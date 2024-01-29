https://ukraina.ru/20240129/1052945661.html

"Республика Техас". Станет ли этот штат лидером новой конфедерации США и что это значит для Украины

"Республика Техас". Станет ли этот штат лидером новой конфедерации США и что это значит для Украины - 29.01.2024 Украина.ру

"Республика Техас". Станет ли этот штат лидером новой конфедерации США и что это значит для Украины

Что представляет собой штат Техас? Почему он может стать лидером "новой Конфедерации" и как ситуация на границе штата Техас и Мексики связана с Украиной?

2024-01-29T06:01

2024-01-29T06:01

2024-01-29T08:13

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Что сейчас происходит в ТехасеКризис с мигрантами в Техасе разрастается. В декабре количество мигрантов из Мексики, которые пересекли реку Рио–Гранде, превысило 225 тысяч человек.В январе губернатор Техаса ввёл войска штата (вместо федералов) на защиту границ. Мигрантов через Техас больше не пропускают.Президент Байден, заручившись решением Верховного суда, требует отвести войска штата и убрать заграждения. Губернатор не подчиняется.Его поддержали губернаторы еще 25 республиканских штатов. Помощь Техасу летит по воздуху, перемещается на поездах. Эта помощь по большей части военная, это поддержка от других мятежных штатов. Вся Америка теперь наблюдает за схваткой "Техас против Вашингтона".Губернатор Оклахомы уже прямо направляет в Техас свои войска.Тележурналисты в прямом эфире спрашивают:– Как так получается, что туда-сюда через нашу границу ходят миллионы людей?Журналист Такер Карлсон:– Это не вопрос иммиграции, рабочих мест... Это вопрос выборов. 22 миллиона нелегальных мигрантов в стране. Они будут голосовать за демократов, которые хотят легализовать эти 22 миллиона. Мы получим власть демократов в США, навсегда.Сенатор от Техаса Тед Круз:– Решение Верховного суда – ужасное решение.Политические обозреватели:– Конституционная система США распадается на наших глазах.И хотя до "гражданской войны" в США ещё всё-таки далеко, налицо открытое неповиновение штата Техас и конституционный кризис.Как это связано с Украиной? Финансовая помощь Украине будет заблокирована в Сенате США до тех пор, пока не решится каким-то образом проблема мигрантов. Так связаны эти два вопроса на голосовании в Сенате.Столица КонфедерацииА неповиновение штата Техас – это вообще норма для штата.Именно Техас, как многие в США считают, может стать "столицей Конфедерации" будущим лидером новой Америки (конечно, в гипотетическом будущем, но события могут начать развиваться непредсказуемо уже прямо сейчас).Почему так? И что вообще представляет собой "Республика Техас"?Штат "хай-тек"Обычное представление: Техас – это там, где ковбои в шляпах, салуны, перестрелки и нефтяные вышки. Кактусы, пустыня, койоты воют по ночам. Где "моя бабушка курит трубку" и сидит вечером на веранде с соседками, положив на стул винтовку.Да, так и было. И даже, в принципе, так и есть, по крайней мере для доверчивых туристов оставили несколько сувенирных "салунов", да ещё техасцы любят позировать в ковбойских шляпах и сапогах и танцевать под "кантри".И, как гласит молва, техасцы всегда очень учтиво ведут себя с дамами! По-прежнему говорят "ма-ам", то есть "мадам", при любой встрече с дамой, любого возраста.Джордж Буш – младший очень любил позировать в ковбойской шляпе и продвигать некоторые "техасские ценности". Он – бывший губернатор Техаса.Но за последние 100 лет Техас превратился из "штата ковбоев" в современное развитое супертехнологичное государство. Теперь это – штат "хай-тек".Экономика ТехасаТехас является штатом с самым высоким уровнем жизни в США, с самым высоким уровнем экономического роста в стране.Если бы штат был независимым государством, его экономика была бы под номером 12 в мировом рейтинге. Или даже, возможно, под номером 10 (мнение губернатора). Или даже восьмой! А по добыче нефти независимый Техас занимал бы 7 место в мире.ВВП на душу населения – 78.000 долларов.Техас занимает первое место в США и по добыче нефти, и по ряду других позиций: производство шерсти, хлопка, аэрокосмическая отрасль, биомедицина, различные инновации и высокие технологии.В Техасе находится крупнейшая АЭС в США.Также в штате расположен огромный завод по производству ядерного оружия. Здесь хранится часть ядерного оружия США.Между главными городами штата – Остин, Хьюстон и Даллас – обещают вскоре запустить сверхзвуковой поезд.Местные и приезжиеКоличество населения в Техасе – 23 миллиона.Техас занимает второе место в Америке по численности населения, после штата Калифорния. А также второе место по площади – после штата Аляска.За последние десять лет сюда переселилось из других штатов не менее миллиона человек.Причины:Экономические: в штате нет подоходного налога и очень низкие цены сравнительно с другими штатами Америки на аренду жилья и продукты питания.Религиозные и семейные: это консервативный штат, в котором поддерживают традиционные семейные ценности.Политические: штат – республиканский.55 процентов жителей штата по происхождению – не европеоиды. Это самый "не белый" штат страны. Даже супруга сегодняшнего губернатора, нынешняя "первая леди", – латиноамериканка.20 процентов жителей штата – вообще иностранцы.Независимая "Одинокая звезда"Название "штат одинокой звезды" -– напоминание о недолгом периоде независимости Техаса.На красно-бело-синем флаге Техаса изображена одна звезда. "Лонли стар" сегодня – символ независимости и неподчинения контролю.