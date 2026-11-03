Украинцы проведут зиму в темноте: свет в городах будут отключать по 20 часов в сутки - 03.11.2026 Украина.ру
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Украинцы проведут зиму в темноте: свет в городах будут отключать по 20 часов в сутки
Украинцы проведут зиму в темноте: свет в городах будут отключать по 20 часов в сутки - 03.11.2026 Украина.ру
Украинцы проведут зиму в темноте: свет в городах будут отключать по 20 часов в сутки
Отключения электроэнергии в зимний период могут достигать в крупных городах Украины 20 часов в сутки. Об этом 3 ноября заявил украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук
2026-11-03T12:45
2026-11-03T12:45
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юрий корольчук
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"Лучший вариант будет 12 часов на 12 часов. Но если будет похолодание, если будут повреждения на объектах электроэнергетики, то время отключения электроэнергии будет возрастать до 16–20 часов. Это реальные цифры. Конечно, в некоторых регионах Украины ситуация лучше. Но что касается Киева, Харькова, Днепропетровска и Одессы, то отключения по 20 часов в сутки реальны", — сказал он, его слова публикует Телеграм-канал "Страна".При этом издание отмечает, что уже сейчас, до наступления холодов, в некоторых регионах страны отключения достигают 20 часов в сутки.Минобороны РФ сообщило о нанесении в ночь на 3 ноября массированного удара, в результате которого поражены объекты энергетического комплекса Украины, обеспечивающие электроэнергией военные предприятия. В частности, признали в Киеве, объекты энергетики были повреждены в девяти областях страны: Одесской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской.Об успехах ВС РФ – в материале Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на УкраинеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября
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новости, украина, киев, россия, юрий корольчук
Новости, Украина, Киев, Россия, Юрий Корольчук

Украинцы проведут зиму в темноте: свет в городах будут отключать по 20 часов в сутки

12:45 03.11.2026
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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Отключения электроэнергии в зимний период могут достигать в крупных городах Украины 20 часов в сутки. Об этом 3 ноября заявил украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук
"Лучший вариант будет 12 часов на 12 часов. Но если будет похолодание, если будут повреждения на объектах электроэнергетики, то время отключения электроэнергии будет возрастать до 16–20 часов. Это реальные цифры. Конечно, в некоторых регионах Украины ситуация лучше. Но что касается Киева, Харькова, Днепропетровска и Одессы, то отключения по 20 часов в сутки реальны", — сказал он, его слова публикует Телеграм-канал "Страна".
При этом издание отмечает, что уже сейчас, до наступления холодов, в некоторых регионах страны отключения достигают 20 часов в сутки.
Минобороны РФ сообщило о нанесении в ночь на 3 ноября массированного удара, в результате которого поражены объекты энергетического комплекса Украины, обеспечивающие электроэнергией военные предприятия. В частности, признали в Киеве, объекты энергетики были повреждены в девяти областях страны: Одесской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской.
Об успехах ВС РФ – в материале Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине
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