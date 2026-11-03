США потребуют от НАТО ещё $2 млрд на текущие поставки оружия Киеву — Bloomberg - 03.11.2026 Украина.ру
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США потребуют от НАТО ещё $2 млрд на текущие поставки оружия Киеву — Bloomberg
США потребуют от НАТО ещё $2 млрд на текущие поставки оружия Киеву — Bloomberg - 03.11.2026 Украина.ру
США потребуют от НАТО ещё $2 млрд на текущие поставки оружия Киеву — Bloomberg
Вашингтон намерен потребовать от НАТО восполнить дефицит финансирования, возникший в ходе выполнения поставок вооружений Киеву в рамках программы PURL. Об этом со ссылкой на источники утром 3 ноября передаёт агентство Bloomberg
2026-11-03T09:19
2026-11-03T09:23
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финансирование
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НАТО запустила программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), в рамках которой европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия киевскому режиму, летом 2025 года."США планируют попросить союзников по НАТО выделить больше денег на ключевую программу поставок оружия Украине", — говорится в публикации.Источники агентства отмечают, что хотя точная сумма пока неизвестна, дефицит финансирования по уже утверждённым пакетам военной помощи достигает около двух миллиардов долларов. При этом союзники США могут получить запрос о выделении недостающих средств в рамках программы PURL уже в ноябре.30 октября Соединённые Штаты разрешили потенциальную продажу Украине 500 новейших ракет-перехватчиков модификации PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot на общую сумму $2,1 млрд, которые выделят Канада, Германия, Норвегия и ЕС.Эти ракеты будут производиться корпорацией Lockheed Martin "с нуля", а не будут изыматься из текущих запасов американской армии. По данным источников агентства Reuters, поставки этой партии ракет ожидаются не ранее начала 2030-х годов из-за длительных сроков производства. Ранее США пригрозили остановить программу PURL, связав возможное прекращение поставок с ударами Киева по российским энергетическим объектам. Однако Пентагон продолжает отправлять Киеву технику и средства ПВО, несмотря на возникшие задержки с оплатой.Подробнее о ситуации с поставками - в материале Захара Виноградова Война войной, а деньги и оружие Украине – по расписанию. Почему Зеленский лжет о поставках вооружений.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261102/sereznye-tseli-v-tylu-vraga-samoylov-rasskazal-kak-reaktivnye-drony-gromyat-vsu-1084226249.html
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США потребуют от НАТО ещё $2 млрд на текущие поставки оружия Киеву — Bloomberg

09:19 03.11.2026 (обновлено: 09:23 03.11.2026)
 
© AP / Alex BrandonПогрузка снарядов для Украины на военно-воздушной базе в США
Погрузка снарядов для Украины на военно-воздушной базе в США - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© AP / Alex Brandon
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Вашингтон намерен потребовать от НАТО восполнить дефицит финансирования, возникший в ходе выполнения поставок вооружений Киеву в рамках программы PURL. Об этом со ссылкой на источники утром 3 ноября передаёт агентство Bloomberg
НАТО запустила программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), в рамках которой европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия киевскому режиму, летом 2025 года.
"США планируют попросить союзников по НАТО выделить больше денег на ключевую программу поставок оружия Украине", — говорится в публикации.
Источники агентства отмечают, что хотя точная сумма пока неизвестна, дефицит финансирования по уже утверждённым пакетам военной помощи достигает около двух миллиардов долларов. При этом союзники США могут получить запрос о выделении недостающих средств в рамках программы PURL уже в ноябре.
30 октября Соединённые Штаты разрешили потенциальную продажу Украине 500 новейших ракет-перехватчиков модификации PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot на общую сумму $2,1 млрд, которые выделят Канада, Германия, Норвегия и ЕС.
Эти ракеты будут производиться корпорацией Lockheed Martin "с нуля", а не будут изыматься из текущих запасов американской армии. По данным источников агентства Reuters, поставки этой партии ракет ожидаются не ранее начала 2030-х годов из-за длительных сроков производства.
Ранее США пригрозили остановить программу PURL, связав возможное прекращение поставок с ударами Киева по российским энергетическим объектам. Однако Пентагон продолжает отправлять Киеву технику и средства ПВО, несмотря на возникшие задержки с оплатой.
Подробнее о ситуации с поставками - в материале Захара Виноградова Война войной, а деньги и оружие Украине – по расписанию. Почему Зеленский лжет о поставках вооружений.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
Вчера, 20:30
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