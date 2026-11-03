Мины в жилых кварталах, расстрелы автобусов и удары по ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ - 03.11.2026 Украина.ру
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Мины в жилых кварталах, расстрелы автобусов и удары по ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ
Мины в жилых кварталах, расстрелы автобусов и удары по ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ - 03.11.2026 Украина.ру
Мины в жилых кварталах, расстрелы автобусов и удары по ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник представил доклад о преступлениях киевского режима за июль – сентябрь 2026 года
2026-11-03T11:03
2026-11-03T11:33
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В течение третьего квартала года резко возросли масштабы дистанционного минирования дорог и жилых кварталов вблизи линии боевого соприкосновения. Опасные предметы чаще всего фиксировались в ДНР, Белгородской, Херсонской и Запорожской областях. Украинская сторона использовала запрещенные противопехотные мины "Лепесток", "Колокольчик" и кустарные взрывные устройства, маскируя их под элементы ландшафта и бытовые предметы. В результате таких подрывов пострадали 53 мирных жителя, при этом восемь человек погибли (среди них двое детей).Под удары ВСУ в этот период регулярно попадали сотрудники экстренных и коммунальных служб, причем атаки часто совершались повторно, когда специалисты уже прибывали на место для ликвидации последствий. За три месяца погибли девять сотрудников коммунальных предприятий и 45 получили ранения, что вдвое превышает показатели предыдущего периода. Также при выполнении профессионального долга погибли шестеро медицинских работников, еще 41 медик пострадал, под обстрелы попадал и их специализированный транспорт.Серьезной угрозе подвергся общественный транспорт: гражданские, пригородные, школьные и рабочие автобусы были атакованы не менее 117 раз. Жертвами этих ударов стали 34 человека, а 282 мирных жителя, включая 15 детей, получили ранения. Из-за высокой интенсивности обстрелов в ряде прифронтовых городов местным властям пришлось временно остановить регулярное автобусное сообщение.Отдельное внимание в отчете уделено объектам инфраструктуры. Запорожская АЭС за три месяца подверглась атакам БПЛА не менее 11 раз, из-за чего станция периодически теряла внешнее электроснабжение. Кроме того, под удары попали логистические центры маркетплейса Wildberries: в 18 регионах страны зафиксировано не менее 28 таких инцидентов, а площадь поврежденных помещений превысила 1,2 миллиона квадратных метров. Всего же с февраля 2022 года общее число пострадавших среди гражданского населения достигло почти 37 тысяч человек, из которых 9 213 погибли, а около 27 тысяч были ранены.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, россия, донецкая народная республика, запорожская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина.ру
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Украина.ру

Мины в жилых кварталах, расстрелы автобусов и удары по ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ

11:03 03.11.2026 (обновлено: 11:33 03.11.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник представил доклад о преступлениях киевского режима за июль – сентябрь 2026 года
В течение третьего квартала года резко возросли масштабы дистанционного минирования дорог и жилых кварталов вблизи линии боевого соприкосновения. Опасные предметы чаще всего фиксировались в ДНР, Белгородской, Херсонской и Запорожской областях.
Украинская сторона использовала запрещенные противопехотные мины "Лепесток", "Колокольчик" и кустарные взрывные устройства, маскируя их под элементы ландшафта и бытовые предметы. В результате таких подрывов пострадали 53 мирных жителя, при этом восемь человек погибли (среди них двое детей).
Под удары ВСУ в этот период регулярно попадали сотрудники экстренных и коммунальных служб, причем атаки часто совершались повторно, когда специалисты уже прибывали на место для ликвидации последствий. За три месяца погибли девять сотрудников коммунальных предприятий и 45 получили ранения, что вдвое превышает показатели предыдущего периода.
Также при выполнении профессионального долга погибли шестеро медицинских работников, еще 41 медик пострадал, под обстрелы попадал и их специализированный транспорт.
Серьезной угрозе подвергся общественный транспорт: гражданские, пригородные, школьные и рабочие автобусы были атакованы не менее 117 раз. Жертвами этих ударов стали 34 человека, а 282 мирных жителя, включая 15 детей, получили ранения. Из-за высокой интенсивности обстрелов в ряде прифронтовых городов местным властям пришлось временно остановить регулярное автобусное сообщение.
Отдельное внимание в отчете уделено объектам инфраструктуры. Запорожская АЭС за три месяца подверглась атакам БПЛА не менее 11 раз, из-за чего станция периодически теряла внешнее электроснабжение.
Кроме того, под удары попали логистические центры маркетплейса Wildberries: в 18 регионах страны зафиксировано не менее 28 таких инцидентов, а площадь поврежденных помещений превысила 1,2 миллиона квадратных метров.
Всего же с февраля 2022 года общее число пострадавших среди гражданского населения достигло почти 37 тысяч человек, из которых 9 213 погибли, а около 27 тысяч были ранены.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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