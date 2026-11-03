https://ukraina.ru/20261103/alternativy-miru-net-lukashenko-priglasil-vsekh-v-minsk-i-zayavil-chto-tramp-spas-mir-ot-yadernoy-voyny-1084248557.html

"Альтернативы миру нет": Лукашенко пригласил всех в Минск и заявил, что Трамп спас мир от ядерной войны

"Альтернативы миру нет": Лукашенко пригласил всех в Минск и заявил, что Трамп спас мир от ядерной войны - 03.11.2026 Украина.ру

"Альтернативы миру нет": Лукашенко пригласил всех в Минск и заявил, что Трамп спас мир от ядерной войны

Альтернативы мирному решению на Украине не существует, и Минск готов принять всех, кто искренне заинтересован в урегулировании, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

2026-11-03T12:37

2026-11-03T12:37

2026-11-03T12:37

новости

украина

минск

александр лукашенко

дональд трамп

сергей лавров

снг

одкб

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073328391_12:0:552:304_1920x0_80_0_0_8dd9ddb1165ec45b056ccb83e05827cf.jpg

Военный конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы, поскольку "все от него устали". Такую уверенность белорусский президент высказал во время своего выступления в Минске на конференции, которая собрала свыше 600 делегатов из 50 государств. В их числе — Александр Лукашенко, глава МИД РФ Сергей Лавров, а также главы ключевых объединений: СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и ШОС и других международных организаций."Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться — я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, — пожалуйста, приезжайте в Минск", — сказал белорусский лидер. При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия на Украине воюет не просто с соседом, а против всего Запада, и Минск это хорошо знает, а не повторяет чужие нарративы.Белорусский президент жестко раскритиковал европейскую политику, заявив, что стремление ЕС подходить ко всему с позиции силы до добра не доведет, а протесты в Европе — тому доказательство. По его словам, если не остановить конфликт на Украине прямо сейчас, мир неминуемо придет к Третьей мировой. В этом контексте Лукашенко высоко оценил действия Дональда Трампа, заявив, что американский президент делает важное дело, пытаясь остановить эскалацию."Трамп не позволил европейцам развязать ядерный конфликт, ему стоило дать Нобелевскую премию мира", — отметил Лукашенко, добавив, что политика Трампа поляризует мир и вызывает критику, но, по сути, именно он удерживает планету от глобального столкновения.Лукашенко также затронул тему безопасности самой Белоруссии, отметив, что конфликт уже затрагивает территорию республики, но Минск делает всё, чтобы не быть втянутым."Путин знает о попытках втянуть Беларусь в конфликт на Украине и не хочет этого допустить", — заверил президент.Он также напомнил, что Белоруссия с начала СВО приняла полмиллиона украинцев, которые нашли в республике второй дом, хорошо работают, и за всё это время не было зафиксировано ни одного конфликта с ними.Сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал переговоры между Россией и Украиной в ОАЭ при посредничестве Вашингтона. Он также сообщил, что США и европейские союзники до переговоров в Абу-Даби обсудят в Брюсселе гарантии безопасности для Украины.

украина

минск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, минск, александр лукашенко, дональд трамп, сергей лавров, снг, одкб, обсе