Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ - 20.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241120/1059066078.html
Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ
Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ - 20.11.2024 Украина.ру
Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ
Анкара не считает правильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
2024-11-20T13:49
2024-11-20T13:49
новости
россия
сша
украина
ес
эрдоган
анкара
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_0:205:2915:1845_1920x0_80_0_0_58a636abf1b63c60441317a930aa374f.jpg
"Прежде всего, мы не считаем правильным это решение и не поощряем его", - сказал турецкий лидер.Он призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно.На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.По данным Министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет.Подробнее об ударе - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
анкара
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_8bc9e58ee6f91c71cada6c881568fa3e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, ес, эрдоган, анкара, турция
Новости, Россия, США, Украина, ЕС, Эрдоган, Анкара, Турция

Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ

13:49 20.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Анкара не считает правильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
"Прежде всего, мы не считаем правильным это решение и не поощряем его", - сказал турецкий лидер.
Он призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно.
"Малейшая ошибка, которая будет допущена на местах, порожденная этой большой ошибкой, увлечение провокациями не будет ничем отличаться от добавления огня в бочку с порохом. Поэтому я советую всем действовать осторожно", - отметил он.
На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет.
Подробнее об ударе - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаЕСЭрдоганАнкараТурция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01Запутался в показаниях: одесский "патриот" решил закрыть свой кредит вместо откупа от мобилизации
14:41Трампа берут на слабо. США выбирают эскалацию, чтобы воевать за мир на Украине
14:31"Выгодно всем. До очередного погрома". Киселев о разжигании антисемитизма в Европе
14:21ВС РФ уничтожили заблокированную в районе Ольговской рощи под Курском группировку ВСУ - МО
14:19"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа
14:18Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине
14:18"Виномайдан". Как Грузию качали на площадях еще при Хрущеве, Брежневе и Горбачеве
13:49Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ
13:25СК РФ: наемник из США Роберт Вертман обвиняется в теракте на территории России
13:23Как потушить горячие головы на Западе? О ядерной доктрине и ударах вглубь России - Стариков
13:19Чиновник из Якутии отправился добровольцем на СВО
13:17Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву противопехотных мин
13:13Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября
13:11Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи
13:10Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском
13:05Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов
12:56В новых регионах России спрос на ипотеку "взлетел выше небес" —Хуснуллин
12:55Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС
12:55Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет
12:42Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов
Лента новостейМолния