WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления - 27.01.2024 Украина.ру
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WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления
WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления - 27.01.2024 Украина.ру
WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления
После неудачного контрнаступления ВС Украины Вашингтон пересмотрит свою стратегию поддержки Киева. Об этом говорится в статье, опубликованной на страницах The Washington Post
2024-01-27T11:10
2024-01-27T11:10
новости
сша
украина
план
оборона
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Новый план помощи Украине предполагает укрепление ее обороноспособности, а не подготовку к возвращению утраченных территорий, пишет издание.“Все еще страдая от провала наступления Украины, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, убрав акцент с возвращения территории и вместо этого сосредоточиться на помощи Киеву в отражении новых наступлений России, одновременно двигаясь к долгосрочной цели укрепления армии и экономики", - отмечает американская газета.Авторы публикации подчеркивают, что этим новый план резко отличается от прошлогоднего, когда США и союзники по НАТО отправляли Киеву большое количество оружия, в надежде, что это заставит армию России отступить. Эта стратегия потерпела крах из-за мощных фортификационных сооружений, минных полей и упорства бойцов ВС РФ, говорится в статье."Сейчас план заставить Украину пока удерживать позиции", - цитирует газета слова высокопоставленного чиновника Белого дома.Как сообщало издание Украина.ру, в конце 2023 года администрация Байдена просила у Конгресса 61 млрд долларов для оказания помощи Киеву. Конгресс заблокировал выделение финансовой помощи Украине и перенес рассмотрение этого вопроса на начало текущего года.
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новости, сша, украина, план, оборона
Новости, США, Украина, план, оборона

WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления

11:10 27.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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После неудачного контрнаступления ВС Украины Вашингтон пересмотрит свою стратегию поддержки Киева. Об этом говорится в статье, опубликованной на страницах The Washington Post
Новый план помощи Украине предполагает укрепление ее обороноспособности, а не подготовку к возвращению утраченных территорий, пишет издание.
“Все еще страдая от провала наступления Украины, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, убрав акцент с возвращения территории и вместо этого сосредоточиться на помощи Киеву в отражении новых наступлений России, одновременно двигаясь к долгосрочной цели укрепления армии и экономики", - отмечает американская газета.
Авторы публикации подчеркивают, что этим новый план резко отличается от прошлогоднего, когда США и союзники по НАТО отправляли Киеву большое количество оружия, в надежде, что это заставит армию России отступить. Эта стратегия потерпела крах из-за мощных фортификационных сооружений, минных полей и упорства бойцов ВС РФ, говорится в статье.
"Сейчас план заставить Украину пока удерживать позиции", - цитирует газета слова высокопоставленного чиновника Белого дома.
Как сообщало издание Украина.ру, в конце 2023 года администрация Байдена просила у Конгресса 61 млрд долларов для оказания помощи Киеву. Конгресс заблокировал выделение финансовой помощи Украине и перенес рассмотрение этого вопроса на начало текущего года.
Вчера, 05:52
Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и ЕвропыУкраинские эксперты размышляют над тем, каким будет мир после завершения фазы активных боевых действий, какой будет Украина, удастся ли вернуть утраченные территории или же киевскому режиму нужно будет сосредоточиться на попытках сохранить то, что есть
 
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