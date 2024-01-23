Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов - 23.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20240123/1052839221.html
Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов
Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов - 23.01.2024 Украина.ру
Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов
В Риме, в университете Спиенца отменили выступление украинского и российского пианиста Александра Романовского из-за угроз местных украинских организаций, сообщает 23 января издание "Дзеркало тижня"
2024-01-23T12:07
2024-01-23T12:09
культура
новости
италия
рим
музыкант
музыка
пианисты
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052838589_0:96:701:490_1920x0_80_0_0_f7fca5334b7b35b6e5ce04623fd6e06e.jpg
Романовского заменили итальянским пианистом Алессандро Симони.Общественные организации LiberiOltre le Illusioni и Stand for Ukraine.it, узнав о запланированном выступлении пианиста, объявили, что сорвут концерт "акцией протеста"."Еще 20 января руководство университета заявляло, что не откажется от выступления Романовского и оправдывало его участие в циничном концерте напротив разбомбленного Мариупольского театра, мол, это не делает музыканта коллаборационистом", - заявил журналистам активист Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский.Добиться отмены концерта было трудно, добавил он. Активист пожаловался, что на некую "пророссийскую конференцию" в маленьком итальянском городе Модена до ранее пришли около двух тысяч людей, а в Риме могло собраться больше зрителей.Александр Романовский – пианист родом из Днепродзержинска Днепропетровской области, музыкальную школу закончил в Днепропетровске, потом учился в Харькове, Имоле (Италия) и Лондоне. Лаурет многочисленных музыкальных конкурсов Украины, России и Европы.До 2022 года жил и преподавал в Лондоне, в музыкальном колледже, откуда был уволен после того как исполнил Сонату для скрипки e-moll Вольфганга Амадея Моцарта с российским скрипачом Петром Лундстремом в Мариуполе, у драматического театра.В интервью The Times Романовский объяснял, что выступление в Мариуполе считает знаком поддержки и примирения, и с радостью выступил бы по обе стороны конфликта в мирных целях.
https://ukraina.ru/20220820/1037771036.html
италия
рим
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052838589_0:56:701:582_1920x0_80_0_0_194a9254f02ee650256835ec423b3cd8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, италия, рим, музыкант, музыка, пианисты, украина
Культура, Новости, Италия, Рим, музыкант, музыка, пианисты, Украина

Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов

12:07 23.01.2024 (обновлено: 12:09 23.01.2024)
 
© digital-archive.ycat.co.uk
© digital-archive.ycat.co.uk
Читать в
В Риме, в университете Спиенца отменили выступление украинского и российского пианиста Александра Романовского из-за угроз местных украинских организаций, сообщает 23 января издание "Дзеркало тижня"
Романовского заменили итальянским пианистом Алессандро Симони.
Общественные организации LiberiOltre le Illusioni и Stand for Ukraine.it, узнав о запланированном выступлении пианиста, объявили, что сорвут концерт "акцией протеста".
"Еще 20 января руководство университета заявляло, что не откажется от выступления Романовского и оправдывало его участие в циничном концерте напротив разбомбленного Мариупольского театра, мол, это не делает музыканта коллаборационистом", - заявил журналистам активист Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский.
Добиться отмены концерта было трудно, добавил он. Активист пожаловался, что на некую "пророссийскую конференцию" в маленьком итальянском городе Модена до ранее пришли около двух тысяч людей, а в Риме могло собраться больше зрителей.
Александр Романовский – пианист родом из Днепродзержинска Днепропетровской области, музыкальную школу закончил в Днепропетровске, потом учился в Харькове, Имоле (Италия) и Лондоне. Лаурет многочисленных музыкальных конкурсов Украины, России и Европы.
До 2022 года жил и преподавал в Лондоне, в музыкальном колледже, откуда был уволен после того как исполнил Сонату для скрипки e-moll Вольфганга Амадея Моцарта с российским скрипачом Петром Лундстремом в Мариуполе, у драматического театра.
В интервью The Times Романовский объяснял, что выступление в Мариуполе считает знаком поддержки и примирения, и с радостью выступил бы по обе стороны конфликта в мирных целях.
Пётр Лундстрем интервью
20 августа 2022, 06:55
Пётр Лундстрем: На культурном фронте нам объявлена война
 
КультураНовостиИталияРиммузыкантмузыкапианистыУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл
14:06Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов
13:39Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас
13:32Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян
13:27"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН
13:23Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников
13:02Экономическая блокада и угроза нападения. Молдавия усиливает давление на Приднестровье
13:00Попытка "копаться" в делах РФ, мощные удары, иллюзии Киева. Главное на Украине на 13:00 23 января
12:55Премьер Польши пообещал Украине оружие. Но в кредит
12:46Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку
12:41Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве
12:39Миру нужно больше нефти, Россия обогнала Саудовскую Аравию. Хроника энергетической войны
12:21Украина отказалась от Донбасса и Крыма
12:10НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг
12:07Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев
12:07Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов
12:04Донбасское чистилище
12:00"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского
11:38Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик
10:58Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат
Лента новостейМолния