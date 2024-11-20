ВС РФ уничтожили заблокированную в районе Ольговской рощи под Курском группировку ВСУ - МО
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБоевая работа наводчика орудия "Гиацинт-Б" ВС РФ в Херсонской области.
Российские военные уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, заблокированную в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Там же отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населенных пунктов региона.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины.
Подробнее про обстановку в регионе - в материале Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области на сайте Украина.ру.