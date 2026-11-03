https://ukraina.ru/20261103/sinyaya-izolenta-v-pomosch-energosistema-ukrainy-ne-verntsya-k-prezhnim-moschnostyam-1084248327.html

"Синяя изолента" в помощь: энергосистема Украины не вернётся к прежним мощностям

"Синяя изолента" в помощь: энергосистема Украины не вернётся к прежним мощностям - 03.11.2026 Украина.ру

"Синяя изолента" в помощь: энергосистема Украины не вернётся к прежним мощностям

Энергосистему Украины уже невозможно вернуть к прежним мощностям. В этом 3 ноября признался украинский эксперт Юрий Корольчук, специализирующийся на данной сфере

2026-11-03T12:44

2026-11-03T12:44

2026-11-03T12:44

новости

киев

украина

харьков

юрий корольчук

минздрав

электроснабжение

электроэнергия

энергосистема украины

энергоресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101433/70/1014337037_0:224:2846:1825_1920x0_80_0_0_35edcc62d3dacf16409588be6f4e9060.jpg

По его словам, страна потеряла уже третью схему распределения электроэнергии. Корольчук напомнил, что их создавали в 2022, 2024 и 2026 годах — и ту, что построили в этом году, уже пришлось менять.Иными словами, единый организм, который годами выстраивался, теперь разорван на куски, и латать его бессмысленно. Располагаемая мощность генерации на Украине упала до 11-12 ГВт, тогда как потребности населения и промышленности в пиковые периоды отопительного сезона достигают 18-19 ГВт. Три волны ударов — по трансформаторам в 2022-2023 годах, по тепловой и гидрогенерации в 2024-м и по оборудованию в прошлом и нынешнем году — отняли у крупных ТЭС и ГЭС около двух третей мощностей. А именно они обеспечивали маневренность: способность подстраиваться под утренние и вечерние пики. Каркас держат три АЭС, но атомная энергетика работает "в базе" и не может быстро сбавлять или наращивать мощность. Вечером миллионы включают свет, а АЭС не успевают подстроиться. Маневренных ТЭС, которые могли бы это сделать, как уже было сказано ранее, больше нет.К тому же, поврежденные высоковольтные линии и подстанции мешают доставить даже то, что вырабатывается. Хуже всего Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, так как они находятся либо далеко от генерации, либо под ударами. Энергетики собирают систему заново, как конструктор с половиной потерянных деталей, как ранее говорили другие украинские эксперты в этой области.Что важно отметить, электроэнергия напрямую влияет на работу критической коммунальной инфраструктуры: насосов водоканалов и котельных. В случае системного дефицита тока или прямых ударов по ТЭЦ целые города — например, Киев или Харьков — рискуют остаться зимой без центрального теплоснабжения и водоснабжения. При этом свет и тепло неразделимы: без электричества останавливаются насосы котельных, и батареи в домах остывают, а повреждение ТЭЦ лишает город сразу и генерации, и горячей воды. Когда центральный свет гаснет, бизнес и жители включают генераторы, что лишь усугубляет ситуацию: садятся аккумуляторы на вышках связи, пропадает мобильный интернет, а при включении света тысячи обогревателей и зарядок разом перегружают внутридомовые сети. Энергосистема Украины сейчас держится на "синей изоленте" и труде ремонтных бригад, которые работают под открытым небом, зная, что в любой момент может прилететь следующий удар.И вот на этом фоне в Киеве всерьез заговорили о риске распространения инфекций. После очередной серии ударов по энергетике и перебоев с водой в городе начали обсуждать апокалиптический сценарий: холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А. Украинские СМИ подняли панику, ссылаясь на Минздрав — мол, через неделю после прекращения водоснабжения возможны вспышки. Экс-глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, отправленный в отставку в сентябре, назвал самым уязвимым местом Киева этой зимой зону ТЭЦ-5. По его словам, если она встанет, "на значительной части территории может повториться прошлогодняя ситуация с отоплением".

https://ukraina.ru/20261102/kholera-gepatit-i-bryushnoy-tif-kievlyan-napugali-novym-prognozom-1084226443.html

киев

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, харьков, юрий корольчук, минздрав, электроснабжение, электроэнергия, энергосистема украины, энергоресурсы, энергокризис