Марьинском направлении, в районе Сватово и Купянска, а также интенсивные бои в направлении поселка Часов Яр, сообщил эксперт.Возможно, что на Северском выступе активируется движение на Белогоровку. Пока подразделения не возьмут меловой карьер, там будет трудно говорить о серьезных подвижках. По Крынкам и возле Горловки я серьезных событий не ожидаю, добавил журналист.В частном секторе возле коксохима в Авдеевке продвижение ВС РФ составляет по 100–200 метров. Когда российские войска закрепятся у "Царской охоты", они смогут активно взяться за укрепрайон "Чебурашка" и части ПВО. Мы сможем вынудить противника оттуда уйти, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1053003894.html

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авдеевка

марьинка

часов яр

днр

купянск

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