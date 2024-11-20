ВС РФ уничтожили заблокированную в районе Ольговской рощи под Курском группировку ВСУ - МО - 20.11.2024 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили заблокированную в районе Ольговской рощи под Курском группировку ВСУ - МО
ВС РФ уничтожили заблокированную в районе Ольговской рощи под Курском группировку ВСУ - МО - 20.11.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили заблокированную в районе Ольговской рощи под Курском группировку ВСУ - МО
Российские военные уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, заблокированную в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-11-20T14:21
2024-11-20T14:21
новости
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Там же отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населенных пунктов региона.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины.Подробнее про обстановку в регионе - в материале Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины

ВС РФ уничтожили заблокированную в районе Ольговской рощи под Курском группировку ВСУ - МО

14:21 20.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБоевая работа наводчика орудия "Гиацинт-Б" ВС РФ в Херсонской области.
Боевая работа наводчика орудия Гиацинт-Б ВС РФ в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Российские военные уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, заблокированную в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Там же отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населенных пунктов региона.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины.
Подробнее про обстановку в регионе - в материале Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области на сайте Украина.ру.
 
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