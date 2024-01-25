"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение - 25.01.2024 Украина.ру
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"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение
"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение - 25.01.2024 Украина.ру
"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение
Я видел людей, которые жили на границе с Россией и как к ним относятся киевские власти. Было видно напряжение и давление на жителей со стороны киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
2024-01-25T05:30
2024-01-25T05:30
новости
россия
украина
сво
вс рф
командование
гибель
спецслужба
спецоперация
жители
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Когда наше подразделение заходило на территорию Украины, я видел людей, которые жили на границе с Россией, как к ним относятся киевские власти. Это было все не в лучшем виде, рассказал командир.Было видно напряжение и давление на жителей Украины со стороны киевского режима. В этот момент я понял, что нужно что-то предпринимать, чтобы люди жили, как братья с сёстрами, одной большой семьёй, добавил военный.Командир погиб на месте и у меня проснулась ненависть, сразу захотелось отомстить. С того момента поменялось мировоззрение, я понял, что это не шутки и не учения, а реальные боевые действия, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052856819.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, сво, вс рф, командование, гибель, спецслужба, спецоперация, жители, танки
Новости, Россия, Украина, СВО, ВС РФ, командование, гибель, спецслужба, Спецоперация, жители, танки

"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение

05:30 25.01.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости
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Я видел людей, которые жили на границе с Россией и как к ним относятся киевские власти. Было видно напряжение и давление на жителей со стороны киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
Когда наше подразделение заходило на территорию Украины, я видел людей, которые жили на границе с Россией, как к ним относятся киевские власти. Это было все не в лучшем виде, рассказал командир.
Было видно напряжение и давление на жителей Украины со стороны киевского режима. В этот момент я понял, что нужно что-то предпринимать, чтобы люди жили, как братья с сёстрами, одной большой семьёй, добавил военный.
"Когда мы третий день двигались в колонне, у меня в танке сидел заместитель командира роты по вооружению, в открытом люке. Снаряд от РПГ (ручного противотанкового гранатомёта. — Ред.) прилетел в правый борт, командир сидел по-походному, стрелял из пулемёта и осколками зацепило голову", - сообщил Хан.
Командир погиб на месте и у меня проснулась ненависть, сразу захотелось отомстить. С того момента поменялось мировоззрение, я понял, что это не шутки и не учения, а реальные боевые действия, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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