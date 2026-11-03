https://ukraina.ru/20261103/miny-v-zhilykh-kvartalakh-rasstrely-avtobusov-i-udary-po-zaes-miroshnik-raskryl-masshtab-prestupleniy-1084246776.html

Мины в жилых кварталах, расстрелы автобусов и удары по ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ

Мины в жилых кварталах, расстрелы автобусов и удары по ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ - 03.11.2026 Украина.ру

Мины в жилых кварталах, расстрелы автобусов и удары по ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник представил доклад о преступлениях киевского режима за июль – сентябрь 2026 года

2026-11-03T11:03

2026-11-03T11:03

2026-11-03T11:33

новости

россия

донецкая народная республика

запорожская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

запорожская аэс

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083381208_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_ebe08258ef9b88eb8a997c04d1ca1cc4.jpg

В течение третьего квартала года резко возросли масштабы дистанционного минирования дорог и жилых кварталов вблизи линии боевого соприкосновения. Опасные предметы чаще всего фиксировались в ДНР, Белгородской, Херсонской и Запорожской областях. Украинская сторона использовала запрещенные противопехотные мины "Лепесток", "Колокольчик" и кустарные взрывные устройства, маскируя их под элементы ландшафта и бытовые предметы. В результате таких подрывов пострадали 53 мирных жителя, при этом восемь человек погибли (среди них двое детей).Под удары ВСУ в этот период регулярно попадали сотрудники экстренных и коммунальных служб, причем атаки часто совершались повторно, когда специалисты уже прибывали на место для ликвидации последствий. За три месяца погибли девять сотрудников коммунальных предприятий и 45 получили ранения, что вдвое превышает показатели предыдущего периода. Также при выполнении профессионального долга погибли шестеро медицинских работников, еще 41 медик пострадал, под обстрелы попадал и их специализированный транспорт.Серьезной угрозе подвергся общественный транспорт: гражданские, пригородные, школьные и рабочие автобусы были атакованы не менее 117 раз. Жертвами этих ударов стали 34 человека, а 282 мирных жителя, включая 15 детей, получили ранения. Из-за высокой интенсивности обстрелов в ряде прифронтовых городов местным властям пришлось временно остановить регулярное автобусное сообщение.Отдельное внимание в отчете уделено объектам инфраструктуры. Запорожская АЭС за три месяца подверглась атакам БПЛА не менее 11 раз, из-за чего станция периодически теряла внешнее электроснабжение. Кроме того, под удары попали логистические центры маркетплейса Wildberries: в 18 регионах страны зафиксировано не менее 28 таких инцидентов, а площадь поврежденных помещений превысила 1,2 миллиона квадратных метров. Всего же с февраля 2022 года общее число пострадавших среди гражданского населения достигло почти 37 тысяч человек, из которых 9 213 погибли, а около 27 тысяч были ранены.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, запорожская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина.ру