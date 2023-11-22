https://ukraina.ru/20231122/1051247400.html
"Им не нужна безопасность и защита": языковой омбудсмен решил за венгров Закарпатья, как им лучше
"Им не нужна безопасность и защита": языковой омбудсмен решил за венгров Закарпатья, как им лучше - 22.11.2023 Украина.ру
"Им не нужна безопасность и защита": языковой омбудсмен решил за венгров Закарпатья, как им лучше
Закарпатские венгры не нуждаются в защите правительства Венгрии, заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в эфире "Радио Свобода"*
2023-11-22T16:32
2023-11-22T16:32
2023-11-22T16:32
новости
украина
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
тарас креминь
языковой омбудсмен
закарпатье
венгры закарпатья
украинский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103359/15/1033591509_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_46d40b49d1ef17a49315cf21b21dac8c.jpg
Журналистка попросила прокомментировать языковой вопрос национальных меньшинств.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек. Журналистка напомнила, что с 10 класса школьники должны учиться исключительно на украинском языке.Нуждается ли венгерская община в языковой защите и нет ли на них давления со стороны Украины, поинтересовалась журналистка.Креминь начал с того, что, несмотря на то, что родился он в Николаевской области, у него есть закарпатские корни. Именно поэтому, убеждает языковой омбудсмен, он прекрасно понимает ситуацию с национальными общинами в западных регионах страны.Языковой омбудсмен заявил, что правительству удалось "переломить ситуацию", и украинский стал языком образовательного процесса в школах с компактным проживанием национальных меньшинств.Он добавил, что большое количество венгров воюет в 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, представители других национальных меньшинств также служат в рядах ВСУ и теробороны. "Они сделали осознанный выбор в пользу Украины", - подчеркнул языковой омбудсмен."Поэтому не нужно нас учить", - заключил Креминь.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров. Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.Глава венгерского МИД также заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".*внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
https://ukraina.ru/20230908/1049254852.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103359/15/1033591509_116:0:1085:727_1920x0_80_0_0_ff5baa37ca23758300a3ee61cbe52567.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, тарас креминь, языковой омбудсмен, закарпатье, венгры закарпатья, украинский язык
Новости, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Тарас Креминь, языковой омбудсмен, Закарпатье, венгры Закарпатья, украинский язык
"Им не нужна безопасность и защита": языковой омбудсмен решил за венгров Закарпатья, как им лучше
Закарпатские венгры не нуждаются в защите правительства Венгрии, заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в эфире "Радио Свобода"*
Журналистка попросила прокомментировать языковой вопрос национальных меньшинств.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек. Журналистка напомнила, что с 10 класса школьники должны учиться исключительно на украинском языке.
Нуждается ли венгерская община в языковой защите и нет ли на них давления со стороны Украины, поинтересовалась журналистка.
Креминь начал с того, что, несмотря на то, что родился он в Николаевской области, у него есть закарпатские корни. Именно поэтому, убеждает языковой омбудсмен, он прекрасно понимает ситуацию с национальными общинами в западных регионах страны.
Языковой омбудсмен заявил, что правительству удалось "переломить ситуацию", и украинский стал языком образовательного процесса в школах с компактным проживанием национальных меньшинств.
"Закарпатским венграм не нужна безопасность и защита со стороны венгерского правительства. Они и сами знают, что им нужно", - заявил Креминь.
Он добавил, что большое количество венгров воюет в 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, представители других национальных меньшинств также служат в рядах ВСУ и теробороны. "Они сделали осознанный выбор в пользу Украины", - подчеркнул языковой омбудсмен.
"Поэтому не нужно нас учить", - заключил Креминь.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.
Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.
Глава венгерского МИД также заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".
*внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов