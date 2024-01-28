Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ - 28.01.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ
Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ - 28.01.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ
Запад не может себе позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться. Жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, их волнует только падение своего уровня жизни. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2024-01-28T06:00
2024-01-28T06:00
новости
запад
европа
сша
донецк
обстрелы
всу
мирные жители
ракетный удар
конфликт
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Убийство мирных жителей в Донецке осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Но в целом Запад отреагировал на удар ВСУ без эмоций, от него не стоит ожидать более глубокой реакции, рассказал политтехнолог.Запад не может позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться и стараться переключить внимание на другие вопросы. Но в целом, жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, отметил эксперт.Сейчас население на Западе больше интересует общее падение уровня жизни. Но их убеждают в том, что это - повод помогать Украине. Якобы осталось совсем немного, Киев "вот-вот победит" и жизнь западного обывателя вернется в привычное русло, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240126/1052907330.html
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новости, запад, европа, сша, донецк, обстрелы, всу, мирные жители, ракетный удар, конфликт, сво
Новости, Запад, Европа, США, Донецк, обстрелы, ВСУ, мирные жители, ракетный удар, конфликт, СВО

Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ

06:00 28.01.2024
 
© Фото : Донбасс решает / Telegramцветы на месте удара ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке
цветы на месте удара ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : Донбасс решает / Telegram
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Запад не может себе позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться. Жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, их волнует только падение своего уровня жизни. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Убийство мирных жителей в Донецке осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Но в целом Запад отреагировал на удар ВСУ без эмоций, от него не стоит ожидать более глубокой реакции, рассказал политтехнолог.
"Не скажут же Европа и США во всеуслышание: мы поставляем кассетные боеприпасы ВСУ, которыми они обстреливают ДНР и ЛНР и убивают десятками мирных людей. Ведь тогда будут вопросы у западного населения", - указал Ющук.
Запад не может позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться и стараться переключить внимание на другие вопросы. Но в целом, жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, отметил эксперт.
Сейчас население на Западе больше интересует общее падение уровня жизни. Но их убеждают в том, что это - повод помогать Украине. Якобы осталось совсем немного, Киев "вот-вот победит" и жизнь западного обывателя вернется в привычное русло, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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