Борис Рожин объяснил, почему Киев начал "урезать осетра", пока Зеленский вешает на Залужного провалы ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру
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Борис Рожин объяснил, почему Киев начал "урезать осетра", пока Зеленский вешает на Залужного провалы ВСУ
Борис Рожин объяснил, почему Киев начал "урезать осетра", пока Зеленский вешает на Залужного провалы ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру
Борис Рожин объяснил, почему Киев начал "урезать осетра", пока Зеленский вешает на Залужного провалы ВСУ
Раньше в Киеве звучали бравурные заявления по поводу похода на Крым и Мариуполь. Сейчас задачи ставятся более скромные: как-то продержаться и улучшить тактическую ситуацию для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
2024-02-05T03:15
2024-02-05T03:15
новости
россия
украина
сво
спецоперация
авдеевка
марьинка
наступление
крым
валерий залужный
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Конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским вызван военными неудачами Украины. Провал летнего наступления ВСУ и операции под Артемовском, потеря Марьинки и проблемы в Авдеевке говорят о том, что дела идут не так, как рассчитывал противник, рассказал эксперт.Но Запад не дает никаких оснований считать, что возможны какие-то переговоры. Поэтому Зеленский хочет возложить ответственность за все эти провалы на фронте и насильственную мобилизацию на Залужного, отметил журналист.Залужный понимает, что если на него это повесят, то он уже не отмоется, и всячески от этого увиливает. Так что весь этот конфликт порожден военными провалами Киева, но пока США не готовы менять главкома ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240201/1053029879.html
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новости, россия, украина, сво, спецоперация, авдеевка, марьинка, наступление, крым, валерий залужный, владимир зеленский, сша
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, Авдеевка, Марьинка, наступление, Крым, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, США

Борис Рожин объяснил, почему Киев начал "урезать осетра", пока Зеленский вешает на Залужного провалы ВСУ

03:15 05.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Раньше в Киеве звучали бравурные заявления по поводу похода на Крым и Мариуполь. Сейчас задачи ставятся более скромные: как-то продержаться и улучшить тактическую ситуацию для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским вызван военными неудачами Украины. Провал летнего наступления ВСУ и операции под Артемовском, потеря Марьинки и проблемы в Авдеевке говорят о том, что дела идут не так, как рассчитывал противник, рассказал эксперт.
"Если раньше в Киеве звучали бравурные заявления по поводу похода на Крым и Мариуполь, то сейчас задачи ставятся более скромные: как-то продержаться и улучшить тактическую ситуацию, чтобы потом вести переговоры. Осетра начали урезать", - подчеркнул Рожин.
Но Запад не дает никаких оснований считать, что возможны какие-то переговоры. Поэтому Зеленский хочет возложить ответственность за все эти провалы на фронте и насильственную мобилизацию на Залужного, отметил журналист.
Залужный понимает, что если на него это повесят, то он уже не отмоется, и всячески от этого увиливает. Так что весь этот конфликт порожден военными провалами Киева, но пока США не готовы менять главкома ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 14:34
Богдан Безпалько: Россия одержала юридическую победу над Украиной в суде ООН, но радоваться раноВСУ попытаются просчитать слабый участок нашего фронта с наименьшим количеством артиллерии, боеприпасов и ударить туда, чтобы продвинуться на несколько километров. Даже если их потом отбросят, это будет большой медийный и психологический эффект, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько
 
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