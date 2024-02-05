https://ukraina.ru/20240205/1053058572.html

Борис Рожин объяснил, почему Киев начал "урезать осетра", пока Зеленский вешает на Залужного провалы ВСУ

Борис Рожин объяснил, почему Киев начал "урезать осетра", пока Зеленский вешает на Залужного провалы ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру

Борис Рожин объяснил, почему Киев начал "урезать осетра", пока Зеленский вешает на Залужного провалы ВСУ

Раньше в Киеве звучали бравурные заявления по поводу похода на Крым и Мариуполь. Сейчас задачи ставятся более скромные: как-то продержаться и улучшить тактическую ситуацию для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин

2024-02-05T03:15

2024-02-05T03:15

2024-02-05T03:15

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наступление

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Конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским вызван военными неудачами Украины. Провал летнего наступления ВСУ и операции под Артемовском, потеря Марьинки и проблемы в Авдеевке говорят о том, что дела идут не так, как рассчитывал противник, рассказал эксперт.Но Запад не дает никаких оснований считать, что возможны какие-то переговоры. Поэтому Зеленский хочет возложить ответственность за все эти провалы на фронте и насильственную мобилизацию на Залужного, отметил журналист.Залужный понимает, что если на него это повесят, то он уже не отмоется, и всячески от этого увиливает. Так что весь этот конфликт порожден военными провалами Киева, но пока США не готовы менять главкома ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240201/1053029879.html

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