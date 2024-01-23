https://ukraina.ru/20240123/1052828211.html

Евгений Ющук: Даже если СВО остановится завтра, России всё равно нужно готовиться к войне с НАТО

Евгений Ющук: Даже если СВО остановится завтра, России всё равно нужно готовиться к войне с НАТО - 23.01.2024 Украина.ру

Евгений Ющук: Даже если СВО остановится завтра, России всё равно нужно готовиться к войне с НАТО

Запад не может позволить себе публичную реакцию на удар ВСУ по Текстильщикам. Для защиты Донбасса России мало взять Авдеевку и Марьинку — нужен коренной перелом в спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-01-23T06:04

2024-01-23T06:04

2024-01-23T06:04

интервью

всу

украина

россия

авдеевка

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нато

война

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В воскресенье, 21 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка из ствольной артиллерии. По последним данным, погибли 28 и пострадали 30 человек. Ранее, 30 декабря, в результате украинского обстрела в Белгороде были убиты 25 мирных граждан и более 100 россиян получили ранения.— Евгений Леонидович, действия ВСУ похожи на жестокую, неоправданную месть. Киев объясняет, что, убивая мирных граждан, он наносит вред России. Это похоже на тактику англосаксов, которую они применяли в отношении немцев, когда бомбили Дрезден и которую мы наблюдали при войнах в Японии, Вьетнаме, Ираке. Откуда у украинцев такая феноменальная ненависть?— Да, это, безусловно, зверства, но ничего принципиально нового ВСУ не сделали. Они с 2014 года обстреливают мирные города, а мы постоянно акцентируем внимание на этом. Просто сегодня украинские силы стреляют по жилым районам уже кассетными боеприпасами. Разовые потери становятся большими и сильнее бросаются в глаза.Кстати, еще до начала спецоперации на Украине (когда не было стрельбы из тяжёлых орудий и РСЗО по городам), я предупреждал жителей Донецка, что необходимо показывать западному зрителю картинку того, что происходит, и свое отношение к России и Украине — иначе ВСУ начнут бить тяжелой артиллерией. Что нужно выходить на улицы, вешать на балконах транспаранты о том, что они "за" ДНР и ЛНР, "за" Россию и так далее. Я говорил, что иначе следующим шагом Украина начнет из "Градов" по городам стрелять.Потому что Украина выставляла ситуацию в Донбассе таким образом: якобы пришла группа людей, не имеющих отношения к Донбассу, их поддержали немногие местные так называемые коллаборанты, и вот эти "плохие" люди заняли Донбасс.На это мне многие жители Донецка публично и в соцсетях отвечали, что им некогда, надо работать и делать иные важные дела. Мало кто верил, что ВСУ по городам стрелять будут. Теперь по ДНР и ЛНР удары наносят регулярно…— А как же киевляне и другие украинцы? Они поддерживают уничтожение мирных собратьев? У многих на Донбассе — друзья, родственники остаются?— Украина свои действия оправдывает так. Своим гражданам Киев говорит что-то из серии, что все дончане, которые "за" Украину, с Донбасса якобы уехали. А остались лишь предатели украинских националистических идеалов. Для западной аудитории транслируют версию о том, что во всем виновата сама Россия, которая подставляет Украину — что якобы русские сами себя обстреливают. Точно такие же заявления сейчас делаются Зеленским в ООН.Третий контур таких жестоких атак ВСУ — выработать у жителей Донбасса нежелание поддерживать Россию, и, наоборот, пробудить жажду к завершению конфликта. Вспомните, чем угрожал Порошенко — что дети дончан будут сидеть в подвалах, когда ребята Украины будут ходить в школы. Его слова про подвалы — это как раз про обстрелы городов.В Донецке сейчас остались люди, достаточно убеждённые, которые "за" Россию. Для Москвы это основание их защищать; для Украины — повод сделать их жизнь невыносимой, как обещал Порошенко, и тем самым принудить изменить свою позицию (видимо, так думают в Киеве).— Убийство мирных жителей в Донецке осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В общем же Запад отреагировал на удар без эмоций, о чем заявил в СМИ депутат Европарламента от немецкой партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Бек. Каковой, по-вашему, должна быть реакция международного сообщества?— Я думаю, более глубокой реакции не может быть. Не скажут же Европа и США во всеуслышание: мы поставляем кассетные боеприпасы ВСУ, которыми они обстреливают ДНР и ЛНР и убивают десятками мирных людей. Ведь тогда будут вопросы у западного населения. Публичную реакцию Запад себе не может позволить, поэтому будет отмалчиваться и стараться переключить внимание.— Как простой народ в Европе и США реагирует на трагедию в Донецке?— Во-первых, я думаю, что им без разницы, кто победит в украинской истории. Они воспринимают это, скорее, как борьбу в далекой Эфиопии между местными народностями. Сегодня население на Западе более интересует то, что они стали хуже жить. Но им говорят, что это как раз повод помочь Украине. Ей якобы осталось совсем немного напрячься — и она победит. А после этого жизнь для западного обывателя вернется в привычное русло. Еще и репарациями [на Россию], мол, компенсируют нынешние неудобства. Поэтому, пока западный обыватель верит своим властям (что быстрее всего выйти из кризиса — это помочь Украине), он будет одобрять помощь ВСУ. Лишь когда обыватели поймут, что решение их проблем — в "сливе" Украины, тогда они потребуют сделать это. Но все равно для населения на Западе это чистая прагматика и эгоизм — на их отношение к трагедии в Донецке это не влияет никак.