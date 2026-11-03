Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе - 03.11.2026 Украина.ру
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Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе
Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе - 03.11.2026 Украина.ру
Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя, который передавал спецслужбам Украины сведения о дислокации объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях. Об этом 3 ноября сообщил ЦОС ФСБ
2026-11-03T10:12
2026-11-03T10:12
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Запорожской области задержан гражданин России, 2001 г.р., передававший запрещённой на территории РФ украинской террористической организации координаты мест расположения военных объектов", — говорится в сообщении.По данным ведомства, житель Мелитополя инициативно через мессенджер Телеграм вышел на контакт с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. По заданию куратора он собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался выехать на территорию Украины. Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по статье о госизмене, фигурант арестован.О вербовке россиян – в материале В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах
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Новости, Мелитополь, ФСБ, Telegram, Украина, Россия

Житель Мелитополя работал на украинские спецслужбы: задержан на границе

10:12 03.11.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя, который передавал спецслужбам Украины сведения о дислокации объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях. Об этом 3 ноября сообщил ЦОС ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Запорожской области задержан гражданин России, 2001 г.р., передававший запрещённой на территории РФ украинской террористической организации координаты мест расположения военных объектов", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель Мелитополя инициативно через мессенджер Телеграм вышел на контакт с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины.
По заданию куратора он собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался выехать на территорию Украины. Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по статье о госизмене, фигурант арестован.
О вербовке россиян – в материале В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах
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