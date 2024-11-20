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"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа

"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа - 20.11.2024 Украина.ру

"Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказа

Совершение мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа инкриминировано руководителям "Военно-строительной компании". Об этом сообщает СК РФ.

2024-11-20T14:19

2024-11-20T14:19

2024-11-20T14:19

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"Военными следственными органами СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника военно-строительной компании, совершившего хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.По делу проходят бывший начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов. Фигурантами также являются его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.Следователи установили, что Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области похитили несколько десятков миллионов рублей. Сделали они это путём завышения стоимости выполненных работ, а средства поделили между собой.Отмечается также, что расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.Как сообщалось ранее, Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области Также на эту тему: Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе В октябре сообщалось, что Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа

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