Авдеевка, Сватово и Часов Яр: эксперт Борис Рожин прогнозировал ход боевых действий на ближайший месяц
Когда российские войска закрепятся в районе "Царской охоты" в Авдеевке, они смогут активно взяться за укрепрайон "Чебурашка" и части ПВО. Также можно ожидать продвижение ВС РФ в районе Сватово и Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Сейчас ВС РФ продолжают вести активные бои за Авдеевку. Можно ожидать продвижение армии РФ на Марьинском направлении, в районе Сватово и Купянска, а также интенсивные бои в направлении поселка Часов Яр, сообщил эксперт.
Возможно, что на Северском выступе активируется движение на Белогоровку. Пока подразделения не возьмут меловой карьер, там будет трудно говорить о серьезных подвижках. По Крынкам и возле Горловки я серьезных событий не ожидаю, добавил журналист.
"Да, ВСУ предпринимают контратаки, чтобы сдержать наше наступление у "Царской охоты". Они также контратакуют в районе Степного и Очеретино, что мешает нам продвигаться. Пока есть силы, противник продолжит контратаковать и сдерживать нас", - подчеркнул Рожин.
В частном секторе возле коксохима в Авдеевке продвижение ВС РФ составляет по 100–200 метров. Когда российские войска закрепятся у "Царской охоты", они смогут активно взяться за укрепрайон "Чебурашка" и части ПВО. Мы сможем вынудить противника оттуда уйти, резюмировал собеседник Украина.ру.
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31 января, 14:28Юрий Кот: Когда Залужный откусит последний кусок от Зеленского, женщины Одессы выйдут на борьбу с ВСУ Украина – страна с карнавальной политикой, которой нужны люди-символы. Залужный – это символ. Это проамериканский всеядный силовик. А все опросы последних нескольких лет показывали, что украинцы хотели бы видеть сильную руку во главе государства