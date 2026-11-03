https://ukraina.ru/20261103/ukrainskaya-razvedka-nashla-glavnogo-patrioticheskogo-artista-rossii-1084246379.html

Украинская разведка нашла главного патриотического артиста России

Украинская разведка нашла главного патриотического артиста России - 03.11.2026 Украина.ру

Украинская разведка нашла главного патриотического артиста России

Украинская разведка продолжает пополнять свою базу российскими артистами. Очередной целью ГУР Минобороны Украины стал певец Shaman — Ярослав Дронов, которого составители реестра нарекли "главным патриотическим артистом России" и "голосом СВО"

2026-11-03T12:35

2026-11-03T12:35

2026-11-03T12:35

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париж

владимир путин

shaman

"голос"

минобороны

якубович

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Основными причинами, по которым певец оказался в черном списке стали поддержка политики российского президента Владимира Путина и выступления на патриотических концертах, в том числе в регионах, недавно вошедших в состав РФ.Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, — уроженец Тульской области. За его плечами несколько музыкальных образований, включая колледж и Российскую академию музыки имени Гнесиных, где он учился на эстрадно-джазовом вокале. Свою карьеру певец начинал через телепроекты. В 2013 году занял третье место на "Факторе А", а годом позже дошел до финала "Голоса". Но настоящая слава пришла к артисту в 2022 году после выхода патриотических композиций "Я русский" и "Встанем". В 2024 году Shaman получил звание заслуженного артиста России. К ноябрю 2026 года в списке украинской разведки значится уже более 450 имен. В него вошли общественные деятели, спортсмены и артисты, которых ГУР записало в "пропагандисты". Принцип отбора оказался весьма прост: нужно лишь вычислить, кто поддерживает Россию и записать их в "цели".Накануне в эту же базу угодил Леонид Якубович — бессменный ведущий "Поля чудес". В ГУР заявляют, что он использует программу для поддержки российских военных: мол, в выпусках участвуют военнослужащие, которые дарят ведущему сбитые беспилотники, макеты танков и даже "Солнцепека". Сам Якубович отреагировал с иронией: "Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счет даже ничего не думаю". Дальше — больше. 30 октября в базу ГУР попали двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и еще восемь российских фигуристов, включая Алину Загитову и Илью Авербуха. Основания все те же: поддержка российской политики, посещение Крыма, участие в мероприятиях для семей военнослужащих. Плющенко, кроме того, припомнили участие в президентской кампании Владимира Путина в качестве доверенного лица и звание старшего лейтенанта. Загитову обвинили в участии в видеоролике движения "Здоровое Отечество" и поддержке российского лидера. Авербуху — публичную поддержку политики президента, критику отстранения российских спортсменов и участие в ледовом шоу для семей военнослужащих в 2024 году.А 28 октября в список украинской разведки угодил даже Александр Овечкин — легендарный нападающий "Вашингтон Кэпиталз". Вместе с ним в базе оказались Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко и Иван Федотов. Овечкина обвинили в публичной поддержки российского президента, напомнив о совместной фотографии с Путиным в соцсетях и посещение Крыма. База ГУР носит подзаголовок "Мы идентифицируем цели". Ее авторы выступают за отстранение российских спортсменов от международных соревнований и исключение из спортивных федераций. Выходит, действия украинских разведчиков являются инструментом давления на международные организации, а также попытками выставить российских атлетов из мирового спорта под предлогом их "пропагандистской" деятельности. И, судя по количеству имен, аппетит у составителей только растет.А еще раньше, 29 сентября, в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец" внесли российского гимнаста Илью Заику — победителя этапа World Challenge Cup в Париже и автора нового элемента на кольцах, названного его именем. Обвинение звучит почти анекдотично: "покушение на суверенитет Украины" из-за пересечения границы через пункт пропуска Матвеев Курган с 2016 по 2022 год. В апреле в "Миротворец" попала и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

https://ukraina.ru/20261102/radost-to-kakaya-yakubovich-vysmeyal-chernye-spiski-kieva-1084221973.html

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новости, россия, крым, париж, владимир путин, shaman, "голос", минобороны, якубович