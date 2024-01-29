Эксперт рассказал, как за один день может закончиться СВО и почему России нужно готовиться к войне с НАТО - 29.01.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как за один день может закончиться СВО и почему России нужно готовиться к войне с НАТО
Эксперт рассказал, как за один день может закончиться СВО и почему России нужно готовиться к войне с НАТО - 29.01.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как за один день может закончиться СВО и почему России нужно готовиться к войне с НАТО
России надо готовиться к долгому и серьёзному конфликту с НАТО. Это необходимо делать, чтобы Запад не застал нас врасплох. При этом конфликт на Украине может решиться буквально за один день. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2024-01-29T06:00
2024-01-29T06:00
новости
россия
украина
нато
сво
конфликт
вооружение
поставки
китай
война
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Сейчас в России идет стремительное развитие Военно-промышленного комплекса (ВПК) и выпуск военной техники, которую ВС РФ используют во время спецоперации на Украине. Однако, продолжаются и западные поставки дальнобойной техники для ВСУ, рассказал эксперт.России в любом случае надо готовиться к долгому и серьёзному конфликту с НАТО. Это необходимо делать, чтобы Запад не застал нас врасплох, если в итоге реализуется именно такой сценарий, добавил политтехнолог.НАТО продолжает твердить, что если на него якобы нападет Россия и Китай, то они будут обороняться и воевать. Потому что западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240125/1052909570.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, нато, сво, конфликт, вооружение, поставки, китай, война, впк
Новости, Россия, Украина, НАТО, СВО, конфликт, вооружение, поставки, Китай, война, ВПК

Эксперт рассказал, как за один день может закончиться СВО и почему России нужно готовиться к войне с НАТО

06:00 29.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкДемонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Станислав Савельев
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Читать в
России надо готовиться к долгому и серьёзному конфликту с НАТО. Это необходимо делать, чтобы Запад не застал нас врасплох. При этом конфликт на Украине может решиться буквально за один день. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Сейчас в России идет стремительное развитие Военно-промышленного комплекса (ВПК) и выпуск военной техники, которую ВС РФ используют во время спецоперации на Украине. Однако, продолжаются и западные поставки дальнобойной техники для ВСУ, рассказал эксперт.
"Но, я думаю, что конфликт [на Украине] может решиться буквально за один день. Например, снизится интенсивность стрельбы по линии фронта. Все [стороны конфликта] закопаются в землю, сядут друг напротив друга и будут вяло-редко стрелять друг в друга. Так было долгое время в Нагорном Карабахе", - подчеркнул Ющук.
России в любом случае надо готовиться к долгому и серьёзному конфликту с НАТО. Это необходимо делать, чтобы Запад не застал нас врасплох, если в итоге реализуется именно такой сценарий, добавил политтехнолог.
НАТО продолжает твердить, что если на него якобы нападет Россия и Китай, то они будут обороняться и воевать. Потому что западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ищенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 18:04
Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталяхПолитолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, продолжатся ли обмены военнопленными с Киевом, учитывая катастрофу Ил-76 под Белгородом, а также объяснил, на что рассчитывает Трамп в случае победы и когда российская власть осознала, что Украина должна быть ликвидирована
 
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