Есть клятва техасца, которая произносится после клятвы верности США:"Горжусь флагом Техаса. Я присягаю на верность тебе, Техас, единственный штат под Богом, единственный и неделимый."Жители любят называть свой штат "республика Техас". Они традиционно, в массе своей, считают Вашингтон и центральную власть "иностранным правительством".Штат регулярно подаёт иски на правительство США. За 13 последних лет было официально подано 40 исков. Особенно отличился количеством исков к правительству действующий губернатор Грег Эббот.У него даже была такая шутка: "Как проходит мой рабочий день? Я прихожу на работу, подаю иск на Барака Обаму и иду домой."Размеры ТехасаВ Техасе – обилие природных ресурсов и целых 10 климатических регионов.Одно из ранчо Техаса, "Кинг ранчо" – больше, чем целый штат Род-Айленд. Техас – больше, чем Франция, больше, чем Германия.На машинах можно увидеть наклейки в цветах флагов Франции и Техаса (цвета совпадают) и надписью: Техас – на 10 процентов больше!ОружиеВ Техасе можно купить оружие и владеть им легально? Да. Кроме артиллерии. В штате зарегистрировано, помимо пистолетов, автоматов, винтовок и т.д., 30 тысяч частных пулемётов.В 2021 году губернатор Эббот подписал указ, согласно которому на территории штата можно носить короткоствольное оружие без проверки личности, лицензии и тренировки.Таким образом штат снял все ограничения на ношение оружия.История и независимость9 лет, с 1836 по 1845 год, Техас был независимым. Независимость, кстати, была от Мексики, её отстояли в боях. Техас имел свой конгресс, правительство, флаг и республиканскую форму правления.Во время Гражданской войны штат Техас примкнул к Конфедерации.Поддерживают ли сейчас в Техасе идеи независимости?В разные годы, согласно опросам, независимость штата поддерживало от 40 до 70 процентов жителей.Этот штат – единственный в Америке, который может теоретически проводить всенародный референдум по вопросу независимости. Так как вступил в союз, будучи независимым государством.Правда, есть и постановление Верховного суда, еще 1869 года, которое запрещает любым штатам такие действия.Штат "реднеков"Как раз здесь и живут пресловутые "реднеки" – "красные шеи", то есть рабочие люди. Так их называют из-за загара, который бывает у всех, кто работает на свежем воздухе.Сегодня население штата занято в промышленности высоких технологий, так что "реднеки" они теперь не внешне, а внутренне. Консерваторы, традиционалисты.Именно они – сторонники Трампа и его политики.Губернатор Грег ЭбботСегодняшний губернатор Техаса Грег Эббот – это человек большого мужества и силы воли.Губернатор, к сожалению, прикован к инвалидной коляске. Когда ему было 26 лет, во время утренней пробежки на него упал дуб. Грег Эббот перенёс несколько операций, в его позвоночник вживили металлические штыри. Но ходить он с тех пор не может.Это трагическое событие не помешало ему стать сначала известным юристом, занимать должность судьи, а впоследствии 13 лет быть прокурором штата. С 2015 года Грег Эббот – губернатор Техаса.Это убеждённый консерватор, сторонник здравого смысла, семейных ценностей и конечно, "мэйк Америка грейт". Или хотя бы Техас.Граница с МексикойЧтобы понять, почему именно Техас оказался в эпицентре конфликта по поводу мигрантов, достаточно посмотреть на карту. Именно Техас имеет протяжённую границу с Мексикой (1930 километров), откуда и прибывают миллионы мигрантов.Последние выступления Грега Эббота – это уже обвинения в сторону Байдена, который "вступил в сговор с наркокартелями", а те якобы платят ему за мигрантов.О намерениях губернатора говорит тот факт, что он подписал указ: 1 миллиард долларов в 2024 году штат выделяет на охрану и укрепление границы.Доступ федералам к границе штата запрещен.Несмотря на решение Верховного суда в пользу федералов и Вашингтона, в Техасе сейчас "удвоили усилия" по укреплению своей границы. Губернатор пообещал жителям штата, что защитит их и предотвратит "уничтожение нашей собственности администрацией Байдена"."Факты и закон на стороне Техаса", – отвечают власти штата правительству.А Национальной гвардии в Техасе – 20 тысяч человек. Плюс есть другие войска. Плюс идёт помощь из Оклахомы.Готовы подключить свои войска Алабама (25 000 человек), Огайо (17 000), Луизиана (11 500) и множество других штатов.Все телеканалы транслируют кадры: марширующая к границе гвардия Техаса, которую снимают десятки и сотни журналистов и просто желающих иметь видео "для истории".Губернаторы 25 республиканских штатов поддерживают Грегори Эббота, они пишут в своём послании:"Администрация Байдена напала на Техас".На требование Байдена передать границу федеральным войскам губернатор Эббот уже ответил: "Нет. Техас не подчинится".А вот что написал Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ:"Образование Техасской народной республики становится всё более реальным."Это пока что политическая шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть довольно много истины.А Украина? Можно было бы патетически сказать, что судьба Украины решается сейчас на берегах Рио-Гранде, реки, на которой стоят заслоны нацгвардии Техаса.Но это не так. Судьба Украины давно решена. Ситуация на Рио-Гранде, однако, ещё ускоряет это движение вниз.Ну, а непокорному Грегу Эбботу пожелаем успехов в борьбе с Байденом и демократами, которые решили с помощью миллионов мигрантов "править вечно".

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Елена Мурзина

эксклюзив, хантер байден, сша, украина, дональд трамп, такер карлсон