Во-вторых, иностранные медиа стараются не показывать того, что происходит на Донбассе. А если и вещают об этом, то обвиняют в ударах по новым территориям РФ саму Россию, а не Украину. Тех, кто знает правду и читает, смотрит наши источники — их немного. Это отголоски всё той же эгоистичности западного обывателя и отсутствия интереса к тому, что именно и почему на Украине происходит.— Что сейчас происходит в ДНР и ЛНР на линии боевого соприкосновения? Например, украинский журналист Юрий Бутусов пишет о критической для ВСУ ситуации в Авдеевке, так как российские подразделения закрепились на окраине города, при этом — без каких-либо штурмов. Заявление Владимира Зеленского о скором усилении группировки в Авдеевке осталось пустыми словами?— Я смотрю на карту в таких случаях. На мой взгляд, наше продвижение на 500 метров или на 1–2 километра существенным не является. Это некие позиционные результаты, которые не приводят к коренному перелому в военном конфликте.Я имею в виду под переломом, когда, например, прорвали фронт и поехали до самой западной границы Украины. Так сложилась ситуация в 2014 году, когда был прорван украинский фронт около Мариуполя. Тогда впереди стояла вся Украина – практически никем не обороняемая. Можно было ехать до ее западной границы: теоретически там, кроме районных отделов полиции, никого на пути не было.Или, допустим, полное окружение крупных городов, как было в Сирии. Подобную тактику мы пытались на Украине в самом начале применить (когда, например, Харьков пытались охватить, не заходя в него крупными силами), но, к сожалению, не получилось. При успехе такой тактики крупный город окружают, продукты и медикаменты после досмотра пропускают внутрь, а горючее и боеприпасы — нет. И не выпускают никого, кроме явно мирных граждан. В результате гарнизон сдаётся.Мои знакомые бойцы с фронта объясняют, что главная проблема — не взять территорию, а удержать ее. Зачастую, к моменту захвата какого-то населённого пункта, его уже сравняли с землей — там даже спрятаться негде. Поэтому то, что мы закрепились в Авдеевке, — конечно, хорошо. Но в общем на фронте пока что наблюдается позиционная война.Да, мы видим стремительное развитие нашего Военно-промышленного комплекса (ВПК) и выпуск военной техники, которую мы используем в вооружённом противостоянии на Украине. Однако, идут западные поставки дальнобойной техники ВСУ. Мы не можем сегодня, как прежде, с уверенностью говорить о том, что взятие нами Авдеевки и Марьинки однозначно остановит обстрелы Донецка со стороны врага, у которого дальнобойность тяжелой артиллерии возросла. И не надо забывать, что при наступательных действиях мы сильнее, чем в обороне, теряем свои ресурсы, людей…— Как считаете, нам стоит готовиться к долгой и серьезной войне с НАТО?— Я думаю, что готовиться надо в любом случае — к долгому и серьёзному конфликту. Это необходимо делать, чтобы нас не застали врасплох, если в итоге реализуется именно такой сценарий.Но, я думаю, что конфликт может решиться буквально за один день. Например, снизится интенсивность стрельбы по линии фронта. Все закопаются в землю, сядут друг напротив друга и будут вяло-редко стрелять друг в друга. Так было долгое время в Нагорном Карабахе.— То есть вы считаете, что Запад (плюс Украина) и Россия не перешли еще точку невозврата по миру на Украине? Тем более, что НАТО открыто призывает граждан Европы готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет.— НАТО говорит то же, что всегда твердила. Если на нас нападут (Россия и Китай), то мы будем обороняться и воевать, вещают они. Западным элитам надо как-то объяснить своим народам, зачем тратятся деньги на вооружения.Есть отличный российский фильм "Холодная война. Битва над океаном". В картине американские и наши бывшие лётчики рассказывают о том, как проходило противостояние советских стратегических бомбардировщиков и американских авианосцев.Там есть интересный месседж от американского специалиста. Идеальная фотография, которую всегда стремились сделать американцы: внизу находится американский авианосец, над ним летит советский бомбардировщик, а ещё выше — истребитель США. Такая говорящая картинка позволяет получать деньги на вооружение. Она очень наглядно показывает, что если американского истребителя не будет, то советский бомбардировщик утопит авианосец.Поэтому, повторюсь, разговоры о том, что НАТО готовится к войне с Россией — способ для западных чиновников получить бюджет, штатное расписание, новую машину и секретаршу. Это совсем не значит, что они реально собираются воевать с Россией.Даже, наоборот. Может оказаться, чем больше они рассказывают о вооружении до зубов и готовности воевать с Россией, тем ближе это к миру. Ведь то же самое НАТО твердила в 70–80-е годы, но так и не было масштабных военных действий.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20240122/1052829436.html

https://ukraina.ru/20240122/1052724778.html

https://ukraina.ru/20240122/1052797045.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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