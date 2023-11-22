https://ukraina.ru/20231122/1051247400.html

"Им не нужна безопасность и защита": языковой омбудсмен решил за венгров Закарпатья, как им лучше

"Им не нужна безопасность и защита": языковой омбудсмен решил за венгров Закарпатья, как им лучше - 22.11.2023 Украина.ру

"Им не нужна безопасность и защита": языковой омбудсмен решил за венгров Закарпатья, как им лучше

Закарпатские венгры не нуждаются в защите правительства Венгрии, заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в эфире "Радио Свобода"*

2023-11-22T16:32

2023-11-22T16:32

2023-11-22T16:32

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Журналистка попросила прокомментировать языковой вопрос национальных меньшинств.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек. Журналистка напомнила, что с 10 класса школьники должны учиться исключительно на украинском языке.Нуждается ли венгерская община в языковой защите и нет ли на них давления со стороны Украины, поинтересовалась журналистка.Креминь начал с того, что, несмотря на то, что родился он в Николаевской области, у него есть закарпатские корни. Именно поэтому, убеждает языковой омбудсмен, он прекрасно понимает ситуацию с национальными общинами в западных регионах страны.Языковой омбудсмен заявил, что правительству удалось "переломить ситуацию", и украинский стал языком образовательного процесса в школах с компактным проживанием национальных меньшинств.Он добавил, что большое количество венгров воюет в 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, представители других национальных меньшинств также служат в рядах ВСУ и теробороны. "Они сделали осознанный выбор в пользу Украины", - подчеркнул языковой омбудсмен."Поэтому не нужно нас учить", - заключил Креминь.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров. Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.Глава венгерского МИД также заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".*внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

https://ukraina.ru/20230908/1049254852.html

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новости, украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, тарас креминь, языковой омбудсмен, закарпатье, венгры закарпатья, украинский язык