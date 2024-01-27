https://ukraina.ru/20240127/1052937253.html

WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления

WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления - 27.01.2024 Украина.ру

WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления

После неудачного контрнаступления ВС Украины Вашингтон пересмотрит свою стратегию поддержки Киева. Об этом говорится в статье, опубликованной на страницах The Washington Post

2024-01-27T11:10

2024-01-27T11:10

2024-01-27T11:10

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Новый план помощи Украине предполагает укрепление ее обороноспособности, а не подготовку к возвращению утраченных территорий, пишет издание.“Все еще страдая от провала наступления Украины, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, убрав акцент с возвращения территории и вместо этого сосредоточиться на помощи Киеву в отражении новых наступлений России, одновременно двигаясь к долгосрочной цели укрепления армии и экономики", - отмечает американская газета.Авторы публикации подчеркивают, что этим новый план резко отличается от прошлогоднего, когда США и союзники по НАТО отправляли Киеву большое количество оружия, в надежде, что это заставит армию России отступить. Эта стратегия потерпела крах из-за мощных фортификационных сооружений, минных полей и упорства бойцов ВС РФ, говорится в статье."Сейчас план заставить Украину пока удерживать позиции", - цитирует газета слова высокопоставленного чиновника Белого дома.Как сообщало издание Украина.ру, в конце 2023 года администрация Байдена просила у Конгресса 61 млрд долларов для оказания помощи Киеву. Конгресс заблокировал выделение финансовой помощи Украине и перенес рассмотрение этого вопроса на начало текущего года.

https://ukraina.ru/20240126/1052904909.html

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