Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов

В Риме, в университете Спиенца отменили выступление украинского и российского пианиста Александра Романовского из-за угроз местных украинских организаций, сообщает 23 января издание "Дзеркало тижня"

2024-01-23T12:07

культура

новости

италия

рим

музыкант

музыка

пианисты

украина

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052838589_0:96:701:490_1920x0_80_0_0_f7fca5334b7b35b6e5ce04623fd6e06e.jpg

Романовского заменили итальянским пианистом Алессандро Симони.Общественные организации LiberiOltre le Illusioni и Stand for Ukraine.it, узнав о запланированном выступлении пианиста, объявили, что сорвут концерт "акцией протеста"."Еще 20 января руководство университета заявляло, что не откажется от выступления Романовского и оправдывало его участие в циничном концерте напротив разбомбленного Мариупольского театра, мол, это не делает музыканта коллаборационистом", - заявил журналистам активист Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский.Добиться отмены концерта было трудно, добавил он. Активист пожаловался, что на некую "пророссийскую конференцию" в маленьком итальянском городе Модена до ранее пришли около двух тысяч людей, а в Риме могло собраться больше зрителей.Александр Романовский – пианист родом из Днепродзержинска Днепропетровской области, музыкальную школу закончил в Днепропетровске, потом учился в Харькове, Имоле (Италия) и Лондоне. Лаурет многочисленных музыкальных конкурсов Украины, России и Европы.До 2022 года жил и преподавал в Лондоне, в музыкальном колледже, откуда был уволен после того как исполнил Сонату для скрипки e-moll Вольфганга Амадея Моцарта с российским скрипачом Петром Лундстремом в Мариуполе, у драматического театра.В интервью The Times Романовский объяснял, что выступление в Мариуполе считает знаком поддержки и примирения, и с радостью выступил бы по обе стороны конфликта в мирных целях.

2024

