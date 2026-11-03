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Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки
Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки - 03.11.2026 Украина.ру
Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки
Владимир Зеленский посетовал, что в ночь на вторник российские военные ударили по объектам украинской энергетики, генерации и подстанциям
2026-11-03T12:38
2026-11-03T12:38
2026-11-03T13:00
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По его словам, целями атаки стали критические объекты в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Черниговской и Ровенской областях. При этом Воздушные силы ВСУ признали неспособность отразить атаку, отчитавшись о перехвате всего трех баллистических ракет из 17 выпущенных.В свою очередь министерство внутренних дел Украины указало, что суммарно за ночь по объектам на подконтрольной Киеву территории прилетело 76 ракет различного типа и 289 ударных беспилотников. Украинские ведомства зафиксировали точные попадания на 23 локациях в пострадавших регионах, а также падение крупных обломков еще в 14 точках.Подробнее об успехах россиян - в материале Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ровенская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Ровенская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки
12:38 03.11.2026 (обновлено: 13:00 03.11.2026)
Владимир Зеленский посетовал, что в ночь на вторник российские военные ударили по объектам украинской энергетики, генерации и подстанциям
По его словам, целями атаки стали критические объекты в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Черниговской и Ровенской областях.
При этом Воздушные силы ВСУ признали неспособность отразить атаку, отчитавшись о перехвате всего трех баллистических ракет из 17 выпущенных.
В свою очередь министерство внутренних дел Украины указало, что суммарно за ночь по объектам на подконтрольной Киеву территории прилетело 76 ракет различного типа и 289 ударных беспилотников. Украинские ведомства зафиксировали точные попадания на 23 локациях в пострадавших регионах, а также падение крупных обломков еще в 14 точках.