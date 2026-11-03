https://ukraina.ru/20261103/rossiyskie-gerani-i-rakety-paralizovali-energosistemu-i-voennye-poezda-vsu-1084244681.html

Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине

Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине - 03.11.2026 Украина.ру

Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине

Российская армия ударила по объектам энергетического комплекса Украины, которые снабжают электричеством военные предприятия и подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ

2026-11-03T08:33

2026-11-03T08:33

2026-11-03T08:55

сво

спецоперация

украина

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

украина.ру

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Для атаки в ночь на вторник военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности. По данным оборонного ведомства, взрывы зафиксированы на энергетических объектах в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.Параллельно с этим российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В ходе операции были успешно поражены четыре локомотива в нескольких регионах страны: два локомотива в районе Сум, еще два в районе Днепропетровска, а также возле населенного пункта Комсомольское в Харьковской области.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина.ру