https://ukraina.ru/20261103/rossiyskie-gerani-i-rakety-paralizovali-energosistemu-i-voennye-poezda-vsu-1084244681.html
Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине
Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине - 03.11.2026 Украина.ру
Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине
Российская армия ударила по объектам энергетического комплекса Украины, которые снабжают электричеством военные предприятия и подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
2026-11-03T08:33
2026-11-03T08:33
2026-11-03T08:55
сво
спецоперация
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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Для атаки в ночь на вторник военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности. По данным оборонного ведомства, взрывы зафиксированы на энергетических объектах в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.Параллельно с этим российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В ходе операции были успешно поражены четыре локомотива в нескольких регионах страны: два локомотива в районе Сум, еще два в районе Днепропетровска, а также возле населенного пункта Комсомольское в Харьковской области.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине
08:33 03.11.2026 (обновлено: 08:55 03.11.2026)
Российская армия ударила по объектам энергетического комплекса Украины, которые снабжают электричеством военные предприятия и подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
Для атаки в ночь на вторник военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.
По данным оборонного ведомства, взрывы зафиксированы на энергетических объектах в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Параллельно с этим российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В ходе операции были успешно поражены четыре локомотива в нескольких регионах страны: два локомотива в районе Сум, еще два в районе Днепропетровска, а также возле населенного пункта Комсомольское в Харьковской области.