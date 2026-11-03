https://ukraina.ru/20261103/karlson-tramp-i-konets-sveta-ssha-gotovyat-yadernyy-udar-po-iranu-1084235706.html

Карлсон, Трамп и конец света: США готовят ядерный удар по Ирану

Карлсон, Трамп и конец света: США готовят ядерный удар по Ирану - 03.11.2026 Украина.ру

Карлсон, Трамп и конец света: США готовят ядерный удар по Ирану

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может в течение нескольких дней принять решение о применении ядерного оружия против Ирана. Если точнее, речь идёт о 7 ноября.

2026-11-03T08:31

2026-11-03T08:31

2026-11-03T08:31

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сша

россия

такер карлсон

биньямин нетаньяху

республиканская партия

цру

дональд трамп

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По версии Карлсона, целью потенциального удара называют гору Кух-е Колянг Газ Ла. Израильская разведка, как утверждает журналист, полагает, что Иран возобновил там работы по обогащению урана.Подземные сооружения защищены гранитным массивом, который обычные американские боеприпасы, включая бункер-бастеры, пробить не способны. Именно это, по логике Карлсона, оставляет ядерный удар "единственным военным вариантом".Гора Кух-е Колянг Газ Ла расположена примерно в 2 километрах к югу от ядерного комплекса в Натанзе. С 2020 года там ведётся прокладка туннелей вглубь горного массива. По некоторым оценкам, объект может находиться на глубине 80-100 метров.Иран официально заявляет, что объект предназначен для производства и сборки центрифуг, а не для обогащения урана.При этом ключевой тезис Карлсона – не военный, а политический. Он описывает положение израильского премьера Нетаньяху как отчаянное: после выборов в Кнессет ни один из блоков не получил 61 место, необходимого для формирования правительства. Таким образом, без вмешательства извне или сделки с другими партиями Нетаньяху не может остаться у власти.Карлсон прямо связывает это с войной. Нетаньяху, уверен он, "нужна эта война": иначе его ждут отставка, расследования и возможное тюремное заключение.Перед выборами Нетаньяху активно добивался публичной поддержки Трампа, а после выборов оказался в ситуации, где внешнеполитическая эскалация может служить инструментом отсрочки внутриполитического краха. Попытка заручиться поддержкой ОАЭ для продолжения операции против Ирана, по данным Карлсона, успеха не имела – Абу-Даби отказался.Также Карлсон считает, что в администрации Трампа назрел раскол по иранской проблеме. С одной стороны – министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, которые, по его версии, выступают за жёсткий курс. С другой — вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф, настаивающие на дипломатии.При этом сам Трамп, по данным источников, пока не принял окончательного решения. 31 октября он заявил журналистам, что в Иране остались "одна-две" ядерные цели и что США могут "разобраться с ними за 10 минут", но не стал уточнять, идёт ли речь о ядерном или обычном ударе.Такер Карлсон предупреждает, что прецедент с ядерным оружием может подтолкнуть Россию к пересмотру собственных ограничений, спровоцировать ядерную эскалацию между Индией и Пакистаном и побудить КНДР к более агрессивным действиям.Независимые эксперты также указывают на риск радиоактивного загрязнения Персидского залива и даже южных регионов России (Дагестан, Чечня, Калмыкия, Астраханская область) в зависимости от мощности и высоты взрыва.Что будет дальше и каковы политические последствия таких угроз – анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Публицист Аббас Джума:Если это действительно так, то действия Трампа приведут регион к катастрофе неслыханных масштабов. К тому же, Иран все еще сможет отвечать. И ответ этот будет таким, будто после него уже ничего существовать не будет, а значит и терять нечего.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Первое и главное — если США решат нанести по Ирану один ядерный удар, то затем придётся наносить второй, третий — и так далее. С военной точки зрения, один, пусть даже ядерный, взрыв не гарантирует уничтожения всей иранской программы.Можно разрушить тоннели и оборудование одного объекта, но нельзя одним взрывом ликвидировать всю индустрию, специалистов, технологии и решение продолжать работу.Непонятны пределы реакции Тегерана, но очевидно, что она будет жесточайшей. После ядерного удара конфликт перестанет быть для Ирана торгом об условиях соглашения. Он может превратиться в борьбу за выживание государства.В китайской военной традиции это "местность смерти": отступать некуда, а значит, Иран будет готов платить за сопротивление цену, прежде немыслимую. И главное: ограниченный американский ядерный удар совсем не гарантирует ограниченного иранского ответа.Дальше включается экономика. Война уже нарушила нефтяной рынок и подняла цены. Новая эскалация, тем более ядерная, способна парализовать страхование перевозок, сорвать поставки нефти и СПГ, поставить под угрозу водоснабжение и инфраструктуру союзников США. Сложно даже оценить масштаб экономических событий, здесь нет калькулятора последствий.И это ещё не все эффекты. Применение ЯО впервые после 1945 года сломает табу, сдерживавшее ядерные державы. Россия, Китай, КНДР и другие государства получат повод пересматривать свои сценарии применения силы.Американский удар по Ирану создаст прецедент использования ядерного оружия против неядерного государства для решения ограниченной военной задачи.Государствам без ядерного оружия станет значительно сложнее верить, что отказ от него повышает их безопасность. Обладатели ядерных арсеналов получат дополнительный повод переосмыслить допустимые условия их применения.США рискуют решить, если повезёт, локальную техническую задачу ценой глобального стратегического кризиса с непредсказуемыми последствиями.Политолог Максим Жаров:Оппозиционная Трампу часть истеблишмента Республиканской партии слила Такеру Карлсону накануне выборов в Конгресс один из вариантов нападения на Иран с применением тактического ядерного оружия.Такие сливы Карлсону уже бывали неоднократно в этом году, они предназначены для давления на Трампа изнутри партии с целью его "стабилизации". Извне на Трампа давит Нетаньяху, требуя нападать на Иран уже 4 ноября. А Такером Карлсоном Трампа останавливают, предлагая ему подумать над последствиями атаки горы Пикакс "матерью всех бомб", что будет равносильно применению тактического ядерного оружия.Анализ особенностей манипулирования Трампом извне показывает, что его легко можно замкнуть на теме "денуклеаризации" и ядерного оружия в принципе. Он может рассуждать на этот счёт часами, поэтому к этой теме можно "подвязывать" решение других важных для манипуляторов Трампом вопросов.Так что про применение ядерного оружия против Ирана – это не личный бред Такера Карлсона, а попытка манипуляции Трампом изнутри республиканской партии.

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https://ukraina.ru/20260928/svo-i-novoe-raketnoe-oruzhie-zapad-zazyvaet-yadernuyu-voynu-1083471813.html

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эксклюзив, иран, сша, россия, такер карлсон, биньямин нетаньяху, республиканская партия, цру, дональд трамп