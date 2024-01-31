https://ukraina.ru/20240131/1052977269.html
Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты
Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты - 31.01.2024 Украина.ру
Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты
С давних времен западное сообщество пытается разными способами влиять на Российское государство. Если РФ не сможет мирно договориться со странами Запада и не угрожать нашей безопасности, то мы будем вынуждены доказывать свою правду силой. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-01-31T03:10
2024-01-31T03:10
2024-01-31T03:10
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Правда войны с точки зрения России и спецоперации — это в первую очередь целостность российского государства и защита прав и свобод нашего народа. С давних времен западное сообщество пытается разными способами влиять на Российское государство, рассказал военный.И на протяжении почти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны нашу страну все время пытаются расчленить и поработить. Кто не изучает историю, тому сложно это оценивать, но факт остается фактом, добавил офицер.Личному составу нужно правильно рассказать и объяснить, из-за чего мы воюем, из-за чего началась спецоперация. Если солдаты и офицеры понимают правду войны и осознанно подходят к выполнению своего долга, то у них будут высокие результаты на поле боя, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240130/1052915078.html
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новости, россия, украина, запад, нато, сво, солдаты, офицеры, спецоперация, суверенитет, безопасность, война
Новости, Россия, Украина, Запад, НАТО, СВО, солдаты, офицеры, Спецоперация, суверенитет, безопасность, война
Сила в правде: полковник Федоров раскрыл, как Запад хочет покорить Россию и за что воюют русские солдаты
С давних времен западное сообщество пытается разными способами влиять на Российское государство. Если РФ не сможет мирно договориться со странами Запада и не угрожать нашей безопасности, то мы будем вынуждены доказывать свою правду силой. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Правда войны с точки зрения России и спецоперации — это в первую очередь целостность российского государства и защита прав и свобод нашего народа. С давних времен западное сообщество пытается разными способами влиять на Российское государство, рассказал военный.
И на протяжении почти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны нашу страну все время пытаются расчленить и поработить. Кто не изучает историю, тому сложно это оценивать, но факт остается фактом, добавил офицер.
"Поэтому, как в том фильме, сила в правде. Только если мы не можем с ними (странами Запада. - Ред.) мирно договориться не лезть в нашу страну, не угрожать нашей безопасности и суверенитету, то мы вынуждены доказывать свою правду силой. По-другому быть не может", - подчеркнул Федоров.
Личному составу нужно правильно рассказать и объяснить, из-за чего мы воюем, из-за чего началась спецоперация. Если солдаты и офицеры понимают правду войны и осознанно подходят к выполнению своего долга, то у них будут высокие результаты на поле боя, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь