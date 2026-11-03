https://ukraina.ru/20261103/zelenskiy-priznal-razgrom-ukrainskoy-energetiki-posle-nochnoy-ataki-1084249296.html

Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки

Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки - 03.11.2026 Украина.ру

Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки

Владимир Зеленский посетовал, что в ночь на вторник российские военные ударили по объектам украинской энергетики, генерации и подстанциям

2026-11-03T12:38

2026-11-03T12:38

2026-11-03T13:00

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По его словам, целями атаки стали критические объекты в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Черниговской и Ровенской областях. При этом Воздушные силы ВСУ признали неспособность отразить атаку, отчитавшись о перехвате всего трех баллистических ракет из 17 выпущенных.В свою очередь министерство внутренних дел Украины указало, что суммарно за ночь по объектам на подконтрольной Киеву территории прилетело 76 ракет различного типа и 289 ударных беспилотников. Украинские ведомства зафиксировали точные попадания на 23 локациях в пострадавших регионах, а также падение крупных обломков еще в 14 точках.Подробнее об успехах россиян - в материале Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ровенская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру