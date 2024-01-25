"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение
Я видел людей, которые жили на границе с Россией и как к ним относятся киевские власти. Было видно напряжение и давление на жителей со стороны киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
Когда наше подразделение заходило на территорию Украины, я видел людей, которые жили на границе с Россией, как к ним относятся киевские власти. Это было все не в лучшем виде, рассказал командир.
Было видно напряжение и давление на жителей Украины со стороны киевского режима. В этот момент я понял, что нужно что-то предпринимать, чтобы люди жили, как братья с сёстрами, одной большой семьёй, добавил военный.
"Когда мы третий день двигались в колонне, у меня в танке сидел заместитель командира роты по вооружению, в открытом люке. Снаряд от РПГ (ручного противотанкового гранатомёта. — Ред.) прилетел в правый борт, командир сидел по-походному, стрелял из пулемёта и осколками зацепило голову", - сообщил Хан.
Командир погиб на месте и у меня проснулась ненависть, сразу захотелось отомстить. С того момента поменялось мировоззрение, я понял, что это не шутки и не учения, а реальные боевые действия, заключил собеседник Украина.ру.
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