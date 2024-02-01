https://ukraina.ru/20240201/1053014294.html

Борис Рожин: Россия оторвет уши "Чебурашке", чтобы сорвать сюрприз, который ВСУ ей готовят возле Одессы

Борис Рожин: Россия оторвет уши "Чебурашке", чтобы сорвать сюрприз, который ВСУ ей готовят возле Одессы - 01.02.2024 Украина.ру

Борис Рожин: Россия оторвет уши "Чебурашке", чтобы сорвать сюрприз, который ВСУ ей готовят возле Одессы

С увольнением Залужного и США, и Зеленский могут решить свои имиджевые вопросы. Точки соприкосновения там есть. Но пока Вашингтон не дал на это добро, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин

2024-02-01T06:59

2024-02-01T06:59

2024-02-01T06:59

интервью

россия

всу

владимир зеленский

валерий залужный

сша

авдеевка

одесса

мобилизация

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг якобы отставкой Валерия Залужного, заявил, что провал контрнаступа и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди военного и политического руководства Украины, которые будут расти по мере того, насколько успешно российская армия будет успешно продолжать СВО.- Борис, почему Москва уверена, что вся эта история с Залужным – не дезинформация, а политический кризис?- Есть объективные факты. Провал летнего наступления ВСУ на Запорожском направлении, провал операции под Артемовском, потеря Марьинки и проблемы в Авдеевке явно показывают, что дела идут не так, как на это рассчитывал противник еще год назад.Если раньше в Киеве звучали бравурные заявления по поводу похода на Крым и Мариуполь, то сейчас задачи ставятся более скромные: как-то продержаться и улучшить тактическую ситуацию, чтобы потом вести переговоры. Осетра начали урезать.Но Запад не дает никаких оснований считать, что возможны какие-то переговоры. Поэтому Зеленский хочет возложить ответственность за все эти провалы на фронте и насильственную мобилизацию на Залужного. Залужный понимает, что если на него это повесят, то он уже не отмоется, и всячески от этого увиливает. Так что весь этот конфликт порожден военными неудачами Украины.Но снять Залужного не так-то просто. Сами западные СМИ пишут, что попытка нахрапом убрать главнокомандующего не удалась, потому что США выступили против. Они пока не готовы убирать Залужного, он пока их устраивает. Да, при определенных обстоятельствах они готовы сместить Залужного. Но это будет решение США, а не Зеленского. Зеленский – это полностью зависимая фигура, которая даже не может принимать самостоятельные кадровые решения. Администрация Байдена как вертела кадровыми назначениями на Украине, так и вертит.Сейчас начнутся какие-то торги, потому что есть кандидатуры Сырского и Буданова. Но последнее слово будет за Вашингтоном. Я не исключаю, что Залужного могут сместить, чтобы свалить ответственность за эти провалы на украинских генералов. Потому что в Киеве во всем обвиняют натовских советников, недостаток военной помощи и западное планирование, которое не учло всех реалий войны на Украине.Так что с увольнением Залужного и США, и Зеленский могут решить свои имиджевые вопросы. Точки соприкосновения там есть. Но пока Вашингтон не дал на это добро.- Как вы оцениваете Залужного в качестве главкома ВСУ? Он действительно не мог действовать свободнее из-за политических решений Зеленского? Или это украинский Манштейн?- Мы же видели наступление ВСУ на Запорожском направлении. Им командовал Залужный.Он оклемался после ранения во второй половине июня (именно тогда он появился на публике после месячного отсутствия). А Сырский, который считается креатурой окружения Зеленского, пытался добиться успеха под Артемовском. Если бы он добился этого успеха, у них была бы кандидатура, которую они могли бы поставить вместо Залужного.Но Сырский провалился. Он с 10 мая по начало ноября не смог даже окружить Артемовск. Потери большие, а результата нет. А Залужный в это время командовал наступлением на Работинском и Времевском выступе. Он тоже ничего не добился. ВСУ понесли огромные потери в людях и технике, а даже оперативных результатов не было.Все это вызвало острый военный и политический кризис на Украине. Ресурсы потрачены огромные, а результата нет.- Вы сказали про насильственную мобилизацию. Зачем она нужна Украине? Я понимаю, что у них большие потери. Но они сами говорят, что в условиях статичного фронта можно обороняться меньшим числом людей?- Украина сама признает, что у них исчерпан ресурс добровольцев. Мобилизация нужна для восполнения потерь и формирования новых частей. Они создают различные бригады и корпусные командования. Для этого они пытаются увеличить численность армии.