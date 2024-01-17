https://ukraina.ru/20240117/1052713570.html

Командир танковой роты 200 бригады Северного флота Хан: Я лежал под танком и молился

Командир танковой роты 200 бригады Северного флота Хан: Я лежал под танком и молился - 17.01.2024 Украина.ру

Командир танковой роты 200 бригады Северного флота Хан: Я лежал под танком и молился

Сильный, красивый, молодой, пожалуй, самый молодой в танковой роте, ему всего 24. Великолепный сплав двух основополагающих национальностей России - русской и татарской. Он - командир роты танкистов, с первого дня на СВО. Мечтает дойти до Киева и освободить украинскую землю от нацистов.

2024-01-17T04:00

2024-01-17T04:00

2024-01-17T04:00

эксклюзив

сво

спецоперация

захар виноградов

танки

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О том, почему танки сегодня являются главным оружием на полях сражений и как победить страх, изданию Украина.ру рассказал командир таковой роты под позывным Хан.- Рамиль, с разными позывными встречался, но у вас какой-то, скажем прямо, для армии совсем странный - Хан. В переводе с тюркского, кажется, вождь... Вы - вождь?- В некотором смысле. На самом деле этот позывной я получил благодаря малиновой «Ниве». У нас была такая машина на Харьковском направлении. Мы на ней ездили - искали закрытые огневые позиции (ЗОПы) для стрельбы и просто позиции для стрельбы прямой наводкой. Я постоянно садился за руль, рассекал по бездорожью. Тогда я был ещё командиром взвода, так мне командир роты говорит, что я как Хан из “Форсажа”. Вот так это прикипело с тех пор и осталось.Сейчас я уже сам командир второй танковой роты. У меня несколько танков в подчинении. Сам я - кадровый военный, потомственный. В 2017 году, окончив 11 классов татарской гимназии, поступил в Казанское танковое училище, прошёл все вступительные экзамены, помимо основных предметов - подтягивание, бег, профотбор и медкомиссию. Затем я поступил в училище, в 2021 году его окончил и по распределению, а я 15-м был по успеваемости из 110 выпускников, попал в 200-ую бригаду Северного флота. Всего было 2 места а этой бригаде, тогда это считалось очень престижным. Береговая охрана, Северный флот. Да и сейчас 200-ая - одна из лучших в Российской армии.28 августа 2021-го года, не догуляв неделю отпуска, я приехал в 200-ю бригаду. Был у меня товарищ там, на тот момент он был командиром роты. Мы с ним списались. Он предложил заранее вернуться из отпуска потому, что будут учения Запад 2021. Я согласился, нужно было вникнуть в это. А на учениях это - самый лучший вариант.Уже на учениях я руководил своим взводом. После учений - перевод техники с летнего на зимний период. Прошёл учения обычные, стрельбу, вождение, тактику, инженерную подготовку. Потом ушли в отпуск в составе батальона. И после отпуска убыли в командировку. Сначала сказали, что будет якобы учения. Мы привели технику к боевому применению и 24 февраля 2022 года зашли на территорию Украины.Ощущения были непонятные. Нам сказали, что будет как с Крымом: мы зайдём без единого выстрела, нас все ждут, все готовы, всё будет гладко. Сказали, подержать пару точек, дождаться остальных: военную полицию, спецназ, обычную полицию. Начнут беседу с мирным населением, референдум и всё. Не было никаких страхов.Несмотря на это, все равно готовились, общались с более опытными товарищами. Перед нами заходили спецы. На трассе по пути в Харьков наблюдал такую картину: стоит украинский БТР, а рядом наш танк и обе машины в огне, там лежали убитые. Я тогда впервые понял, что это серьёзно, что это - бой. И дальше пошло. Уже с первых дней были засады во время движения колонн, артобстрелы, в общем, начались настоящие боевые действия.- Технически вы были готовы к этой войне?- Да, конечно. Но по каким-то навыкам, умениям, специальностям не было опыта. Украина к тому времени уже 8 лет воевала на Донбассе. То есть у них, ВСУ, был опыт, а у нас ещё нет. В первые дни были значительные потери из-за этого.- Если сравнить сегодняшнюю ситуацию и ту, в чем разница?- Ситуация по сравнению с самым началом, первое - это организованность, второе – взаимопонимание, выручка внутри коллектива. Это уже представление целей, задач, мы понимаем на что мы идём, что будем выполнять. Все стало на свои места и урегулировалось.- Что за время военных действий на Украине повлияло на ваш характер и мировоззрение?- Первое, это когда мы заходили на территорию Украины. Я видел людей, которые жили на границе с Россией, я видел, как к ним относились, как они живут. Это было все не в лучшем виде. Было видно напряжение и давление на них со стороны киевского режима. В этот момент я понял, что нужно что-то предпринимать, настраивать себя, чтобы это исключить. Чтобы люди жили как братья с сёстрами, одной большой единой семьёй.