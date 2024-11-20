"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Совершение мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа инкриминировано руководителям "Военно-строительной компании". Об этом сообщает СК РФ.
"Военными следственными органами СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника военно-строительной компании, совершившего хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.
По делу проходят бывший начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов. Фигурантами также являются его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
Следователи установили, что Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области похитили несколько десятков миллионов рублей. Сделали они это путём завышения стоимости выполненных работ, а средства поделили между собой.
"Ранее указанные лица привлечены к уголовной ответственности за многомиллионное хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми", - сообщили в следственном ведомстве.
Отмечается также, что расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
В октябре сообщалось, что Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа