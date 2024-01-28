https://ukraina.ru/20240128/1052920938.html

Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ

Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ - 28.01.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ

Запад не может себе позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться. Жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, их волнует только падение своего уровня жизни. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-01-28T06:00

2024-01-28T06:00

2024-01-28T06:00

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запад

европа

сша

донецк

обстрелы

всу

мирные жители

ракетный удар

конфликт

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Убийство мирных жителей в Донецке осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Но в целом Запад отреагировал на удар ВСУ без эмоций, от него не стоит ожидать более глубокой реакции, рассказал политтехнолог.Запад не может позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться и стараться переключить внимание на другие вопросы. Но в целом, жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, отметил эксперт.Сейчас население на Западе больше интересует общее падение уровня жизни. Но их убеждают в том, что это - повод помогать Украине. Якобы осталось совсем немного, Киев "вот-вот победит" и жизнь западного обывателя вернется в привычное русло, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240126/1052907330.html

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сша

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новости, запад, европа, сша, донецк, обстрелы, всу, мирные жители, ракетный удар, конфликт, сво