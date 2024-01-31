https://ukraina.ru/20240131/1052982280.html

Демография Украины и другие антирекорды Зеленского. "Бездна национальной катастрофы"

Демография Украины и другие антирекорды Зеленского. "Бездна национальной катастрофы" - 31.01.2024 Украина.ру

Демография Украины и другие антирекорды Зеленского. "Бездна национальной катастрофы"

Недавно президент Зеленский всех удивил. Он рассказал, что в армии Украины - почти миллион военнослужащих (880 тысяч). И вместе с этим оценил население страны: примерно 30 миллионов человек.

2024-01-31T07:05

2024-01-31T07:05

2024-01-31T07:05

эксклюзив

украина

владимир зеленский

демография

украинская армия

население

алексей кущ

александр дудчак

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Цифры явно завышенные. Зачем это делает Зеленский?Он описывает перед западными спонсорами более-менее благополучную картину, чтобы "не списали с довольствия".А что на самом деле? Сколько сейчас жителей Украины находится на Украине и за её пределами? И что вообще происходит с населением Украины, которое на момент "границ 1991 года" составляло 52 миллиона человек."Бездна катастрофы"Киевский экономист Алексей Кущ недавно назвал демографическую ситуацию в Украине "бездной национальной катастрофы"."С 2017 года рождаемость на Украине сократилось с 364.000 детей в год до 187.000 детей в 2023. То есть на 48 процентов", - написал Кущ.В последние годы существования СССР на Украине появлялось в год 500000 детей, и эта цифра все время росла.В 1991 году на свет появилось 660 тысяч детей. В 2023 - 187.000. Но рождаемость, безусловно, будет падать и дальше. 150.000 в 2024? А может, и меньше.Кущ логически проводит "демографическую линию" в будущее. Что будет через 30 лет? Людей "от 0 до 30", людей молодого поколения, будет 4-5 миллионов. Из них очень многие эмигрируют.В реальности эта возрастная группа составит 2-3 миллиона.Сравните с тем, что было бы, если бы Украина жила "как при СССР" или в первые годы "незалежности".Было бы 15 миллионов минимум! Очень вероятно, и 20-25 миллионов молодых жителей Украины было бы. Возможно, это была бы цифра уже на сегодняшний день. Только молодёжи первых 30 лет жизни!Академик Элла Либанова, член Академии наук Украины, считает, что Украина попала в жесточайший демографический кризис.И прогнозирует коэффициент рождаемости в 2023-2024 годах - 0,71. Это будет мировой антирекорд, худший показатель в мире.Из страны уезжают женщины (мужчин, как известно, сейчас не выпускают), больше всего уезжает женщин в возрасте 16 - 45 лет.Самая распространённая ситуация: жена с детьми "в Европе", супруг остался на Украине. Жена приезжает назад только с одной целью: оформить развод. На Украине её ждут проблемы и неясное будущее её детей. Вернее, как раз ясное: либо мобилизация, либо работа "кассиром в супермаркете".Выплачивать долги Зеленского? Нет, нет, "дурных нэма".Тем более, что появляется рядом немец, поляк, француз, эмигрант с Ближнего Востока, которых сейчас так много в Европе. Перспектива нового брака и новой жизни.По сравнению с 2022 годом, браков на Украине в 2023 заключали меньше на 17 процентов. А разводов стало больше на 33 процента!Так сколько же всего?Сколько сейчас жителей проживает на Украине?Бывший премьер министр Украины Николай Азаров называет цифру в 20 миллионов ("и двадцати не наберётся"). Зеленский утверждает, что 30 миллионов.Наверное, оценка Николая Яновича ближе к действительности. Просто потому, что уровень его компетенции несравним с уровнем "президента "Зе", который, кроме того, очень любит всё преувеличивать.Но и это не так уж важно. Важно: кто эти люди, в демографическом отношении? Конечно, люди старшего возраста.Украина стабильно входит в 20 стран мира с самым старым населением.Пенсионеры, дети, люди старше 40-50 лет, которым очень не хочется менять прочную жизнь. И перспектив в той же Европе они для себя не видят.Перепись на Украине не проводилась уже два десятилетия. Но и так понятно: это вымирающая нация. Молодежь уезжает навсегда. Как это уже произошло в странах Прибалтики, в Молдавии, в Болгарии.