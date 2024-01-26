"…С тобою в бою будет верность моя". Писать душой, наверное, легко, но непросто - 26.01.2024 Украина.ру
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"…С тобою в бою будет верность моя". Писать душой, наверное, легко, но непросто
"…С тобою в бою будет верность моя". Писать душой, наверное, легко, но непросто - 26.01.2024 Украина.ру
"…С тобою в бою будет верность моя". Писать душой, наверное, легко, но непросто
Одним из первых об этом стихотворении упомянул в своем письме-эссе российский писатель и солдат Захар Прилепин. Отходя от ранений при покушении, он восхитился словами, как сам указал, монахини Феодосии из Николо-Сольбинского монастыря в Ярославской области
2024-01-26T12:50
2024-01-26T12:50
мнения
поэзия
монастырь
захар прилепин
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Я попытался найти эту женщину, посвятившую себя Богу, и внезапно выяснил, что ее обитель – женский Николо-Сольбинский монастырь, расположенный на реке Сольбе в одноименном местечке в 95 километрах от Сергиева Посада – самым удивительным образом связан с Украиной, с ее столицей Киевом.Монастырь этот существует с конца XV- начала XVI веков, и в своей истории пережил много страшный событий. Неоднократно был разрушен всевозможными внешними и внутренними захватчиками.В 1937 году там был расстрелян последний священнослужитель, и до самой перестройки в нем находилась психиатрическая лечебница, не понадобившаяся, видимо, в новых временах и потому закрытая.С 90-ых годов, когда монастырь был возвращен церкви, его усиленно и очень хорошо восстанавливают. В монастыре – пять действующих храмов, ведется строительство четырех храмов, в том числе верхнего — в честь преподобного Сергия Радонежского и нижнего — в честь преподобных Антонияи Феодосия Киево-Печерских, а также святителя Спиридона Тримифунтского.И уже действует один "пещерный" храм преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, построенный у подземного источника, который в 2005 году случайно был обнаружен во время реставрационно-ремонтных работ.Так вот монахини и строители благоустроили и вывели этот источник за монастырскую стену – чтобы все и всегда могли пользоваться. И теперь к источнику есть указатель, на нем построена купальня и уже, говорят, известны случаи чудесных исцелений.Божье – людям! Как и завещали первые киевские старцы-монахи, основатели русского монашества, чьи заветы сегодня забыли в неонацистской Украине, устраивая сатанинские безбожно-раскольничьи пляски-игрища в Киево-Печерской лавре, фактический арестованной при попустительстве фюрера украинского народа Владимира Зеленского.Стих – действительно потрясающий в своей искренности и душевности русской женщины, которая отправила на войну своего мужчину и всех остальных и желает им только победы. Обещая обязательно дождаться.Как написала одна из пользователей соцсетей: "Не мое, но душа моя в нем":Ты не муж мне, не брат, но родней во сто крат Тех, кого называю "Семья".Ты не муж мне, не брат, ты – российский солдат,Тот, кто жизнью рискнул за меня.Я тебе не жена, не сестра и не мать,Но у Бога одно лишь прошу,Чтоб помог он тебе без потерь воевать.И свечу с февраля не гашу.Я тебя буду ждать, как в лихие годаЖдали дочери с фронта отцов.И ночами не спать, ведь тебе там сейчасЗнаю, тоже, увы, не до снов. Ты вернешься живой, в орденах, с сединой.Я тебя у беды отмолю.Ведь с тобою в бою будет верность моя.Верность в вере в победу твою.Ты держись там, сынок, мой любимый, мой брат.Трудно, знаю, но все же держись.Ты герой! Ты – ВЕЛИКИЙ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ!И тебе уготована жизнь.Узнав историю Николо-Сольбинского монастыря, я совсем не удивился, что прекрасные слова могли родиться в таком месте. Однако оказалось, что монахиня Феодосия в монастыре действительно есть, и стихи там пишут, но вот конкретное стихотворение написано не монахиней.Мне указали на автора – Ксюша Зарецкая. Так стих действительно был подписан в некоторых постах.Я попытался найти ее и нашел человека с таким именем на нескольких специализированных литературных платформах, где люди обмениваются и знакомят друг друга и общественность со своим творчеством. Но никакой подробной информации нет.Нашел даже юную писательницу Ксению Зарицкую из Кобрина, города в Брестской области в Белоруссии. Студентку факультета журналистики Белорусского госуниверситета, которая обучается по специальности "Литературная работа (творчество)" и уже любит писать стихи, статьи и рассказы.Более того, Ксения, как оказалось, уже завоевала Гран-при среди студентов-участников республиканского литературного конкурса для молодых писателей и поэтов "БрамаМар". Но – в номинации "Проза".Ксения восхитилась стихотворением, но тоже отрицала свое авторство.И я прекратил поиски. Потому что какая разница, кто написал эти проникновенные, идущие из души слова. В них – высший сакральный смысл страны, Отечества, чьи граждане воюют за него и за свою жизнь.И вот скажите, как тут можно не победить? А Захар Прилепин, опубликовав стих, сделал приписку своим читателям: "Если сможете, то передайте это письмо Всем Нашим. От простых русских женщин". Они ждут своих победителей. И это тоже подвиг. Незаметный, тихий, но такой нужный.Ну, а если общими усилиями отыщется и автор стихотворения, так будет совсем хорошо.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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мнения, поэзия, монастырь, захар прилепин
Мнения, поэзия, монастырь, Захар Прилепин