Да, с цифрами у них беда. Украина заявляет, что у них то 1 миллион, то 880 тысяч, то 600 с чем-то. Очевидно, что людей не хватает под все их задачи и запросы. Даже за деньги привлекать в армию становится проблематично. Поэтому отлов людей на улицах будет усиливаться. Отсюда же происходят попытки вернуть из Европы беженцев, а также призывать в армию женщин и инвалидов.Эти проблемы с восполнением живой силы пока еще не смертельные, но существенные.Есть еще проблема, что те, кого мобилизовали в 2022 году, давно не были на ротации. По этому поводу даже проходят митинги. Есть отток иностранных наемников. Часть уехала в Израиль, а часть решила, что на Украине слишком суровые условия для работы.Все эти проблемы накапливаются. Они отражают общий кризис, который стал следствием поражения ВСУ в сражении на Запорожье.- Насчет новых частей ВСУ. Была информация, что у них 60 из 120 бригад выведены в тыл для восстановления. Поможет ли мобилизация эти задачи решить?- Украина пытается их восстанавливать.Например, все десантно-штурмовые бригады они сейчас переформировывают в воздушно-десантные корпусы. То же самое ранее происходило с бригадами морской пехоты, которые были выведены с Запорожского и Времевского направления на правобережье Днепра и сведены в оперативно-тактическую группу "Катран". Помимо трех уже известных бригад морской пехоты (35-я, 36-я и 37-я), вдобавок к ним в районе Одессы формируются новые соединения из свежемобилизованных.То есть Украине надо не только поддерживать штатную численность своих подразделений, но и расширять их за счет привлечения новых людей.У противника остаются проблемы с техникой и вооружением. Ее не хватает для полного закрытия штатов. Поэтому часть бригад находятся в тылу. И без того длительные сроки их комплектования постоянно срываются (два-три месяца задержек).В тыл также выводятся бригады, которые понесли существенные потери. Например, 47-я бригада после боев на Запорожье восстанавливалась два-три месяца в районе Новомосковска. 82-я бригада, которая использовалась на поздних сроках наступления, также была выведена в тыл из-за потерь в материальной части.Украина при этом пытается проводить ротацию. Например, часть бригад с Запорожского направления были переброшены под Марьинку и Авдеевку, чтобы стабилизировать там фронт. Именно этим объясняется сворачивание активности противника на Запорожье. Там просто некому было наступать.- Можем мы сейчас сделать что-то, чтобы наносить этим бригадам потери быстрее, чем Украина успеет их восполнить?- Мы наносим удары по тыловым районам. ВСУ там несут потери. Но основные потери противник несет на линии соприкосновения. Чем больше киевский режим понесет безвозвратных потерь на фронте, тем быстрее бригады потеряют боеспособность.Самое главное, что потери несут не только свежемобилизованные. Потери несут еще ветераны "АТО" и те, кто воюет с 2022 года. Сокращение этого поголовья тоже снижает средний уровень ВСУ. Чем больше в армии будет насильно мобилизованных, тем хуже будет ее морально-психологическое состояние и боевая эффективность.Наша главная задача – перемолоть отставки кадровых бригад ВСУ. Это нанесет серьезный ущерб всей военной машине киевского режима.- Сейчас общим местом стали разговоры, что мы пытаемся нащупать слабые места в обороне ВСУ, чтобы организовать прорыв. Насколько нам это удается?- Прощупывающие удары на разных участках приносят неплохие тактические результаты.Например, после освобождения Марьинки у нас было хорошее продвижение на Сватовском направлении (мы там два поселка освободили). Был удар на Северском выступе, когда мы освободили село Веселое. Продолжаются прощупывающие удары под Артемовском (Красное, западнее Артемовского и у Клещеевки). Мы видим определенные подвижки на Авдеевском направлении (взятие "Царской охоты"). В районе Новомихайловки тоже было продвижение.Да, это не позволяет прорвать фронт. Пока это нельзя назвать сверхмасштабным наступлением по всему фронту. Но это позволяет улучшать тактическое положение и занимать территорию.- Есть мнение, что для свермасштабного наступления мы должны нейтрализовать украинские дроны. Как это можно сделать, если наши крупные комплексы РЭБ в основном включают в случае массовых налетов?- Да, сейчас снаряд выигрывает соревнование у брони. От FPV-дронов страдаем и мы, и противник. Поэтому нам нужно развитие мобильных и окопных средств РЭБ. У нас уже есть кустарные системы. Армия свои системы активно разрабатывает. Через какое-то время и у нас, и у противника появится более серьезное средство защиты от FPV, которое ограничит возможности этого вооружения. Но пока они действуют достаточно вольготно. Большая часть сил и у нас, и у них неприкрыта.- Эта информация особо не афишировалась, но ВСУ удалось нанести удар по лагерю подготовки наших операторов БПЛА под Иловайском. Как нам защитить этих уникальных специалистов?