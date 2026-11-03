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Экс-депутат Рады раскрыл, почему ЕС промолчит о концлагере под Киевом

Экс-депутат Рады раскрыл, почему ЕС промолчит о концлагере под Киевом - 03.11.2026 Украина.ру

Экс-депутат Рады раскрыл, почему ЕС промолчит о концлагере под Киевом

Европейские государства никак не отреагируют на обнаружение подпольной пыточной под Киевом, поскольку воспринимают население Украины исключительно как расходный материал, посетовал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник

2026-11-03T11:54

2026-11-03T11:54

2026-11-03T12:15

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По оценке политика, руководство ЕС и ключевые дипломаты (включая главу дипломатии ЕС Каю Каллас и главу МИД Польши Радослава Сикорского) умолчат о нарушении прав человека и не станут призывать Киев к соблюдению законов. Олейник убежден, что найденный объект — далеко не единственный, и вскоре общественность узнает о целой сети аналогичных секретных тюрем для мобилизованных в крупнейших городах страны. Бывший парламентарий подчеркнул, что такой беспредел закономерен, поскольку Украина сейчас напоминает концлагерь, где вместо правового государства всеми процессами управляют надзиратели.Накануне украинские СМИ сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные мужчины закрыли в подвале дома примерно 40 человек.Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заверил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан.Обнаружение запертых людей спровоцировало острое общественное недовольство и привело к массовым беспорядкам прямо у здания. Местные жители устроили стихийную акцию протеста, скандируя "позор" и фиксируя происходящее на камеры мобильных телефонов. Со временем ситуация обострилась, и митинг перерос в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых очевидцы отчетливо слышали звуки выстрелов.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.Подробнее - в материале "Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, польша, владимир олейник, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада, мид, ес