https://ukraina.ru/20261103/kallas-proletela-mimo-razgovor-putina-so-stubbom-i-stre-udaril-po-avtoritetu-glavy-evrodiplomatii-1084245805.html
Каллас пролетела мимо: разговор Путина со Стуббом и Стёре ударил по авторитету главы евродипломатии
Каллас пролетела мимо: разговор Путина со Стуббом и Стёре ударил по авторитету главы евродипломатии - 03.11.2026 Украина.ру
Каллас пролетела мимо: разговор Путина со Стуббом и Стёре ударил по авторитету главы евродипломатии
Глава евродипломатии Кая Каллас рискует лишиться места за столом переговоров по Украине. Причиной стал телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре — он состоялся без участия главного ответственного за европейскую дипломатию. Об этом пишет L'AntiDiplomatico
2026-11-03T09:55
2026-11-03T09:55
2026-11-03T09:55
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По мнению портала, этот факт свидетельствует о глубоких противоречиях во внешней политике ЕС. За несколько лет Брюсселю так и не удалось выработать единую линию по отношению к России, что ставит под сомнение способность Евросоюза представлять дипломатические интересы европейских стран. В результате отдельные члены блока предпочитают выходить на Москву напрямую, а ЕС рискует остаться сторонним наблюдателем событий, влияющих на будущее сообщества.Телефонный разговор Стубба и Стёре с Путиным состоялся 27 октября по просьбе финской и норвежской сторон. Лидеры обсудили Украину, безопасность на Балтике и Севере Европы. Собеседники приветствовали договорённость о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. При этом сама Каллас в разговоре не участвовала — как и в других ключевых контактах с Москвой за последнее время. Ранее она сама признавала, что ЕС не способен выступать полноценным посредником между Россией и Украиной, а немецкая Berliner Zeitung назвала её приход на должность "крупнейшей кадровой ошибкой в истории ЕС".Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября
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новости, украина, москва, россия, владимир путин, ес, александр стубб
Новости, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, ЕС, Александр Стубб
Каллас пролетела мимо: разговор Путина со Стуббом и Стёре ударил по авторитету главы евродипломатии
Глава евродипломатии Кая Каллас рискует лишиться места за столом переговоров по Украине. Причиной стал телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре — он состоялся без участия главного ответственного за европейскую дипломатию. Об этом пишет L'AntiDiplomatico
По мнению портала, этот факт свидетельствует о глубоких противоречиях во внешней политике ЕС. За несколько лет Брюсселю так и не удалось выработать единую линию по отношению к России, что ставит под сомнение способность Евросоюза представлять дипломатические интересы европейских стран.
В результате отдельные члены блока предпочитают выходить на Москву напрямую, а ЕС рискует остаться сторонним наблюдателем событий, влияющих на будущее сообщества.
Телефонный разговор Стубба и Стёре с Путиным состоялся 27 октября по просьбе финской и норвежской сторон. Лидеры обсудили Украину, безопасность на Балтике и Севере Европы. Собеседники приветствовали договорённость о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.
При этом сама Каллас в разговоре не участвовала — как и в других ключевых контактах с Москвой за последнее время. Ранее она сама признавала, что ЕС не способен выступать полноценным посредником между Россией и Украиной, а немецкая Berliner Zeitung назвала её приход на должность "крупнейшей кадровой ошибкой в истории ЕС".