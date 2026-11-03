https://ukraina.ru/20261103/budanov-protiv-azova-v-kieve-priznali-katastrofu-iz-za-sekretnykh-pytochnykh-podvalov-1084246074.html

Буданов* признал катастрофу из-за секретных пыточных подвалов

Буданов* признал катастрофу из-за секретных пыточных подвалов - 03.11.2026 Украина.ру

Буданов* признал катастрофу из-за секретных пыточных подвалов

Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал инцидент в Петропавловской Борщаговке, где была обнаружена неофициальная тюрьма Азова**, недопустимым для страны событием

2026-11-03T09:40

2026-11-03T09:40

2026-11-03T10:18

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дмитрий разумков

"азов"

верховная рада

нацгвардия

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По его словам, произошедшее наносит серьезный удар по внутреннему единству украинцев. Буданов подчеркнул, что сейчас правоохранительные органы и профильные ведомства детально разбираются в ситуации. Власти рассчитывают установить полную и объективную картину случившегося, наказать виновных и сделать все, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.Накануне украинские СМИ сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные мужчины закрыли в подвале дома примерно 40 человек.Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заверил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан.Со своей стороны, глава Нацгвардии Александр Пивненко озвучил официальную версию ведомства, согласно которой в подвале якобы находились военнослужащие, включая тех, кто самовольно оставил свои части.Обнаружение запертых людей спровоцировало острое общественное недовольство и привело к массовым беспорядкам прямо у здания. Местные жители устроили стихийную акцию протеста, скандируя "позор" и фиксируя происходящее на камеры мобильных телефонов. Со временем ситуация обострилась, и митинг перерос в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых очевидцы отчетливо слышали звуки выстрелов.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.Подробнее - в материале "Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.

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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, дмитрий разумков, "азов", верховная рада, нацгвардия