"…С тобою в бою будет верность моя". Писать душой, наверное, легко, но непросто

12:50 26.01.2024
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Одним из первых об этом стихотворении упомянул в своем письме-эссе российский писатель и солдат Захар Прилепин. Отходя от ранений при покушении, он восхитился словами, как сам указал, монахини Феодосии из Николо-Сольбинского монастыря в Ярославской области
Я попытался найти эту женщину, посвятившую себя Богу, и внезапно выяснил, что ее обитель – женский Николо-Сольбинский монастырь, расположенный на реке Сольбе в одноименном местечке в 95 километрах от Сергиева Посада – самым удивительным образом связан с Украиной, с ее столицей Киевом.
Монастырь этот существует с конца XV- начала XVI веков, и в своей истории пережил много страшный событий. Неоднократно был разрушен всевозможными внешними и внутренними захватчиками.
В 1937 году там был расстрелян последний священнослужитель, и до самой перестройки в нем находилась психиатрическая лечебница, не понадобившаяся, видимо, в новых временах и потому закрытая.
С 90-ых годов, когда монастырь был возвращен церкви, его усиленно и очень хорошо восстанавливают. В монастыре – пять действующих храмов, ведется строительство четырех храмов, в том числе верхнего — в честь преподобного Сергия Радонежского и нижнего — в честь преподобных Антонияи Феодосия Киево-Печерских, а также святителя Спиридона Тримифунтского.
И уже действует один "пещерный" храм преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, построенный у подземного источника, который в 2005 году случайно был обнаружен во время реставрационно-ремонтных работ.
Так вот монахини и строители благоустроили и вывели этот источник за монастырскую стену – чтобы все и всегда могли пользоваться. И теперь к источнику есть указатель, на нем построена купальня и уже, говорят, известны случаи чудесных исцелений.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Божье – людям! Как и завещали первые киевские старцы-монахи, основатели русского монашества, чьи заветы сегодня забыли в неонацистской Украине, устраивая сатанинские безбожно-раскольничьи пляски-игрища в Киево-Печерской лавре, фактический арестованной при попустительстве фюрера украинского народа Владимира Зеленского.
Стих – действительно потрясающий в своей искренности и душевности русской женщины, которая отправила на войну своего мужчину и всех остальных и желает им только победы. Обещая обязательно дождаться.
Как написала одна из пользователей соцсетей: "Не мое, но душа моя в нем":
Ты не муж мне, не брат, но родней во сто крат
Тех, кого называю "Семья".
Ты не муж мне, не брат, ты – российский солдат,
Тот, кто жизнью рискнул за меня.

Я тебе не жена, не сестра и не мать,
Но у Бога одно лишь прошу,
Чтоб помог он тебе без потерь воевать.
И свечу с февраля не гашу.

Я тебя буду ждать, как в лихие года
Ждали дочери с фронта отцов.
И ночами не спать, ведь тебе там сейчас
Знаю, тоже, увы, не до снов.

Ты вернешься живой, в орденах, с сединой.
Я тебя у беды отмолю.
Ведь с тобою в бою будет верность моя.
Верность в вере в победу твою.

Ты держись там, сынок, мой любимый, мой брат.
Трудно, знаю, но все же держись.
Ты герой! Ты – ВЕЛИКИЙ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ!
И тебе уготована жизнь.
Узнав историю Николо-Сольбинского монастыря, я совсем не удивился, что прекрасные слова могли родиться в таком месте. Однако оказалось, что монахиня Феодосия в монастыре действительно есть, и стихи там пишут, но вот конкретное стихотворение написано не монахиней.
Мне указали на автора – Ксюша Зарецкая. Так стих действительно был подписан в некоторых постах.
Герой России Роман Федоров интервью
24 января, 04:00
Герой России, полковник Роман Федоров: Мы докажем свою правду силойЕсли бы танк был человеком, то этим человеком был бы Роман Федоров. Человек огромной внутренней силы. Такой же опасный для противника. И в тоже время тонкий психолог, командир легендарной 200-й бригады Северного флота, теперь — командир 61-й бригады морской пехоты. Герой России
Я попытался найти ее и нашел человека с таким именем на нескольких специализированных литературных платформах, где люди обмениваются и знакомят друг друга и общественность со своим творчеством. Но никакой подробной информации нет.
Нашел даже юную писательницу Ксению Зарицкую из Кобрина, города в Брестской области в Белоруссии. Студентку факультета журналистики Белорусского госуниверситета, которая обучается по специальности "Литературная работа (творчество)" и уже любит писать стихи, статьи и рассказы.
Более того, Ксения, как оказалось, уже завоевала Гран-при среди студентов-участников республиканского литературного конкурса для молодых писателей и поэтов "БрамаМар". Но – в номинации "Проза".
Ксения восхитилась стихотворением, но тоже отрицала свое авторство.
И я прекратил поиски. Потому что какая разница, кто написал эти проникновенные, идущие из души слова. В них – высший сакральный смысл страны, Отечества, чьи граждане воюют за него и за свою жизнь.
И вот скажите, как тут можно не победить? А Захар Прилепин, опубликовав стих, сделал приписку своим читателям: "Если сможете, то передайте это письмо Всем Нашим. От простых русских женщин". Они ждут своих победителей. И это тоже подвиг. Незаметный, тихий, но такой нужный.
Ну, а если общими усилиями отыщется и автор стихотворения, так будет совсем хорошо.
 
МненияпоэзиямонастырьЗахар Прилепин
 
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