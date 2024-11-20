https://ukraina.ru/20241120/1059067576.html

"Выгодно всем. До очередного погрома". Киселев о разжигании антисемитизма в Европе

"Выгодно всем. До очередного погрома". Киселев о разжигании антисемитизма в Европе - 20.11.2024 Украина.ру

"Выгодно всем. До очередного погрома". Киселев о разжигании антисемитизма в Европе

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали беспрецедентные со времен Второй мировой войны антисемитские акции в городах Европы, которые сопровождаются двусмысленной позицией властей по поводу израильско-палестинского конфликта.

2024-11-20T14:31

2024-11-20T14:31

2024-11-20T14:31

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, как в современной Франции расцвел антисемитизм."Макрон абсолютно в своем ключе – проигравший все, если не еще больше – брутально заявляет, что антисемитизм во Франции точно не пройдет. Хотя уже прошел, и еще как", — заявил Киселев.Он вспомнил слова французского президента, о том, что Франция не поддастся антисемитизму, который сравнил со злым ветром, дующим по всему миру. Но слова оказались пустыми, поскольку во Франции давно небезопасно выходить на улицу в кипе, а синагоги усиленно охраняются.Яркий пример "злого ветра" воинственного антисемитизма — футбольный матч на парижском стадионе "Стад де Франс" между командами Франции и Израиля.Количество посетителей ограничили в разы по сравнению с емкостью трибун, болельщиков-израильтян отсадили от всех остальных, задействовали полицейский спецназ, а всего число стражей правопорядка было сопоставимо со зрителями. Однако все принятые меры не помогли. Разъяренные группировки вломились в кафе и в рестораны в поисках евреев, а затем стали их бить прямо на трибунах.Правда в том, что Франция в этом смысле не уникальна. 7 ноября в "либеральной столице мира" Амстердаме по случаю матча Лиги Европы УЕФА между местным "Аяксом" и израильским "Маккаби" начались еврейские погромы, завершившиеся тем, что кого-то пырнули ножом, а кого-то намеренно сбили автомобилем. "Охоту на евреев" координировал групповой интернет-чат."Истоки нового антисемитизма понятны, — объяснил телеведущий. — Они – в пропалестинских сообществах, а эти сообщества традиционно поддерживаются либералами".Отношение к евреям в этих кругах изменила операция армии Израиля в секторе Газа. Дело в том, что сейчас во Франции проживает около 7 млн выходцев из арабских стран, они учатся в университетах и даже составляют значительную часть преподавательского контингента. Соответствующим является и их отношение к происходящему."В глазах многих эта операция, если угодно, десакрализировала холокост. И если до Газы евреи воспринимались как жертвы, то сейчас в головах антисемитов они – палачи", — сказал Киселев.Правда, стороны объясняют события по-своему. Для Израиля — это ответ на теракт, который совершили боевики ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда были убиты 1200 граждан Израиля и взято множество заложников.Палестинцы считают, что конфликт нужно отсчитывать аж с 1947 года, когда по резолюции Генассамблеи ООН были созданы два государства — Палестина и Израиль, но Израиль силой занял предназначенные Палестине территории, препятствую решению ООН."И что в этих условиях палестинцам остается, если не отчаянное безрассудство?" — задается вопросом Киселев.Каковы бы ни были истинные причины, возникновение новой волны антисемитизма на Западе отрицать невозможно. А парадокс заключается в том, что он распространен в либеральных кругах — тех кругах, которые называют консерваторов ультраправыми или даже фашистами. А эти "ультраправые" евреев сейчас как раз защищают. Правый голландский политик Герт Вилдерс требует "арестовать и депортировать мультикультурную сволочь, напавшую на болельщиков "Маккаби", а лидер либеральной партии DENK Стефан ван Баарле, назвал израильских футбольных фанатов "геноцидной мразью" и призвал срочно арестовать и депортировать их.Дмитрий Киселев считает, что нынешняя волна антисемитизма пришла на Запад через Украину, поскольку если можно травить русских, то почему нельзя травить и другие национальности?Таким образом, по его мнению, лозунг Макрона "Антисемитизм не пройдет!" не работает, потому что он уже прошел.11 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде экстренно созван арабо-исламский саммит по израильско-палестинской проблеме. Саммит оказался важным, поскольку смог примирить многих антагонистов в исламском мире: сирийского Асада и турецкого Эрдогана, иранского Пезешкиана и саудовского бен Сальмана. Они сидели рядом и обсуждали общую повестку, оказавшись в состоянии подняться над своими противоречиями. А тем временем в Амстердаме не иссякают очереди к дому, где хранится знаменитый дневник Анны Франк. Люди приходят посмотреть, как выживала еврейская девочка, когда Голландию захватили нацисты. В итоге она умерла от тифа в концлагере, но ее образ остался напоминанием, с чего началась волна антисемитизма в Европе перед Второй мировой войной и к каким страшным последствиям она привела."Послание очень четкое – здесь оно написано на арабском, языке Корана: евреи – наши братья, вместе мы против ненависти, потому что ненависти нет места в исламе, ислам – это мир. То, что произошло в Амстердаме, это стыд. Стыдно так пачкать ислам. Можно поддерживать Палестину, но не через агрессию", – говорит Хассен Шагоми, имам коммуны Дранси.