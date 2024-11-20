Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Анкара не считает правильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
"Прежде всего, мы не считаем правильным это решение и не поощряем его", - сказал турецкий лидер.
Он призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире и действовать осторожно.
"Малейшая ошибка, которая будет допущена на местах, порожденная этой большой ошибкой, увлечение провокациями не будет ничем отличаться от добавления огня в бочку с порохом. Поэтому я советую всем действовать осторожно", - отметил он.
На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет.
Подробнее об ударе - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.