Потом была ситуация, когда мы третий день двигались в колонне, у меня в танке сидел заместитель командира роты по вооружению, в открытом люке. Снаряд от РПГ (ручного противотанкового гранатомёта - Ред.) прилетел в правый борт, командир сидел по-походному, стрелял из пулемёта и осколками зацепило голову. Сразу погиб. У меня проснулась ненависть, хотелось отомстить за это. С того момента поменялось мировоззрение, и я понял, что это никакие не шутки и не учения, а реальные боевые действия.- У вас у самого есть ранения?- Ранений нет. Был случай, когда в тёмное время суток нас перекинули на другое направление под Купянск. Ночью мы ехали для эвакуации танков, которые на передке подбили. Мы двигались без света, без опознавательных знаков. С той стороны тоже двигалась вражеская техника, мы столкнулись лоб в лоб. Врезались в «Урал». Осколки от лобового полетели ко мне в башню, механику. Были осколки в глазу, не более.- Как офицер, участвующий в спецоперации с первого дня, скажите, нынешний танк отличается от того, что он был в первые дни войны?- Конечно, сам по себе танк тот же. Но есть отличия. Сравнивая с первыми днями, значительные изменения на танке связаны с защитой. Это от FPV-дронов, других видов БПЛА, особенно досаждали нам Бабы-Яги (по западной классификации «Валькирии» - Ред.), от противотанковых управляемых ракет и против магнитных мин. Все эти разработки - плод труда нашего танкового батальона. Есть люди, которые разбираются в инженерии. Они сначала проектируют на компьютере защитные устройства, а потом наши умельцы воплощали их идеи в жизнь и устанавливали на танки.- В чем особая роль танкистов по сравнению с другими родами войск?- Танкисты – это специалисты. Танк – маневренный, быстрый. Его плюсы: быстро подъехать, отстреляться и быстро уехать. Преимущества танкистов в том, что можно быстро, эффективно, точно, чётко, вовремя выполнить боевую задачу со стопроцентным результатом.- Мне пехотинцы рассказали, что большего всего они опасаются танков. Как вы думаете, у украинцев так же?- Да, танки у них такие же, как и у нас, в основном – 72-ки, 64-ки - старые советские, которые уже модернизированы, похожие на наши. Это скорость, резкость, точность, поэтому пехота их и боится. У нас более совершенная модель - танк Т-80БК. Так как танк - бронированный, он может подойти и до двух километров к позиции противника и даже ближе и сразу начинать вести огонь. Всё зависит от местности. А с расстояния в пять километров из него ведётся стрельба уже не прямой наводкой, а с закрытой огневой позиции (ЗОП - Ред). Тогда он вообще не виден противнику. Это грозное и опасное оружие.- В чем особенность танкового батальона?- Роль танкового батальона в нашей бригаде – это высокая огневая мощь и огромный, жёсткий бронированный кулак, который может где-то продавить, подавить противника, который способен сразу морально и физически подавить противника. Со 125-мм танковой пушки как долбанёшь! Как говорится, никому мало не покажется, я имею в виду противника. Вот это - основная роль нашего батальона, если говорить коротко.- Приходилось ли участвовать в танковой дуэли?- Нет. Против танка не выезжал, выезжал против БМП противника, против ПТУР (противотанковая управляемая ракета - Ред.), просто против пехоты. Когда наблюдаешь противника, видишь в тепловизор, адреналин зашкаливает. Просыпается азарт, вообще не думаешь о последствиях.- Вам доводилось видеть иностранную технику?- Да, но они близко не подъезжали, потому, что мы были уже готовы к этому моменту. Нам сказали, что иностранные танки – это цель номер один. Чтобы показать Западу, что их техника вообще не помогает. Видели Леопарды, Челленджеры, Абрамсов не видел. А вблизи в экран тепловизора видел французские лёгкие бронетранспортёры, а крупную технику не наблюдали.- Как вы охарактеризуете иностранную технику?- Мы изучаем её, готовимся к прямому столкновению с ней, ищем слабые места. Во-первых, сравнивая с нашими танками, европейские танки очень тяжёлые, не маневренные. Понятно, что в боевом отделении у них места побольше, но на поле боя это наоборот – ухудшает его тактико-технические характеристики. Я думаю, что лучше наших танков в мире нет, хоть иностранные и оснащены всякими системами GPS-наведения и так далее. Это все может отказать. И на поле боя будет превосходство у того, у кого механическое управление.- Когда мы говорим об артиллеристах, то там они работают в основном небольшими расчётами, получая информацию о цели по рации, когда мы говорим о пехотинцах, они там, наоборот, между собой все взаимосвязаны, а в чем особенность танковой роты?