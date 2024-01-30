https://ukraina.ru/20240130/1052980214.html

Всплывшее в Европе оружие, опасный Зеленский, возросший госдолг. Главное на Украине на 13:00 30 января

Всплывшее в Европе оружие, опасный Зеленский, возросший госдолг. Главное на Украине на 13:00 30 января - 30.01.2024 Украина.ру

Всплывшее в Европе оружие, опасный Зеленский, возросший госдолг. Главное на Украине на 13:00 30 января

Украина.ру, 30.01.2024

2024-01-30T13:00

2024-01-30T13:00

2024-01-30T13:04

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Оружие с Украины было замечено в секторе Газа, Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах. Аналитик из США увидел угрозу вовлечения НАТО в конфликт из-за непредсказуемости Зеленского. Госдолг Украины вырос вдвоеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по теме украинского урегулирования, заметил, что украинское оружие, поставленное Западом, обнаруживается не только на Ближнем Востоке, но и в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах и секторе Газа.В свою очередь французский наемник Арсен Сабанеев подтвердил изданию Express, что западные пожертвования на Украине продаются и пропадают."Также осуществляется торговля пожертвованиями: например, мы смогли привезти около 40 больничных коек, предоставленных госпиталями департаментов Нор и Па-де-Кале... Их перевезли в город вблизи Львова, чтобы затем отправить их в военный госпиталь в Киеве, но по дороге они пропали. Мы так и не узнали, куда они делись", - отметил наемник.Он посетовал на спекулянтов, которые втридорога перепродают шлемы, жилеты и транспортные средства.При этом США, по словам того же Лаврова на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий, создали антироссийскую коалицию из 54 стран."Сегодня США объединили 54 страны в лагерь, который накачивают Украину оружием, который поставляет в эту страну различных военных специалистов, экспертов, помогают наводить на дальнобойные цели, в том числе вооружение", - указал Лавров.Министр добавил, что антироссийская коалиция оказывает помощь Киеву "только для того, чтобы Россия не победила"."Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, стратегического поражения России", - добавил он.Агентство Рейтер со ссылкой на проект документа саммита ЕС проинформировало, что лидеры ЕС на саммите в четверг объявят об обязательстве продолжать оказывать своевременную военную поддержку Украине и подчеркнут срочную необходимость ускорить поставки ей боеприпасов и ракет.Угроза вовлечения НАТО в конфликтАмериканский политолог Ян Артур Бреммер увидел угрозу вовлечения НАТО в конфликт на Украине из-за непредсказуемости президента Владимира Зеленского.Как отметил Бреммер в статье для издания Time, в последнее время Зеленский начал идти на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России.Автор статьи утверждает, что эти атаки являются, "скорее, признаком страхов Украины, чем ее силы", в частности, на фоне роста сомнений среди избирателей в США и Европе по поводу того, сможет ли Киев достичь поставленных перед собой целей.Политолог увидел опасность в действиях Зеленского для тех, кто напрямую не участвует в конфликте.С точки зрения шагов, на которые может пойти Зеленский, Бреммер назвал вероятность частых ударов беспилотниками и ракетами по Крыму, российской военной и экономической инфраструктуре. Не исключается возможность ударов по нефтяным и зерновым объектам в Черном море, что "может снова подорвать мировые рынки", добавил Бреммер.По его мнению, атаки по российским целям могут спровоцировать интенсивный ответ со стороны РФ, что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт."Ни Россия, ни НАТО, не хотят такого расширения (конфликта), но войны начинают жить собственной жизнью, особенно, когда один из ключевых игроков - в этом случае Зеленский - становится непредсказуемым фактором, за которым надо следить", - заверил Бреммер.В конце минувшего года президент России Владимир Путин предупреждал, что активность НАТО резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из США."За последнее время резко выросла активность военного блока НАТО в целом, к нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам", - сказал глава российского государства.Он напомнил, как в 1991 году на Западе обещали Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на Восток.Возросший госдолгГосударственный долг Украины с февраля 2022 года вырос вдвое, по итогам прошлого года он превысил 145 миллиардов долларов. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале."По итогам 2023 года государственный долг превысил 5,5 триллиона гривен (145,6 миллиарда долларов – ред.), увеличившись с начала войны вдвое… За 2023 год государственный долг увеличился: в валютном эквиваленте на 30,4% (плюс 33,9 миллиарда долларов)", - написал Гетманцев.По его словам, наибольшее влияние на рост задолженности в прошлом году оказало получение льготных кредитов от ЕС на сумму 18 миллиардов евро. Кроме того, повлияли кредиты по программам МВФ, Всемирного банка, ЕБРР.Гетманцев также отметил, что по итогам года отношение государственного долга к ВВП составит около 85%. В 2021 году это было 48,9%, в 2022 – 78,4%.В конце прошлого года Гетманцев уже отмечал, что совокупный государственный долг Украины в ноябре по сравнению с месяцем ранее увеличился на 4,5 миллиарда долларов и достиг 140,8 миллиарда долларов.Причем в интервью изданию Politico тот же Гетманцев заверил, что Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансирования от Евросоюза.По словам депутата, финансовая помощь "крайне необходима" Киеву, так как от нее зависит своевременность и целостность невоенных расходов.Это утверждение фактически подтверждает глава национального банка Украины Андрей Пышный, который заявил, что если Украина не получит деньги от Евросоюза, то Киеву придется перенаправлять свои ограниченные средства на более приоритетные потребности.Еврокомиссия в 2023 году предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Венгрия в настоящее время является основным противником выделения этих средств.Будапешт блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

https://ukraina.ru/20240129/1052958553.html

https://ukraina.ru/20240130/1052973217.html

https://ukraina.ru/20240129/1052954722.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сергей лавров, оружие, запад, европа, сша, госдолг, нато, владимир зеленский