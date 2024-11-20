"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа - 20.11.2024 Украина.ру
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"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа
"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа - 20.11.2024 Украина.ру
"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа
Совершение мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа инкриминировано руководителям "Военно-строительной компании". Об этом сообщает СК РФ.
2024-11-20T14:19
2024-11-20T14:19
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кравченко
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минобороны рф
следственный комитет
уголовное дело
криминал
мошенничество
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"Военными следственными органами СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника военно-строительной компании, совершившего хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.По делу проходят бывший начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов. Фигурантами также являются его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.Следователи установили, что Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области похитили несколько десятков миллионов рублей. Сделали они это путём завышения стоимости выполненных работ, а средства поделили между собой.Отмечается также, что расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.Как сообщалось ранее, Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области Также на эту тему: Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе В октябре сообщалось, что Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
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новости, россия, москва, кравченко, ск рф, минобороны рф, следственный комитет, уголовное дело, криминал, мошенничество, оборонный бюджет
Новости, Россия, Москва, Кравченко, СК РФ, Минобороны РФ, Следственный комитет, уголовное дело, криминал, мошенничество, оборонный бюджет

"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа

14:19 20.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Совершение мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа инкриминировано руководителям "Военно-строительной компании". Об этом сообщает СК РФ.
"Военными следственными органами СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника военно-строительной компании, совершившего хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.
По делу проходят бывший начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов. Фигурантами также являются его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
Следователи установили, что Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области похитили несколько десятков миллионов рублей. Сделали они это путём завышения стоимости выполненных работ, а средства поделили между собой.

"Ранее указанные лица привлечены к уголовной ответственности за многомиллионное хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми", - сообщили в следственном ведомстве.

Отмечается также, что расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
Также на эту тему: Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе
В октябре сообщалось, что Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
 
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