Недоотставка Залужного. Новые данные - всё еще хуже

Раскрутка темы несостоявшейся отставки Залужного продолжается. Причём раскрутка эта идёт отнюдь не в пользу Зеленского – кажется контроль над ситуацией в информационной сфере Офисом президента был утрачен. Как минимум, не удалось навязать свою версию западным СМИ, но и украинские источники не очень понимают, в чём она состоит.

Мы очень сомневаемся, что западные СМИ имеют лучшие источники, чем украинские СМИ и даже "Украина.ру". Но в данном случае интересна не столько адекватность информации, сколько сам факт того, что западные СМИ формируют мнение общества и даже, отчасти, элит и мнение это так себе…Характерна публикация The Economist "Вражда между президентом Украины и главнокомандующим армией набирает обороты".Из интересного:- Залужному якобы предложили пост секретаря СНБОУ – он отказался (мы не получили подтверждения этой информации).- На пост главкома рассматривались кандидатуры Александра Сырского и Кирилла Буданова – оба отказались.The Economist уверяет, что Буданов отказался "в последний момент", по нашим данным всё гораздо хуже – вопрос об отставке Залужного рассматривался в условиях отсутствия согласованной кандидатуры на его пост.- "Битва за будущее генерала Залужного вряд ли сделает возобновление финансирования более вероятным, поскольку командующий высоко ценится на Западе".Это не так – мы помним масштабную публикацию в The Washington Post о причинах провала украинского контрнаступления, в котором чётко читается между строк – Запад дал Украине всё, что нужно для успешного наступления, а Залужный не смог воспользоваться.Другое дело, тут же констатируется, что другие кандидатуры ещё хуже – Сырский непопулярен, а Буданов ничем не командовал.Так или иначе, возобновление финансирования связано с развитием политической ситуации на Западе, а не личностью командования. Писалось уже, что от Зеленского требуется в текущем году не наступать, а, чтобы он правильно понимал намёки, опубликована "стратегия", по которой до президентских выборов в США ничего происходить не должно. Смены командующего в том числе.Ничуть не лучшие сигналы подает Financial Times в статье "Владимир Зеленский готовится заменить главного генерала Украины".В целом у издания информация та же – Залужному предложили уйти в отставку, он отказался, должность могут предложить Сырскому или Буданову (о том, что они отказались, источники Financial Times то ли не знают, то ли предпочли умолчать).Главное же состоит в том, что "источники FT уточняют, что увольнение Залужного может состояться спустя некоторое время после того, как СМИ узнали о планах украинского президента, несмотря на то что решение уже принято".Российский политолог Алексей Чеснаков полагает, что это проявление кризиса политической воли у Зеленского. Вообще это обычная практика для украинских политиков – выждать время, чтобы не возникло впечатление, что политиком можно манипулировать сообщениями СМИ (а мы писали уже, что есть признаки манипуляции информацией об отставке Залужного со стороны политического противника действующего президента Петра Порошенко). Но, в то же время, раз такое впечатление возникло у Чеснакова, хорошо знакомого с механизмами принятия политических решений, в том числе на Западе, то возникнуть оно может и у западных экспертов и политиков.Кстати, о Порошенко – представитель его политической силы Алексей Гончаренко уточнил, что Офис президента обеспокоен заявлениями Залужного, которые носят политический характер… Мы, вообще, ничего такого не заметили. По нашему мнению, само по себе появление Залужного-политика – результат грубейших ошибок Офиса президента, который испугался его рейтингов и начал на ровном месте создавать ему политический имидж как человека, противостоящего президенту. Началось всё с заявления президента о том, что никакого тупика в наступлении нет (когда он был давно уже очевиден всем). Сейчас Зеленский дискутирует с главкомом по вопросам мобилизации…А Марьяна Безуглая уже функционирует в предвыборном режиме – обвиняет Залужного в том, что он алкоголик и "шантажирует, что в случае отставки не останется в ВСУ, а уволится через ВВК. (…) Ну а дальше блогерство или еще что-то, "я делал, мне не дали" и так далее". Если бы Безуглой не было, её надо было бы придумать… Правда, чтобы представить себе это существо, надо обладать очень богатой фантазией.Ещё один интересный момент, на который не обратили внимания ни украинские, ни западные СМИ – отсутствуют хоть какие-то следы конфликта из-за уничтожения Ил-76 с военнопленными, хотя, по логике, это Залужный виноват – за обмен отвечало ГУР, за контроль воздушного пространства – ВСУ. Нельзя исключить, что тут Офис президента столкнулся с противодействием со стороны ГУР, которое валит всё на русских и сомневается, что в самолёте вообще были пленные. Может это согласованная политика, а может дело в том, что Буданов не хочет конфликта с Залужным, независимо от того, на каком статусе он будет находиться.При этом, здесь очевидно и еще одно обстоятельство. Если Зеленский уволит Залужного сейчас (независимо от формулировок), это будет косвенным подтверждением того, что ВСУ все-таки сбили самолет со своими военнопленными. А украинская власть и спецслужбы уже разогнали версию о том, что это не так, что пленных там не было и что вообще во всем виноваты русские. Поэтому увольнять Залужного (даже в случае его виновности в трагедии с Ил-76 ) сейчас для украинской власти нецелесообразно. А вот позже, когда история с Ил-76 уже забудется, это можно будет сделать не столь болезненно.Так или иначе, Залужный, сохраняющий олимпийское спокойствие и не отвечающий публично на слухи об отставке, находится в выигрыше, не смотря даже на то, что в подаче зависимых от ОП СМИ он занимает "неправильную" позицию (защищал Артёмовск ценой больших потерь, провалил контрнаступление, требует всеобщей мобилизации и т.п.).Так или иначе, скандал подрывает веру и украинцев, и союзников в способность Зеленского нормально коммуницировать с военным командованием и укрепляет политический авторитет Залужного, которому он, откровенно говоря, даром не нужен, но которым могут воспользоваться прожжённые политики Порошенко и Кличко.Очевидно, что этот раунд внутренней политической борьбы Зеленский проиграл, сразу потеряв несколько важных для него очков.

