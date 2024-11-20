https://ukraina.ru/20241120/1059066234.html

Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине

Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине - 20.11.2024 Украина.ру

Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине

Последовав примеру посольства США в Украине, представительства Испании, Италии и Греции закрылись на сегодняшний день из-за "угрозы ракетного удара по Украине". Об этом 20 ноября сообщили различные украинские и западные СМИ

2024-11-20T14:18

2024-11-20T14:18

2024-11-20T14:30

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Как рассказали в испанском издании EFE, сегодня посольство прекращает работать по той же причине, что и дипмиссия США, а именно — "возросший риск воздушной атаки на Украину".Также на предупреждение США отреагировали итальянское и греческое посольства. Они тоже приостановили работу.Ранее об ударе по Украине предупреждали США. Американцам на территории Украины следует быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. отметили в посольстве. При этом в сообщении не указан источник информации о готовящейся атаке.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения: он заявил, что этот вопрос связан с ходом СВО и относится к исключительной прерогативе Минобороны России.Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряНакануне Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ

https://ukraina.ru/20241120/1059057863.html

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новости, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, посольство сша, италия, испания, греция, ракетный удар, россия