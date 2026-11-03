Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине - 03.11.2026 Украина.ру
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Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине
Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине - 03.11.2026 Украина.ру
Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине
Российская армия ударила по объектам энергетического комплекса Украины, которые снабжают электричеством военные предприятия и подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
2026-11-03T08:33
2026-11-03T08:55
сво
спецоперация
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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Для атаки в ночь на вторник военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности. По данным оборонного ведомства, взрывы зафиксированы на энергетических объектах в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.Параллельно с этим российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В ходе операции были успешно поражены четыре локомотива в нескольких регионах страны: два локомотива в районе Сум, еще два в районе Днепропетровска, а также возле населенного пункта Комсомольское в Харьковской области.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине

08:33 03.11.2026 (обновлено: 08:55 03.11.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото
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Российская армия ударила по объектам энергетического комплекса Украины, которые снабжают электричеством военные предприятия и подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
Для атаки в ночь на вторник военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.
По данным оборонного ведомства, взрывы зафиксированы на энергетических объектах в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Параллельно с этим российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В ходе операции были успешно поражены четыре локомотива в нескольких регионах страны: два локомотива в районе Сум, еще два в районе Днепропетровска, а также возле населенного пункта Комсомольское в Харьковской области.
О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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