Главный раввин Амстердама Элиезер Вольф рассказал, что с оглядкой на историю, опасаясь роста антисемитских настроений в Европе, отдельные представители еврейской общины уезжают в Израиль:"Мой отец был в сопротивлении во Франции, он прятал детей, перевозил их в Швейцарию. В возрасте 90 лет он репатриировался в Израиль, он сказал, что не останется там, где полицейские стоят перед синагогами, что он не смог уехать до холокоста, но он уедет сейчас".И это из, казалось бы, "либеральной столицы" Европы."Как немецкий историк я каждый день спрашиваю себя – как это могло с нами случиться? Как такой образованный, культурный цивилизованный народ мог творить такое? Нет ответа. Но если сыграть на ощущении униженности нации, на ее доходящей до экстаза жалости к себе, на чувстве, что весь мир несправедливо обошелся с ней, то такая пропаганда может изменить психологию целого народа", – сказал Вольфганг Бенц, директор Центра по исследованию антисемитизма Технического университета Берлина.Дошло до того, что три самые оживленные улочки бельгийского Антверпена, где еврейская община занимается торговлей бриллиантами, сегодня закрыты для движения машин. Там установлен шлагбаум и отдельный полицейский блокпост, на каждом доме – по несколько камер наблюдения. При этом в Антверпене пока относительно спокойно, но отголоски произошедшего в Амстердаме дошли и туда. В соцсети попало видео, где подростки нападают на еврейского мальчика. Все там же, в соцсетях, зазвучали призывы нападать на евреев."Опрос показал, что более половины еврейской общины в ЕС опасаются стать жертвами преступлений на почве ненависти, — сообщил Euronews. — Каждый второй избегает носить опознаваемые символы своей еврейской идентичности из соображений безопасности. Каждый третий избегает еврейских мероприятий из-за страха за свою безопасность. И этот опрос проводился до вспышки яростного антисемитизма, которая последовала сразу за терактом ХАМАС в Израиле 7 октября. Трудно представить, какие были бы данные сейчас".А тенденция видна невооруженным взглядом. Госсекретарь Нидерландов по вопросам финансов ушла в отставку, по ее словам, из-за расистских высказываний членов кабинета министров наиболее правого правительства в истории страны. Расистских в сторону палестинцев и тех, кто им сочувствует. Антиизраильские высказывания — это прерогатива левых политиков, которые организуют пропалестинские марши."Дамы и господа, так же, как и вы, я испытываю грусть и унижение, что принадлежу к народу, история которого должна была подтолкнуть его встать на сторону угнетенных. Они подвержены геноциду уже как год и находятся под безжалостными ударами с подачи правительства Нетаньяху. Пусть они нас услышат, что есть другая Франция, которая требует немедленного прекращения огня и не хочет продавать оружие для массовых убийств. Европа должна прекратить сотрудничество с Нетаньяху", – заявил французский левый политик Жан-Люк Меланшон.Вице-президент Конференции европейских раввинов Моше Левин считает, что Меланшон не прав и занимается популизмом вместо того, чтобы успокаивать страсти.В некоторых мечетях "распространяют ненависть, выступают против толерантности", говорит имам Мухаммед Мехтизад.Впрочем, с другой стороны тоже не отстают — фанаты израильского клуба "Маккаби" в Амстердаме срывали палестинские флаги, выкрикивали оскорбления в адрес палестинцев и не стали уважать минуту молчания в память о погибших во время наводнений в Испании, мотивируя это тем, что Мадрид признал Палестину."Мои друзья были там, израильтяне приехали смотреть футбол, но начали плохо говорить про палестинцев. Они скандировали, мол, никаких школ в Газе, потому что там нет детей, мы всех убили. Людям, которые здесь поддерживают Палестину, это не понравилось. Они дождались фанатов "Маккаби" после матча и атаковали их. Они приехали не смотреть футбол, ты не кричишь такое, когда ты приехал смотреть матч, можно просто погулять по городу и насладиться матчем, а не кричать "К черту Палестину, к черту Газу", – рассказал житель Амстердама.Проблему усугубляет позиция властей, которая избирательно подходит к тому, что можно, а что нельзя. Если накануне футбольного матча в Париже ультраправые устроили гала-ужин в поддержку Израиля, на котором собирали деньги для израильских военных, а среди приглашенных гостей был даже министр финансов Израиля (он не приехал в последний момент), то пропалестинскую акцию в это же время рядом разгоняла полиция.Провокация следует за провокацией. Сначала гимн Израиля заглушили свистом французские болельщики, а затем началась драка, как это нелепо ни звучит, трех президентов Франции и главы израильской службы безопасности, который прилетел в Париж проконтролировать охрану своей национальной сборной. И это все на глазах у тысяч людей.Каждый четвертый житель Брюсселя, как показывают опросы, открыто говорит об антипатии к евреям. А евреи вынуждены просить об усилении охраны их учреждений."На палестинизации повестки играют политики в надежде получить голоса, — подытожил Дмитрий Киселев. — Выгодно всем. До очередного погрома".О том, к чему приводит национальная ненависть, в материале "Бабий Яр: как было уничтожено еврейское население Киева".

https://ukraina.ru/20240926/1057699825.html

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Сергей Зуев

израиль, франция, европа, киселев, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, хамас, оон, уефа, антисемитизм, эксклюзив