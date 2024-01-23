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Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов
Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов - 23.01.2024 Украина.ру
Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов
В Риме, в университете Спиенца отменили выступление украинского и российского пианиста Александра Романовского из-за угроз местных украинских организаций, сообщает 23 января издание "Дзеркало тижня"
2024-01-23T12:07
2024-01-23T12:07
2024-01-23T12:09
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Романовского заменили итальянским пианистом Алессандро Симони.Общественные организации LiberiOltre le Illusioni и Stand for Ukraine.it, узнав о запланированном выступлении пианиста, объявили, что сорвут концерт "акцией протеста"."Еще 20 января руководство университета заявляло, что не откажется от выступления Романовского и оправдывало его участие в циничном концерте напротив разбомбленного Мариупольского театра, мол, это не делает музыканта коллаборационистом", - заявил журналистам активист Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский.Добиться отмены концерта было трудно, добавил он. Активист пожаловался, что на некую "пророссийскую конференцию" в маленьком итальянском городе Модена до ранее пришли около двух тысяч людей, а в Риме могло собраться больше зрителей.Александр Романовский – пианист родом из Днепродзержинска Днепропетровской области, музыкальную школу закончил в Днепропетровске, потом учился в Харькове, Имоле (Италия) и Лондоне. Лаурет многочисленных музыкальных конкурсов Украины, России и Европы.До 2022 года жил и преподавал в Лондоне, в музыкальном колледже, откуда был уволен после того как исполнил Сонату для скрипки e-moll Вольфганга Амадея Моцарта с российским скрипачом Петром Лундстремом в Мариуполе, у драматического театра.В интервью The Times Романовский объяснял, что выступление в Мариуполе считает знаком поддержки и примирения, и с радостью выступил бы по обе стороны конфликта в мирных целях.
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Культура, Новости, Италия, Рим, музыкант, музыка, пианисты, Украина
Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов
12:07 23.01.2024 (обновлено: 12:09 23.01.2024)
В Риме, в университете Спиенца отменили выступление украинского и российского пианиста Александра Романовского из-за угроз местных украинских организаций, сообщает 23 января издание "Дзеркало тижня"
Романовского заменили итальянским пианистом Алессандро Симони.
Общественные организации LiberiOltre le Illusioni и Stand for Ukraine.it, узнав о запланированном выступлении пианиста, объявили, что сорвут концерт "акцией протеста".
"Еще 20 января руководство университета заявляло, что не откажется от выступления Романовского и оправдывало его участие в циничном концерте напротив разбомбленного Мариупольского театра, мол, это не делает музыканта коллаборационистом", - заявил журналистам активист Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский.
Добиться отмены концерта было трудно, добавил он. Активист пожаловался, что на некую "пророссийскую конференцию" в маленьком итальянском городе Модена до ранее пришли около двух тысяч людей, а в Риме могло собраться больше зрителей.
Александр Романовский – пианист родом из Днепродзержинска Днепропетровской области, музыкальную школу закончил в Днепропетровске, потом учился в Харькове, Имоле (Италия) и Лондоне. Лаурет многочисленных музыкальных конкурсов Украины, России и Европы.
До 2022 года жил и преподавал в Лондоне, в музыкальном колледже, откуда был уволен после того как исполнил Сонату для скрипки e-moll Вольфганга Амадея Моцарта с российским скрипачом Петром Лундстремом в Мариуполе, у драматического театра.
В интервью The Times Романовский объяснял, что выступление в Мариуполе считает знаком поддержки и примирения, и с радостью выступил бы по обе стороны конфликта в мирных целях.