Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ
© Фото : Донбасс решает / Telegramцветы на месте удара ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке
© Фото : Донбасс решает / Telegram
Запад не может себе позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться. Жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, их волнует только падение своего уровня жизни. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Убийство мирных жителей в Донецке осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Но в целом Запад отреагировал на удар ВСУ без эмоций, от него не стоит ожидать более глубокой реакции, рассказал политтехнолог.
"Не скажут же Европа и США во всеуслышание: мы поставляем кассетные боеприпасы ВСУ, которыми они обстреливают ДНР и ЛНР и убивают десятками мирных людей. Ведь тогда будут вопросы у западного населения", - указал Ющук.
Запад не может позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться и стараться переключить внимание на другие вопросы. Но в целом, жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, отметил эксперт.
Сейчас население на Западе больше интересует общее падение уровня жизни. Но их убеждают в том, что это - повод помогать Украине. Якобы осталось совсем немного, Киев "вот-вот победит" и жизнь западного обывателя вернется в привычное русло, заключил собеседник Украина.ру.
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