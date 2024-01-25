https://ukraina.ru/20240125/1052883946.html

"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение

"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение - 25.01.2024 Украина.ру

"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение

Я видел людей, которые жили на границе с Россией и как к ним относятся киевские власти. Было видно напряжение и давление на жителей со стороны киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"

2024-01-25T05:30

2024-01-25T05:30

2024-01-25T05:30

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Когда наше подразделение заходило на территорию Украины, я видел людей, которые жили на границе с Россией, как к ним относятся киевские власти. Это было все не в лучшем виде, рассказал командир.Было видно напряжение и давление на жителей Украины со стороны киевского режима. В этот момент я понял, что нужно что-то предпринимать, чтобы люди жили, как братья с сёстрами, одной большой семьёй, добавил военный.Командир погиб на месте и у меня проснулась ненависть, сразу захотелось отомстить. С того момента поменялось мировоззрение, я понял, что это не шутки и не учения, а реальные боевые действия, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052856819.html

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новости, россия, украина, сво, вс рф, командование, гибель, спецслужба, спецоперация, жители, танки