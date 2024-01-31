Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты - 31.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240131/1052977269.html
Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты
Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты - 31.01.2024 Украина.ру
Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты
С давних времен западное сообщество пытается разными способами влиять на Российское государство. Если РФ не сможет мирно договориться со странами Запада и не угрожать нашей безопасности, то мы будем вынуждены доказывать свою правду силой. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-01-31T03:10
2024-01-31T03:10
новости
россия
украина
запад
нато
сво
солдаты
офицеры
спецоперация
суверенитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052954174_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_dfe8b4ec37d3a0596fde58bc89d8b848.jpg
Правда войны с точки зрения России и спецоперации — это в первую очередь целостность российского государства и защита прав и свобод нашего народа. С давних времен западное сообщество пытается разными способами влиять на Российское государство, рассказал военный.И на протяжении почти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны нашу страну все время пытаются расчленить и поработить. Кто не изучает историю, тому сложно это оценивать, но факт остается фактом, добавил офицер.Личному составу нужно правильно рассказать и объяснить, из-за чего мы воюем, из-за чего началась спецоперация. Если солдаты и офицеры понимают правду войны и осознанно подходят к выполнению своего долга, то у них будут высокие результаты на поле боя, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240130/1052915078.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052954174_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_13edc2756d27652edc53d9eb6b4908ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, нато, сво, солдаты, офицеры, спецоперация, суверенитет, безопасность, война
Новости, Россия, Украина, Запад, НАТО, СВО, солдаты, офицеры, Спецоперация, суверенитет, безопасность, война

Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты

03:10 31.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные захватили под Артемовском американский БТР М113
Российские военные захватили под Артемовском американский БТР М113 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
С давних времен западное сообщество пытается разными способами влиять на Российское государство. Если РФ не сможет мирно договориться со странами Запада и не угрожать нашей безопасности, то мы будем вынуждены доказывать свою правду силой. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Правда войны с точки зрения России и спецоперации — это в первую очередь целостность российского государства и защита прав и свобод нашего народа. С давних времен западное сообщество пытается разными способами влиять на Российское государство, рассказал военный.
И на протяжении почти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны нашу страну все время пытаются расчленить и поработить. Кто не изучает историю, тому сложно это оценивать, но факт остается фактом, добавил офицер.
"Поэтому, как в том фильме, сила в правде. Только если мы не можем с ними (странами Запада. - Ред.) мирно договориться не лезть в нашу страну, не угрожать нашей безопасности и суверенитету, то мы вынуждены доказывать свою правду силой. По-другому быть не может", - подчеркнул Федоров.
Личному составу нужно правильно рассказать и объяснить, из-за чего мы воюем, из-за чего началась спецоперация. Если солдаты и офицеры понимают правду войны и осознанно подходят к выполнению своего долга, то у них будут высокие результаты на поле боя, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Позывной Баня интервью
Вчера, 04:00
Зам по тылу 200-й бригады: Железо восполнить можно, личный состав — нетМы часто рассказываем о штурмовиках, танкистах и артиллеристах, но забываем о том, без кого невозможно вести боевые действия
 
НовостиРоссияУкраинаЗападНАТОСВОсолдатыофицерыСпецоперациясуверенитетбезопасностьвойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ
04:50Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"
04:40"Стволы изнашиваются": Владимир Евсеев объяснил, почему "косит" и ломается натовская артиллерия ВСУ
04:30Военный эксперт США рассказал, почему США нужна игра "вдолгую", чтобы сбросить на Европу ярмо Украины
04:25"Пульс солдатского мира": полковник Федоров о том, почему командиру нужно быть психологом с "ключиками"
04:20"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений
04:10ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих
04:00Пулемётчик Монтана: Я убиваю за народ, мщу за погибших моих пацанов и делаю это во благо Родины
03:50"Очистительная война": Герой России объяснил, кто главный враг России в СВО и как НАТО использует Украину
03:40"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине
03:30Самый "вкусный" актив: военный эксперт раскрыл, станет ли Калининград болевой точкой для шантажа России
03:20"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя
03:10Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты
03:00"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной
21:02Война, миграция и права человека
18:00Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам
17:56Конец "проекта Украина", львовские борцы с "идолами", проблемы демократии на Франковщине. Итоги 30 января
17:56"Не хочу в костюме полуобнаженного зайца": украинская певица покончила с карьерой
16:23Был Ford, стал "Новатор". Американцам показали, что делают на секретном заводе на Украине
16:11ЕС угрожает Венгрии "Армагеддоном", если она не согласится на выделение помощи Украине – Орбан
Лента новостейМолния