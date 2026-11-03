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"Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом

"Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом - 03.11.2026 Украина.ру

"Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом

Стихийный бунт родственников и обычных граждан из-за тайных тюрем на Украине был вопросом времени, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает РИА Новости

2026-11-03T09:00

2026-11-03T09:00

2026-11-03T09:46

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По его словам, это системная проблема, которая теперь дошла и до Киева.Дипломат отметил, что руководство Нацгвардии и Офиса Зеленского примчались на место происшествия через несколько часов. Это доказывает, что украинские власти прекрасно знают про целую сеть таких ям и тюрем по всей стране. Также Мирошник раскритиковал международные правозащитные организации. Он посетовал, что они скатились до уровня украинских пропагандистов, раз в упор не замечают массовые издевательства над насильно мобилизованными людьми.Ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заверила, что подобных пыточных на Украине сейчас очень много. По ее мнению, именно на таких секретных тюрьмах и насилии сегодня держится вся власть Владимира Зеленского.Накануне украинские СМИ сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные мужчины закрыли в подвале дома примерно 40 человек.Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заверил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан.Со своей стороны, глава Нацгвардии Александр Пивненко озвучил официальную версию ведомства, согласно которой в подвале якобы находились военнослужащие, включая тех, кто самовольно оставил свои части.Обнаружение запертых людей спровоцировало острое общественное недовольство и привело к массовым беспорядкам прямо у здания. Местные жители устроили стихийную акцию протеста, скандируя "позор" и фиксируя происходящее на камеры мобильных телефонов. Со временем ситуация обострилась, и митинг перерос в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых очевидцы отчетливо слышали звуки выстрелов.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.Подробнее об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, родион мирошник, мария захарова, владимир зеленский, нацгвардия, верховная рада, украина.ру