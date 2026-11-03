Экс-депутат Рады раскрыл, почему ЕС промолчит о концлагере под Киевом - 03.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261103/eks-deputat-rady-raskryl-pochemu-es-promolchit-o-kontslagere-pod-kievom-1084247213.html
Экс-депутат Рады раскрыл, почему ЕС промолчит о концлагере под Киевом
Экс-депутат Рады раскрыл, почему ЕС промолчит о концлагере под Киевом - 03.11.2026 Украина.ру
Экс-депутат Рады раскрыл, почему ЕС промолчит о концлагере под Киевом
Европейские государства никак не отреагируют на обнаружение подпольной пыточной под Киевом, поскольку воспринимают население Украины исключительно как расходный материал, посетовал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник
2026-11-03T11:54
2026-11-03T12:15
новости
киев
украина
польша
владимир олейник
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада
мид
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102612/40/1026124097_0:555:5568:3687_1920x0_80_0_0_301bc87440a52bc89fa559aee4f8a710.jpg
По оценке политика, руководство ЕС и ключевые дипломаты (включая главу дипломатии ЕС Каю Каллас и главу МИД Польши Радослава Сикорского) умолчат о нарушении прав человека и не станут призывать Киев к соблюдению законов. Олейник убежден, что найденный объект — далеко не единственный, и вскоре общественность узнает о целой сети аналогичных секретных тюрем для мобилизованных в крупнейших городах страны. Бывший парламентарий подчеркнул, что такой беспредел закономерен, поскольку Украина сейчас напоминает концлагерь, где вместо правового государства всеми процессами управляют надзиратели.Накануне украинские СМИ сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные мужчины закрыли в подвале дома примерно 40 человек.Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заверил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан.Обнаружение запертых людей спровоцировало острое общественное недовольство и привело к массовым беспорядкам прямо у здания. Местные жители устроили стихийную акцию протеста, скандируя "позор" и фиксируя происходящее на камеры мобильных телефонов. Со временем ситуация обострилась, и митинг перерос в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых очевидцы отчетливо слышали звуки выстрелов.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.Подробнее - в материале "Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом на сайте Украина.ру.
киев
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102612/40/1026124097_597:0:5546:3712_1920x0_80_0_0_01ac84a3eba6c07faea00a7c70b9c06e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, польша, владимир олейник, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада, мид, ес
Новости, Киев, Украина, Польша, Владимир Олейник, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада, МИД, ЕС

Экс-депутат Рады раскрыл, почему ЕС промолчит о концлагере под Киевом

11:54 03.11.2026 (обновлено: 12:15 03.11.2026)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Олейник
Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейские государства никак не отреагируют на обнаружение подпольной пыточной под Киевом, поскольку воспринимают население Украины исключительно как расходный материал, посетовал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник
По оценке политика, руководство ЕС и ключевые дипломаты (включая главу дипломатии ЕС Каю Каллас и главу МИД Польши Радослава Сикорского) умолчат о нарушении прав человека и не станут призывать Киев к соблюдению законов.
Олейник убежден, что найденный объект — далеко не единственный, и вскоре общественность узнает о целой сети аналогичных секретных тюрем для мобилизованных в крупнейших городах страны.
Бывший парламентарий подчеркнул, что такой беспредел закономерен, поскольку Украина сейчас напоминает концлагерь, где вместо правового государства всеми процессами управляют надзиратели.
Накануне украинские СМИ сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные мужчины закрыли в подвале дома примерно 40 человек.
Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заверил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан.
Обнаружение запертых людей спровоцировало острое общественное недовольство и привело к массовым беспорядкам прямо у здания. Местные жители устроили стихийную акцию протеста, скандируя "позор" и фиксируя происходящее на камеры мобильных телефонов. Со временем ситуация обострилась, и митинг перерос в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых очевидцы отчетливо слышали звуки выстрелов.
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.
Подробнее - в материале "Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаПольшаВладимир ОлейникАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВерховная РадаМИДЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:22Москва подтвердила участие в переговорах с США и Украиной
12:45Украинцы проведут зиму в темноте: свет в городах будут отключать по 20 часов в сутки
12:44"Синяя изолента" в помощь: энергосистема Украины не вернётся к прежним мощностям
12:38Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки
12:37"Альтернативы миру нет": Лукашенко пригласил всех в Минск и заявил, что Трамп спас мир от ядерной войны
12:35Украинская разведка нашла главного патриотического артиста России
12:29Железнодорожное сообщение в Новороссии. Как Россия стала империей. 03 ноября 2026 года, утренний эфир 113:51
11:54Экс-депутат Рады раскрыл, почему ЕС промолчит о концлагере под Киевом
11:29Польскому журналисту Лукашу Важехе запретили въезд на Украину на три года
11:03Мины в жилых кварталах, расстрелы автобусов и удары по ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ
10:22"ЕС покрывает концлагеря под Киевом": финский политик обвинил Брюссель в соучастии
10:12Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе
09:55Каллас пролетела мимо: разговор Путина со Стуббом и Стёре ударил по авторитету главы евродипломатии
09:40Буданов* признал катастрофу из-за секретных пыточных подвалов
09:35856 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ
09:33Энергетические войны: Зеленский бросил вызов Трампу
09:19США потребуют от НАТО ещё $2 млрд на текущие поставки оружия Киеву — Bloomberg
09:00Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября
09:00"Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом
08:33Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине
Лента новостейМолния