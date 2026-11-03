https://ukraina.ru/20261103/zhitel-melitopolya-rabotal-na-ukrainskie-spetssluzhby-zaderzhan-na-granitse-1084245945.html
Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе
Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе - 03.11.2026 Украина.ру
Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя, который передавал спецслужбам Украины сведения о дислокации объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях. Об этом 3 ноября сообщил ЦОС ФСБ
2026-11-03T10:12
2026-11-03T10:12
2026-11-03T10:12
новости
мелитополь
фсб
telegram
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/08/1081220389_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_9dd15ae5c163a260b583e314c5a4914c.jpg
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Запорожской области задержан гражданин России, 2001 г.р., передававший запрещённой на территории РФ украинской террористической организации координаты мест расположения военных объектов", — говорится в сообщении.По данным ведомства, житель Мелитополя инициативно через мессенджер Телеграм вышел на контакт с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. По заданию куратора он собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался выехать на территорию Украины. Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по статье о госизмене, фигурант арестован.О вербовке россиян – в материале В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах
мелитополь
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/08/1081220389_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_977429b15213a472436a8c9c8985f960.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мелитополь, фсб, telegram, украина, россия
Новости, Мелитополь, ФСБ, Telegram, Украина, Россия
Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя, который передавал спецслужбам Украины сведения о дислокации объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях. Об этом 3 ноября сообщил ЦОС ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Запорожской области задержан гражданин России, 2001 г.р., передававший запрещённой на территории РФ украинской террористической организации координаты мест расположения военных объектов", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель Мелитополя инициативно через мессенджер Телеграм вышел на контакт с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины.
По заданию куратора он собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался выехать на территорию Украины. Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по статье о госизмене, фигурант арестован.