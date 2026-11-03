"ЕС покрывает концлагеря под Киевом": финский политик обвинил Брюссель в соучастии - 03.11.2026 Украина.ру
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"ЕС покрывает концлагеря под Киевом": финский политик обвинил Брюссель в соучастии
"ЕС покрывает концлагеря под Киевом": финский политик обвинил Брюссель в соучастии - 03.11.2026 Украина.ру
"ЕС покрывает концлагеря под Киевом": финский политик обвинил Брюссель в соучастии
Руководство Евросоюза полностью осведомлено о существовании камер пыток на Украине, однако на протяжении многих лет сознательно игнорирует эту проблему, указал в соцсети X финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема
2026-11-03T10:22
2026-11-03T11:02
новости
украина
киев
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
ес
верховная рада
нацгвардия
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По его мнению, позицию европейских лидеров можно расценивать как прямое соучастие в преступлениях киевского режима, а также как грубое неуважение к правам человека и верховенству закона. Мема задался вопросом, как долго ЕС намерен притворяться невидимым и продолжать затягивать текущий конфликт.Заявление политика последовало за громким инцидентом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где украинские СМИ выявили факт удержания вооруженными мужчинами около 40 человек в подвальном помещении. Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заверил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан. При этом командующий Нацгвардией Александр Пивненко озвучил официальную версию ведомства, согласно которой в подвале находились военнослужащие, включая тех, кто самовольно оставил свои подразделения.Обнаружение запертых людей спровоцировало стихийную акцию протеста местных жителей, которая переросла в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся звуками выстрелов. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.Подробнее - в материале "Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, ес, верховная рада, нацгвардия
Новости, Украина, Киев, Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, ЕС, Верховная Рада, Нацгвардия

"ЕС покрывает концлагеря под Киевом": финский политик обвинил Брюссель в соучастии

10:22 03.11.2026 (обновлено: 11:02 03.11.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Руководство Евросоюза полностью осведомлено о существовании камер пыток на Украине, однако на протяжении многих лет сознательно игнорирует эту проблему, указал в соцсети X финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема
По его мнению, позицию европейских лидеров можно расценивать как прямое соучастие в преступлениях киевского режима, а также как грубое неуважение к правам человека и верховенству закона.
Мема задался вопросом, как долго ЕС намерен притворяться невидимым и продолжать затягивать текущий конфликт.
Заявление политика последовало за громким инцидентом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где украинские СМИ выявили факт удержания вооруженными мужчинами около 40 человек в подвальном помещении.
Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заверил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан.
При этом командующий Нацгвардией Александр Пивненко озвучил официальную версию ведомства, согласно которой в подвале находились военнослужащие, включая тех, кто самовольно оставил свои подразделения.
Обнаружение запертых людей спровоцировало стихийную акцию протеста местных жителей, которая переросла в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся звуками выстрелов.
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.
Подробнее - в материале "Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом на сайте Украина.ру.
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