- Взаимодействие идёт по связи, есть основная связь, встроенная с завода, а есть радиостанции. В ходе боя у каждого есть определённая роль. Сам командир танка, как более опытный отвечает за результаты, механик - за продвижение и маневренность, наводчик - за точность. Таким образом, происходит наше командное взаимодействие и сплочённость, которую мы поддерживаем внутри танка по радиосвязи. Несмотря на то, что мы в танке разобщены, присутствует ощущение единого коллектива.- Какие основные задачи у командира танковой роты?- Как мне говорил один хороший преподаватель в училище, командир роты – это хозяин. А хозяин отвечает за все: обеспечение, быт, ставит задачи, поддерживает морально-психологическое состояние людей, чтобы они были обуты и одеты. Он выступает в роли отца и уже во вторую очередь в роли командира.- Сейчас вы командуете ротой. Среди ваших подчинённых есть люди старше вас, с большим жизненным опытном. Некоторые вам, молодому офицеру, чуть ли не в отцы годятся. Как вам удаётся ими руководить?- Мы все варимся в одном котле, выполняем одну задачу. Здесь нет такого: хочу - не хочу, буду – не буду. Здесь есть только – надо. Они все это прекрасно понимают и нет никаких разногласий и противоречий. Все люди разные, есть морально подавленные, уставшие. С ними приходиться отдельно говорить, да и, кроме того, за почти два года войны, несмотря на мой юный возраст, я тоже много чего прошёл и повидал.- Много товарищей погибло? Как вы это переносите?- Да, достаточно много. Офицеры, контрактники... Очень тяжело, когда теряешь боевого товарища, сердце кровью обливается, ком в горле. Мы их помним, никогда не забудем. Мы за них обязательно отомстим, потому что правда на нашей стороне.- Когда говорите про месть, к кому это относится?- Это относится к тем людям, которые оккупировали территорию Украины, к нацистскому режиму.- Вам лично страшно на войне?- Страх – это нормальное человеческое явление.- А как его преодолеть?- Стараюсь отвлечь себя и товарищей разговорами и шутками. Сильно не зацикливаюсь на выполнении задач. Просто делаем то, что нужно. Страх присутствует, но я не показываю его. Вспоминаю семью, жену, родителей.- Что для вас война?- Для меня война – это защита украинского населения, которая подверглась натиску со стороны киевского режима. Во-вторых, это защита моей родины и семьи, родных, близких. Если не будет нас, то никто не будет выполнять эти задачи. Враг не остановится, они зайдут в Россию, начнут у нас какие-то беспорядки наводить.- Как жена воспринимает то, что вы здесь находитесь?- Мы с ней познакомились ещё до СВО, а наши бурные отношения начались уже во время СВО. Я приехал в отпуск и сделал ей предложение. Она понимает, поддерживает меня, несмотря на то, что я дома провожу мало времени.- Что думаете о будущем в этой войне?- Все будет хорошо. Мы все выполним, все преодолеем. Вернёмся живыми и невредимыми. Решим все цели и задачи спецоперации.- Вы верите в Бога? Какого вероисповедания вы? Вера не противоречит тому, что вы делаете?- Верю. Я - мусульманин. Вера не противоречит. Есть такая поговорка, вернее выражение: “Кто вы? Татары. Кто с вами? Русские, а с ними Бог”. Мы все вместе, мы все едины. В России живут одни русские, только национальности у них разные.У меня мама русская, папа татарин, и так получилось, что меня посвятили в религию отца. С детства у меня заложено, что нужно уважать любую веру. Мы должны учитывать и уважать мнение любого человека, поддерживать, поздравлять с праздниками. На моей практике не было разногласий религиозных. В нашей роте точно. Вместе отмечали Рождество.- Во время боевых действий вы обращаетесь к Богу?- Конечно, когда выполняешь какую-то задачу, чтобы не зацикливаться на страхе. Внутри себя обращаюсь к Богу, просишь его, благодаришь. Я лежал под танком во время обстрела и молился, чтобы это все быстрее закончилось. Это действительно очень помогает и поддерживает.- На войне есть ли счастье или везение?- Да, я это ощутил на себе, когда был на огневой позиции, вылез из люка, и мина прилетела прямо перед мордой танка, и ушла в землю и не разорвалась. Я думаю, что это не просто так. Значит я ещё нужен для чего-то.- Вы думаете о том, что будет с вами, вашей семьёй после войны?- Да. Мы постоянно с супругой разговариваем об этом. Планируем как минимум двоих детей. Хотелось бы сына для продолжения рода. Придумываем имена будущих детей. А там уже как пойдёт. Когда война закончится, останусь военным по примеру отца. Он старший прапорщик, служил 21 год, уже на пенсии.

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

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эксклюзив, сво, спецоперация, захар виноградов, танки