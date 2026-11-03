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Буданов* признал катастрофу из-за секретных пыточных подвалов
Буданов* признал катастрофу из-за секретных пыточных подвалов - 03.11.2026 Украина.ру
Буданов* признал катастрофу из-за секретных пыточных подвалов
Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал инцидент в Петропавловской Борщаговке, где была обнаружена неофициальная тюрьма Азова**, недопустимым для страны событием
2026-11-03T09:40
2026-11-03T09:40
2026-11-03T10:18
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По его словам, произошедшее наносит серьезный удар по внутреннему единству украинцев. Буданов подчеркнул, что сейчас правоохранительные органы и профильные ведомства детально разбираются в ситуации. Власти рассчитывают установить полную и объективную картину случившегося, наказать виновных и сделать все, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.Накануне украинские СМИ сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные мужчины закрыли в подвале дома примерно 40 человек.Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заверил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан.Со своей стороны, глава Нацгвардии Александр Пивненко озвучил официальную версию ведомства, согласно которой в подвале якобы находились военнослужащие, включая тех, кто самовольно оставил свои части.Обнаружение запертых людей спровоцировало острое общественное недовольство и привело к массовым беспорядкам прямо у здания. Местные жители устроили стихийную акцию протеста, скандируя "позор" и фиксируя происходящее на камеры мобильных телефонов. Со временем ситуация обострилась, и митинг перерос в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых очевидцы отчетливо слышали звуки выстрелов.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.Подробнее - в материале "Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, дмитрий разумков, "азов", верховная рада, нацгвардия
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Дмитрий Разумков, "Азов", Верховная Рада, Нацгвардия
Буданов* признал катастрофу из-за секретных пыточных подвалов
09:40 03.11.2026 (обновлено: 10:18 03.11.2026)
Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал инцидент в Петропавловской Борщаговке, где была обнаружена неофициальная тюрьма Азова**, недопустимым для страны событием
По его словам, произошедшее наносит серьезный удар по внутреннему единству украинцев.
Буданов подчеркнул, что сейчас правоохранительные органы и профильные ведомства детально разбираются в ситуации. Власти рассчитывают установить полную и объективную картину случившегося, наказать виновных и сделать все, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.
Накануне украинские СМИ сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные мужчины закрыли в подвале дома примерно 40 человек.
Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заверил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан.
Со своей стороны, глава Нацгвардии Александр Пивненко озвучил официальную версию ведомства, согласно которой в подвале якобы находились военнослужащие, включая тех, кто самовольно оставил свои части.
Обнаружение запертых людей спровоцировало острое общественное недовольство и привело к массовым беспорядкам прямо у здания. Местные жители устроили стихийную акцию протеста, скандируя "позор" и фиксируя происходящее на камеры мобильных телефонов. Со временем ситуация обострилась, и митинг перерос в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых очевидцы отчетливо слышали звуки выстрелов.
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.