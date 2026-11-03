https://ukraina.ru/20261103/856-dronov-za-noch-pvo-razgromila-massirovannuyu-ataku-vsu-1084245440.html

856 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ

856 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ - 03.11.2026 Украина.ру

856 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 856 украинских беспилотников над 16 российскими регионами и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2026-11-03T09:35

2026-11-03T09:35

2026-11-03T09:35

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Как уточнили в ведомстве, дроны были нейтрализованы над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Крымом.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение ночи в направлении столицы и области летело 493 украинских БПЛА. Большую часть из них уничтожили на дальних рубежах, ещё 187 — на подлёте к Москве. С полуночи 3 ноября было сбито 69 беспилотников, летевших на город, вечером 2 ноября — ещё 28.При массированной атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле была повреждена инфраструктура предприятия. Два сотрудника НПЗ госпитализированы с осколочными ранениями, спецслужбы работают над ликвидацией пожара. Всего была отражена атака 124 беспилотников. Обломки сбитых устройств выбили стёкла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей.Ночью Росавиация ограничивала работу всех четырёх московских аэропортов — "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Ярославля, Пензы, Саранска, Саратова, Казани, Чебоксар, Ульяновска и Нижнего Новгорода. Сейчас большинство авиагаваней работают в штатном режиме.В течение дня 2 ноября силы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА над семью регионами России.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября

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новости, россия, москва, ярославль, сергей собянин, вооруженные силы украины, нпз, росавиация