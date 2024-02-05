Борис Рожин объяснил, почему Киев начал "урезать осетра", пока Зеленский вешает на Залужного провалы ВСУ
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Раньше в Киеве звучали бравурные заявления по поводу похода на Крым и Мариуполь. Сейчас задачи ставятся более скромные: как-то продержаться и улучшить тактическую ситуацию для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
"Если раньше в Киеве звучали бравурные заявления по поводу похода на Крым и Мариуполь, то сейчас задачи ставятся более скромные: как-то продержаться и улучшить тактическую ситуацию, чтобы потом вести переговоры. Осетра начали урезать", - подчеркнул Рожин.
Но Запад не дает никаких оснований считать, что возможны какие-то переговоры. Поэтому Зеленский хочет возложить ответственность за все эти провалы на фронте и насильственную мобилизацию на Залужного, отметил журналист.
Залужный понимает, что если на него это повесят, то он уже не отмоется, и всячески от этого увиливает. Так что весь этот конфликт порожден военными провалами Киева, но пока США не готовы менять главкома ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
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