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Польскому журналисту Лукашу Важехе запретили въезд на Украину на три года

Польскому журналисту Лукашу Важехе запретили въезд на Украину на три года - 03.11.2026 Украина.ру

Польскому журналисту Лукашу Важехе запретили въезд на Украину на три года

Польскому журналисту Лукашу Важехе, известному своей критической позицией по отношению к Украине, Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года. Об этом 2 ноября он сообщил в своей соцсети

2026-11-03T11:29

2026-11-03T11:29

2026-11-03T11:29

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"Несколько минут назад я получил решение СБУ: запрет на въезд в Украину сроком на три года. Этому предшествовал целый день ожидания и вмешательства на высоком уровне", — написал Важеха.Лукаш Варзеха — польский журналист и публицист правых взглядов. Он неоднократно критиковал политику Варшавы в отношении Киева, писал, что "мы сами вырастили украинскую наглость". В 2023 году Варзеха заявлял, что курс на поддержку членства Украины в Евросоюзе "является самоубийственным и крайне противоречащим польским интересам". Его материалы регулярно вызывали раздражение в Киеве, и теперь СБУ поставила точку в этом вопросе — журналисту закрыли въезд на три года.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября

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