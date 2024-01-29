https://ukraina.ru/20240129/1052928878.html

Эксперт рассказал, как за один день может закончиться СВО и почему России нужно готовиться к войне с НАТО

Эксперт рассказал, как за один день может закончиться СВО и почему России нужно готовиться к войне с НАТО - 29.01.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как за один день может закончиться СВО и почему России нужно готовиться к войне с НАТО

России надо готовиться к долгому и серьёзному конфликту с НАТО. Это необходимо делать, чтобы Запад не застал нас врасплох. При этом конфликт на Украине может решиться буквально за один день. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-01-29T06:00

2024-01-29T06:00

2024-01-29T06:00

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китай

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Сейчас в России идет стремительное развитие Военно-промышленного комплекса (ВПК) и выпуск военной техники, которую ВС РФ используют во время спецоперации на Украине. Однако, продолжаются и западные поставки дальнобойной техники для ВСУ, рассказал эксперт.России в любом случае надо готовиться к долгому и серьёзному конфликту с НАТО. Это необходимо делать, чтобы Запад не застал нас врасплох, если в итоге реализуется именно такой сценарий, добавил политтехнолог.НАТО продолжает твердить, что если на него якобы нападет Россия и Китай, то они будут обороняться и воевать. Потому что западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240125/1052909570.html

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украина

китай

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, нато, сво, конфликт, вооружение, поставки, китай, война, впк