- Надо не допускать утечки информации о таких мероприятиях. Когда такие уникальные специалисты перемещаются в зоне действия украинских РСЗО, надо тщательнее соблюдать конспирацию. Была допущена ошибка в мерах безопасности. На войне такое не прощают.Надеюсь, многие учтут эту историю при дальнейшей подготовке операторов дронов в прифронтовой полосе. Военные сами разберутся. Я не думаю, что эта история приведет к громким обвинениям и разоблачениям. Все это произойдет в закрытом формате.Да, эпизод неприятный. Погибли люди, погибли уникальные специалисты. Это пример того, как не надо делать.- Еще одна неприятная история. Сергей Шойгу раскритиковал работу главного конструктора "Уралтрансмаша" за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса. Сколько в этих проблемах объективных причин? Сколько субъективных?- Объективные проблемы связаны с тем, что мы серьезно отстаем в выпуске микроэлектронной продукции. Мы их существенную часть импортируем из Китая и даже из стран НАТО. Предыдущие десятилетия наплевательского отношения к этому сектору экономики не проходят даром. Они еще долго будут нам аукаться.У нас не хватает квалифицированных рабочих. Потому что системы ПТУ в свое время развалили. Мы готовили юристов и менеджеров, а теперь выяснилось, что нужны токари и фрезеровщики. Наконец-то людям труда стали поднимать зарплаты. Но они не берутся из воздуха. Следовательно, нам надо возрождать ПТУ и возвращать домой старых советских специалистов из бывших республик.Речь идет о сотнях тысячах незакрытых рабочих мест. Сразу этот вопрос не решить. Не надо думать, что если долгое время на что-то забивал, то потом можешь спохватиться и со всем справиться.Субъективные проблемы связаны с тем, что какие-то руководители что-то делают не так или халатно относятся к процессу. Их надо критиковать. Надо требовать не только выполнения, но и перевыполнения Гособоронзаказа. Потому что некоторые предприятия планы срывают, а некоторые производят даже больше.Например, мы за январь сделали 17% "Калибров", которых заказали на 2024 год. Так что за год можно расширить это производство.То же самое касается САУ "Коалиция". Ждут ее давно. В феврале на фронте появятся только шесть штук. Принципиально она ничего не изменит. Но если она нормально покажет себя, будут приняты меры по ускорению их производства.Вообще нам не хватает предприятий по выпуску тяжелой военной техники. Нам не хватает танкового завода, два-три завода по производство колесной и гусеничной легкой бронетехники, нужен артиллерийский завод по производству стволов. Нам нужны стволы для "Пионов" и "Малок".Да, складами, где хранится старая советская техника, можно питаться долго. Но это ресурс конечный. Собственное производство надо восстанавливать. Тех, кто дает результат – надо продвигать. Тех, кто не справляется - надо менять.- Каков ваш прогноз о ходе боевых действий на ближайший месяц?- Продолжается активные бои за Авдеевку. Я ожидаю нашего продвижения на Марьинском направлении, в районе Сватово и Купянска, а также интенсивных боев в направлении на Часов Яр. Возможно, что на Северском выступе мы активируем движение на Белогоровку. Пока мы не возьмем меловой карьер, там трудно будет говорить о серьезных подвижках. По Крынкам и возле Горловки я серьезных событий не ожидаю.- Отдельно будет вопрос про Авдеевку. Вы у себя в телеграм-канале писали, что постоянные контратаки противника возле "Царской охоты" не дают нам развить этот успех и позволяют ВСУ контролировать район части ПВО и укрепрайон "Чебурашка". Мы что-то можем сделать, чтобы эту проблему решить?- Да, ВСУ предпринимают контратаки, чтобы сдержать наше наступление у "Царской охоты". Они также контратакуют в районе Степного и Очеретино, что мешает нам продвигаться. Пока есть силы, противник продолжит контратаковать и сдерживать нас.Тем не менее, если где-то ВСУ останавливают наше наступление, то в других местах наше движение продолжается. Например, в частном секторе возле Коксохима наше продвижение составляет по 100-200 метров. Ситуация для противника там продолжает ухудшаться.А когда наши войска закрепятся у "Царской охоты", мы сможем активно взяться за вражеские коммуникации у "Чебурашки" и части ПВО. Мы сможем вынудить противника оттуда уйти.- Стартовали крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО "Стойкий защитник-2024". Каков должен быть результат этих маневров, чтобы было понятно, что Запад готов воевать с нами напрямую, и это – не показуха?- НАТО и без учений готовятся с нами воевать. Они этого не скрывают. Оценка их готовности кроется в усилении нашей группировки в Калининграде и усилении российско-белорусской группировки на границе с Польшей и Литвой. Наш Ленинградский военный округ будет наполняться новыми частями и соединениями, которые должны расширить наши возможности на границе с Прибалтикой и Финляндией. Мы свою армию тоже увеличиваем.

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