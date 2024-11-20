https://ukraina.ru/20241120/1059067121.html

Трампа берут на слабо. США выбирают эскалацию, чтобы воевать за мир на Украине

Трампа берут на слабо. США выбирают эскалацию, чтобы воевать за мир на Украине - 20.11.2024 Украина.ру

Трампа берут на слабо. США выбирают эскалацию, чтобы воевать за мир на Украине

После украинского удара американскими ракетами ATACMS по Брянской области позапрошлой ночью стало понятно, что информационные страдания мировых СМИ и экспертов по поводу этих ракет продолжаются – все ждут реакции. Разумеется, в первую очередь речь идёт о США и России.

2024-11-20T14:41

2024-11-20T14:41

2024-11-20T14:41

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А перед этим, как известно, газета The New York Times со ссылкой на источники 17 ноября 2024 года сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России этими ATACMS.Потом американские чиновники мялись с подтверждением этой новости – страшно им было все же дразнить русского медведя. Но, в конце концов, помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo подтвердил: да, Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Чтобы, значит, дать Украине "больше возможностей защищаться" и подтолкнуть Россию к переговорам о мире или перемирии ("заморозке").И вот удар по Брянщине. Россия отреагировала. Владимир Путин подписал указ об изменениях в ядерную доктрину, фактически снизив порог применения ядерного оружия (ЯО) для обеспечения российской нацбезопасности и защиты рубежей страны. Это, конечно, не право превентивного ядерного удара, как у самонадеянных США, по-прежнему сдуру считающих себя гегемоном, но облегченный по процедуре ответно-встречный или, если хотите, встречно-ответный удар по любому из желающих популять по России.Насчет такого удара Путин еще в 2023 году на дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи сказал: Теперь, как и писала Украина.ру, принимать решение по поводу такого удара России стало легче.Дал свою оценку событиям и глава МИД России Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам участия в саммите "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро он заявил о поведении западников следующее: "То, что… ночью по Брянской области использовались неоднократно (ракеты ATACMS. – авт.), — это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — Путин об этом многократно говорил, — невозможно".Стало очевидно и то, что разговоры об ATACMS и использование их в рамках СВО – это вызов и для вновь избранного президента США Дональда Трампа. Все это вернуло его во времена его бизнес-юности, когда риски были велики, и его банально брали на слабо конкуренты, пробуя на прочность и стараясь, как говорят среди этой нации ковбоев, выбить из седла, или сделать сговорчивым.Ведь Трамп и теперь должен как-то реагировать на использование опасных ракет, потому что ровно через два месяца, 20 января 2025 года, у него инаугурация и полновесное вступление в должность. И от чистоты этого процесса может зависеть и все его последующее "царствование". Но, что называется, запевка началась уже сейчас.Раньше все понимали, что поведение части администрации Байдена -- это, с одной стороны, подстава не только для Трампа, но и для самого шефа. Потому что Байден либо просто мог не знать, кто именно из его команды дал разрешение на ракеты, либо если знал, то сознательно подсаживал на такую политику своего последователя на троне. Либо же вообще наоборот – перепасовывал мяч команде Трампа: тот, вступив в должность, мог либо продолжать агрессивную политику, либо отменить приказ и принуждать Россию к миру без ракет и угрозы ядерной войны. Как бы подтвердив, что он – "за мир".Такая сложная возня в исполнении американской верхушки, уходящей и приходящей, но одинаково напоминающей террариум единомышленников, конечно же, говорит о внутриамериканском кризисе элит, что ведет к непредсказуемости и самой внешней политики США.Однако для Трампа главным является совсем другое – насколько замазанным в прежней политике демократов или же связанным обязательствами своих предшественников он, республиканец, вступает в должность. И, разумеется, в какой степени он свободен в принятии решений, каково его поле для маневра и насколько он самостоятелен в выборе той или иной линии поведения.То же, что произошло с ракетами ATACMS, с одной стороны, напоминает приглашение Трампа к преемственности в деле поддержки Украины и войны с Россией любой ценой. И для этого нужно было лишь какое-то событие, которое легализовало бы эту преемственность и даже намекнуло бы на договорняк между уходящим и приходящим президентами. Та взаимная покорность политической судьбе и ласковость, с которой Трамп и Байден общались в Белом доме сразу после выборов, как бы говорила: пацаны договорились и власть мирно передать, и заплатить за это (каждый свое).Например, Трамп мог получить власть без гражданской войны, а Байден – освобождение от наказания за содеянное в годы президентства или амнистию своему сынку Хантеру. Да мало ли что, как говорится в таких случаях, могли обхрюкать и обкашлять два человека, на которых за прежние дела негде клейма ставить.С другой стороны, использование ATACMS могло быть прямой подставой для Трампа. Чтобы он, значит, получил эскалацию конфликта еще при Байдене и за свой президентский срок не смог от нее отвертеться, а продолжил воевать и помогать неонацистам просроченного эрзац-фюрера Владимира Зеленского на Украине. Это вполне возможно, потому что внтуриамериканскую войну между демократами и республиканцами никто не отменял.И различные кланы и группировки "глубинного государства" могут не согласовывать действия между собой, а гнуть свою линию до конца. Тем более что коррупционная замазанность разных американских групп и соучастие их в превращении Украины в отмывочную машину при разворовывании американской помощи Киеву не вызывают сомнения даже у тех, кто до сих пор видит в США "сияющий град на холме".И теперь вольно или невольно Трамп стоит перед нелегким выбором. Либо он делает все, чтобы опровергнуть наличие договорняка между ним и Байденом и вступает в должность чистым, аки херувим. Либо же соучастие в провокации новой ядерной войны с помощью ракет ATACMS обнуляет все его претензии на роль миротворца, и он вступает в должность таким же "ястребом", как и Байден, только с другим партбилетом в кармане. Но обое – рябое.Это однозначно нелегкий выбор. И Трамп буквально сегодня или на днях должен высказаться на тему ATACMS и дать оценку происшедшему. И от содержания этого высказывания и будет зависеть, что он будет делать впредь − и до 20 января, и после.А вся кажущая запутанность и сложность американской политики максимально упрощается для понимания: если ты встал на путь предательства своих даже не идеалов (какие, кроме прибыли, идеалы у прожженного бизнесюка?), а предвыборных обещаний, то этот путь закончится, как у самого известного предшественника. Иуду Искариота заманили к осине в саду и подвесили за шейку. За предательство.Пока же только член переходной команды избранного главы Белого дома Дональда Трампа, глава по коммуникациям Стивен Чунг откликнулся на щекотливую тему. В ответ на запрос комментария о разрешении Байдена на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории он сообщил, что Трамп работает над организацией переговоров России и США, ибо он, мол, единственный, кто способен объединить обе стороны для достижения мира.Другими словами, ты ему про Ерему, а он тебе про Фому. И это, судя по всему, не устраивает многих. Но только не Россию – она говорит о готовности к любому исходу. Особенно на фоне истерик упомянутого выше Зеленского, который призвал к коллективному наказанию всех россиян без исключения. Так его ослабевшую головоньку, походу, впечатлили эти ATACMS…Ещё на эту тему: Лавров ответил, зачем Западу атака ATACMS на Брянскую область

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мнения, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, владимир путин, валдай, atacms, сми