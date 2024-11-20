Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине
14:18 20.11.2024 (обновлено: 14:30 20.11.2024)
© Google Street View
© Google Street View
Последовав примеру посольства США в Украине, представительства Испании, Италии и Греции закрылись на сегодняшний день из-за "угрозы ракетного удара по Украине". Об этом 20 ноября сообщили различные украинские и западные СМИ
Как рассказали в испанском издании EFE, сегодня посольство прекращает работать по той же причине, что и дипмиссия США, а именно — "возросший риск воздушной атаки на Украину".
Также на предупреждение США отреагировали итальянское и греческое посольства. Они тоже приостановили работу.
Ранее об ударе по Украине предупреждали США. Американцам на территории Украины следует быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. отметили в посольстве. При этом в сообщении не указан источник информации о готовящейся атаке.
11:33Испугались ответа? Посольство США на Украине закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"Около семи часов утра 20 ноября посольство США на Украине опубликовало на своем официальном сайте сообщение, где говорится, что объект временно закрывается ввиду ожидания "потенциальной воздушной атаки"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения: он заявил, что этот вопрос связан с ходом СВО и относится к исключительной прерогативе Минобороны России.
С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.
Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