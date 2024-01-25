https://ukraina.ru/20240125/1052899464.html

Гибель украинских пленных. Какими будут политические последствия

Гибель украинских пленных. Какими будут политические последствия - 25.01.2024 Украина.ру

Гибель украинских пленных. Какими будут политические последствия

Уничтожение украинской ракетой 24 января 2024 года самолёта Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, наверняка повлечёт за собой какие-то политические выводы. Судя по задержке реакции, выводы могут быть масштабными, но не обязательно явными

2024-01-25T14:23

2024-01-25T14:23

2024-01-25T14:23

эксклюзив

ил-76

пленные

военнопленные

украина

политика

владимир зеленский

валерий залужный

кирилл буданов

петр порошенко

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Реакция украинских СМИ и официальных инстанций на гибель военнопленных больше всего похоже на ступор.В конце концов, ВСУ косвенно признали, что самолёт был сбит ими ("ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении"). То же сделало ответственное за обмен ГУР ("россияне не предупреждали о способах транспортировки. Обычно это согласовывают заранее, чтобы включить режим прекращения огня").После этой явки в повинной призыв Зеленского к проведению международного расследования выглядит как провокация. Отметим, что ничего странного в самом по себе призыве нет – Зеленский уверен, что беспристрастное международное следствие ни в коем случае не выйдет на Украину, несмотря даже на признания украинских официальных органов.Вишенка на торте – заявление СБУ об открытии уголовного дела из-за нарушения законов и обычаев войны (хотя, вообще, дело, заведённое СБУ по факту лётного происшествия с российским самолётом на российской территории – готовый сюжет для пьесы Ионеско).Отметим, что для Зеленского и его команды жизни украинских солдат особого значения не имеют. Более того, большие потери ему выгодны, поскольку позволяют манипулировать западными союзниками (правда, западным союзникам эти потери тоже выгодны – они союзники кому угодно, только не Украине). И, в любом случае, стоимость российского самолёта перекрывает стоимость 65 солдат (украинские СМИ стоимость самолёта оперативно подсчитали).Тем не менее, именно в данном случае ситуация сложилась в высшей степени неприятная.С одной стороны, в обменах заинтересованы все официальные инстанции Украины – о возвращении "украинских героев" рапортуют перед обществом и записывают себе в заслугу и командование ВСУ, и руководство ГУР, и Офис президента, и даже СБУ, которое без особого удовольствия расстаётся с "обменным фондом".С другой стороны, обмен военнопленными – последняя площадка для прямой коммуникации между Киевом и Москвой. И используется она, скорее всего, не только для обменов.Тут, кстати, сразу возникает версия, что стреляли системой Patriot, которой управляют, скорее всего, иностранные "консультанты" или "добровольцы", которые могли по каким-то причинам "не знать" о режиме прекращения огня. Скорее всего умышленно – особенно если они связаны с британскими спецслужбами.Итак, какие же политические выводы могут быть сделаны из этого конфликта?1. Отношения Украины с союзникамиТе силы на Западе, которые выступают за прекращение или заморозку украинского конфликта, получат ещё одно основание для того, чтобы быть недовольным Зеленским – независимо от того, кто несёт ответственность за эту акцию. Этот акт, как мы уже указали, усложняет коммуникацию между Киевом и Москвой, а значит, отдаляет перспективу примирения.Другое дело, что внешние проявления этого вряд ли будут заметны – Запад наверняка обвинит во всём Россию, даже если на месте катастрофы будет найдена американская ракета. Заявление омбудсмена Лубинца о том, что развитие скандала может сократить потом помощи Украине от стран Запада, скорее всего, лишены оснований – если бы Запад в принципе интересовали такие вопросы, он бы ими обеспокоился бы после первых террористических обстрелов городов Донбасса в 2014 году.А вот с противниками переговоров отношения Зеленского улучшатся, в крайнем случае – не ухудшатся. Лично он делает всё от него зависящее, чтобы отодвинуть перспективу переговоров.2. Отношения Украины с Россией и союзникамиЗеленский выразил намерение провести международное расследование на месте гибели самолёта. Это даёт широчайшие возможности для инфильтрации шпионов, осуществления провокаций ("совершенно случайный" ракетный удар по расположению следственной группы) и т.п. Это не говоря о том, что любая непредвзятая международная группа никакой вины украинской стороны не найдёт – старшие товарищи из США позаботятся, а то возникнут вопросы с нидерландскому суду, который занимается делом малазийского лайнера.3. Отношения Зеленского, Залужного и БудановаТут вопрос сложный. На Украине ходят слухи, что Зеленский хочет заменить Залужного на Буданова.С одной стороны, ЧП – роскошный повод для смещения Залужного, ведь это его "орлы" обеспечивали безопасность воздушного пространства во время обмена пленными – то есть он несёт ответственность за срыв переговоров. В ВСУ Залужный популярен и командование сообщает, что самолёт они сбили (военные – не Офис президента, они не привыкли отрицать самоочевидные вещи, тем более, что с их точки зрение уничтожение российского самолёта – победа), но не имея в виду срыв переговоров.С другой стороны, Буданов вовсе не стремится на место Залужного (пост главкома предполагает ответственность, а Буданов органично вошёл в роль безответственного болтуна). В результате, ГРУ защищает "честь мундира" ВСУ по уже избранной теме – мы сбиваем всё, что летит, но тут нас должны были предупредить, но не предупредили (ответим – не ГУР не уведомило ВСУ, а русские якобы не уведомили ГУР, а ГУР не предупредило ВСУ).4. Отношения оппозиции и ЗеленскогоТут всё предсказуемо: Порошенко и раньше поддерживал движение жён мобилизованных и военнопленных, будет этим заниматься и сейчас. Пока, правда, особой активности в этом направлении не заметно, в значительной степени из-за того, что пока совместными усилиями создаётся впечатление, что во всём виновата Россия.5. Воздействие на моральное состояние войскТут всё просто: не смейте сдаваться, потому что если вас не расстреляют при попытке перейти на российскую сторону, вас всё равно убьют хаймарсом по Еленовке или пэтриотом по Ил-76.В общем, война до последнего украинца продолжается.

https://ukraina.ru/20240125/1052891549.html

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эксклюзив, ил-76, пленные, военнопленные, украина, политика, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, петр порошенко