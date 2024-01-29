Эксперт рассказал, как за один день может закончиться СВО и почему России нужно готовиться к войне с НАТО
России надо готовиться к долгому и серьёзному конфликту с НАТО. Это необходимо делать, чтобы Запад не застал нас врасплох. При этом конфликт на Украине может решиться буквально за один день. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Сейчас в России идет стремительное развитие Военно-промышленного комплекса (ВПК) и выпуск военной техники, которую ВС РФ используют во время спецоперации на Украине. Однако, продолжаются и западные поставки дальнобойной техники для ВСУ, рассказал эксперт.
"Но, я думаю, что конфликт [на Украине] может решиться буквально за один день. Например, снизится интенсивность стрельбы по линии фронта. Все [стороны конфликта] закопаются в землю, сядут друг напротив друга и будут вяло-редко стрелять друг в друга. Так было долгое время в Нагорном Карабахе", - подчеркнул Ющук.
России в любом случае надо готовиться к долгому и серьёзному конфликту с НАТО. Это необходимо делать, чтобы Запад не застал нас врасплох, если в итоге реализуется именно такой сценарий, добавил политтехнолог.
НАТО продолжает твердить, что если на него якобы нападет Россия и Китай, то они будут обороняться и воевать. Потому что западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения, заключил собеседник Украина.ру.
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