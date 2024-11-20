Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине - 20.11.2024 Украина.ру
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Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине
Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине - 20.11.2024 Украина.ру
Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине
Последовав примеру посольства США в Украине, представительства Испании, Италии и Греции закрылись на сегодняшний день из-за "угрозы ракетного удара по Украине". Об этом 20 ноября сообщили различные украинские и западные СМИ
2024-11-20T14:18
2024-11-20T14:30
новости
сша
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киев
вооруженные силы украины
посольство сша
италия
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греция
ракетный удар
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Как рассказали в испанском издании EFE, сегодня посольство прекращает работать по той же причине, что и дипмиссия США, а именно — "возросший риск воздушной атаки на Украину".Также на предупреждение США отреагировали итальянское и греческое посольства. Они тоже приостановили работу.Ранее об ударе по Украине предупреждали США. Американцам на территории Украины следует быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. отметили в посольстве. При этом в сообщении не указан источник информации о готовящейся атаке.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения: он заявил, что этот вопрос связан с ходом СВО и относится к исключительной прерогативе Минобороны России.Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряНакануне Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
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Новости, США, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, посольство США, Италия, Испания, Греция, ракетный удар, Россия

Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине

14:18 20.11.2024 (обновлено: 14:30 20.11.2024)
 
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Последовав примеру посольства США в Украине, представительства Испании, Италии и Греции закрылись на сегодняшний день из-за "угрозы ракетного удара по Украине". Об этом 20 ноября сообщили различные украинские и западные СМИ
Как рассказали в испанском издании EFE, сегодня посольство прекращает работать по той же причине, что и дипмиссия США, а именно — "возросший риск воздушной атаки на Украину".
Также на предупреждение США отреагировали итальянское и греческое посольства. Они тоже приостановили работу.
Ранее об ударе по Украине предупреждали США. Американцам на территории Украины следует быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. отметили в посольстве. При этом в сообщении не указан источник информации о готовящейся атаке.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
11:33
Испугались ответа? Посольство США на Украине закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"Около семи часов утра 20 ноября посольство США на Украине опубликовало на своем официальном сайте сообщение, где говорится, что объект временно закрывается ввиду ожидания "потенциальной воздушной атаки"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения: он заявил, что этот вопрос связан с ходом СВО и относится к исключительной прерогативе Минобороны России.
Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь "она накапливала ракеты месяцами".
С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.
Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
 
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