Есть даже конспирологические теории на этот счёт. Как иначе можно было бы обеспечить Европу дешёвой рабочей силой из подрастающих детей и "новыми женщинами" репродуктивного возраста?Официально работает сейчас на Украине около 9 миллионов человек. Но эту цифру, как всегда в случае с Украиной, нельзя брать на веру. Многие из работающих работают "на бумаге", чтобы не попасть под мобилизацию.Мужчин не выпускать!Есть еще один миф, помимо "30 миллионов". Это призывы Зеленского: возвращайтесь на Украину!Возвращайся, древний укр с великой историей, на землю предков! Может, даже воевать тебя не пошлют. Надо только работать и платить налоги. Это вопрос справедливости, назидательно говорит Зеленский.Вот только умалчивает он о том, что скоро из Украины будет вообще невозможно уехать. Если вернешься, то - всё, назад дороги нет.Женщины должны будут встать на воинский учёт. Это очень осложнит для них возможность выезда из страны.А мужчины? Вот мнение директора "Украинского института будущего" Вадима Денисенко:"Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу ещё как минимум на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся, как нация. Одним махом открыть границы - это значит потерять плюс миллион."Польский демограф Ариэль Драбинский говорит, что украинские беженцы не признаются в своих планах, чтобы их не обвинили в непатриотичных настроениях. Но на самом деле 95 процентов выехавших из Украины возвращаться не собираются.Польша не должна упустить свой шанс! - утверждает демограф. Иначе всех молодых беженцев поглотит Германия. А они нужны самой Польше, которая тоже стареет.Этнический составЕсть еще один миф. Миф "нация едына". Нация далеко не так едина, как может показаться.На Украине всегда была колоссальная разница между жителями Востока и Запада. И сейчас "западенцев" становится в процентном отношении всё больше. Эмигрируют именно жители восточных областей Украины.Жителям "западных" можно было бы радоваться: их моноэтнический проект, кажется, наконец-то побеждает. Но это не так.Институт демографии НАН Украины сообщает: Украина находится на грани смены этнического состава нации. Об этом заявил заместитель директора Александр Гладун:"Мы будем терять свой вес в Европе, как государство. Эти территории будут заполняться другими людьми. И мы ничего не сможем с этим поделать. Будем менять этнический состав."Так что те, кто ратовал и ратует за "чистоту нации", типа знаменитой Ирины Фарион, привели свою страну к тому, что на этой территории будут жить теперь потомки других этносов.Правда, условные жители Азии или жители Африки тоже сюда не стремятся. Им нужны минимум пособия по 500 евро и зарплаты по 1000 евро. А кто их им обеспечит?Поэтому Украина будет становиться всё более безлюдной.ПравославиеЕще один миф, который может показаться не таким уж важным, но на самом деле для многих он определяет планы на будущее.Разрушение веры.Как витиевато высказался президент Зеленский, он "никому не позволит строить империю внутри украинской души".Империю внутри души? Что же там ещё у них построено?Но хотел он сказать совсем другое: православная церковь на Украине должна быть запрещена. Вместо древней православной церкви должна быть только и исключительно одна ПЦУ.Соответствующий указ уже находится в Верховной Раде.Храмы, захваченные ПЦУ, опустели, даже в Печерской лавре в Киеве. Вера разрушается. А на место православия приходит не "другое православие", а неживой конструкт, язычество и сатанизм.Кто же будет возвращаться в такую страну?Как всегда: пытались ударить по России, изгоняли "русскую имперскую церковь", а попали в себя же.Политолог Александр Дудчак:"Мы видим, что официальный Киев настроен на утверждение антихристианских ценностей. Параллельно с запретом УПЦ обсуждается легализация однополых браков, легализация проституции и "медицинских" наркотиков. Понятно, что такая власть никак не уживётся с канонической православной церковью".В общем, сплошная "бездна катастрофы". И всё сами, своими руками!И до сих пор пишут в соцсетях: "Пам'ятай, чужынэць, тут господар украинець!" (Помни, чужестранец, тут хозяин украинец).Правда, пишут почему-то все больше из-за рубежа.

https://ukraina.ru/20240129/1052956375.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, демография, украинская армия, население, алексей кущ, александр дудчак